Využij kalendář událostí Doodle ke správě svého rozvrhu
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Využij kalendář událostí Doodle k organizaci svého rozvrhu
Díky kalendáři událostí Doodle se můžeš rozloučit s nepřehlednými diáři. Užij si osobní rozvrh přizpůsobený tvým potřebám. Doodle nabízí řadu funkcí, které ti ušetří čas a zoptimalizují tvou organizaci.
Jaké nástroje Doodle nabízí?
Doodle nabízí čtyři klíčové nástroje, které uspokojí různé organizační potřeby:
Schůzky 1:1 – Snadné plánování individuálních schůzek Naplánuj si osobní schůzky bez námahy. Sdílej své volné termíny a nech druhou osobu vybrat si ten, který jí nejlépe vyhovuje. Příklad: Chceš domluvit schůzku s kolegou ohledně zpětné vazby. Sdílej odkaz na schůzku 1:1 a tvůj kolega si může vybrat vhodný termín.
Rezervační stránka – Zjednoduš si plánování schůzek Propoj svůj kalendář s Doodle a umožněte ostatním rezervovat si termíny přímo ve tvých volných časech. Příklad: Jako kouč nebo konzultant sdílej svou rezervační stránku s klienty, aby si mohli schůzky rezervovat samostatně, bez nutnosti výměny e-mailů.
Skupinové ankety – snadné plánování pro skupiny Vytvoř ankety a najdi nejlepší termín pro všechny účastníky. Ideální pro týmové schůzky nebo velké akce. Příklad: Plánuješ týdenní týmovou schůzku. Využij skupinovou anketu, aby si všichni společně vybrali nejvhodnější termín.
Přihlašovací listina – Organizuj akce s omezeným počtem míst Spravuj akce nebo sezení s omezeným počtem účastníků. Tvoji hosté se mohou registrovat přímo a ty máš kontrolu nad dostupnými místy. Příklad: Pořádáte workshop s 10 místy. Pomocí přihlašovací listiny jako nástroje pro plánování akcí se účastníci mohou registrovat, dokud nebudou všechna místa obsazena.
Optimalizuj svůj čas s Doodle
Největší předností Doodle je jeho funkčnost, která šetří čas. Ať už pro osobní nebo pracovní účely, Doodle ti umožní soustředit se na to, na čem opravdu záleží, a zároveň zajistí hladký chod tvé organizace.
Synchronizuj své stávající kalendáře
S Doodle Premium si můžeš nastavit svůj kalendář událostí během pouhých několika minut. Synchronizuj stávající kalendáře, jako je Google Calendar, iCal nebo Outlook, s Doodle a sjednoť tak všechny své schůzky na jednom místě.
Začni s Doodle ještě dnes!
Využij výkonné nástroje Doodle k optimalizaci svého času a efektivnějšímu plánování. Ať už pro pracovní nebo soukromé účely, s Doodle je plánování hračkou.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021