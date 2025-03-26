Eat the Frog: Proč bys měl nejprve vyřídit ten nejtěžší úkol
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Nejsi sám, pokud se ti seznam úkolů neustále rozrůstá, ale motivace nikoli. Mnozí z nás začínají den tím, že reagují na práci a snaží se udržet nad vodou v tom chaosu. Co když ale tajemstvím toho, jak stihnout více, je začít tím nejtěžším úkolem?
To je myšlenka, na které je založena služba metody „Eat the Frog“ – jednoduchý, ale účinný způsob, jak se vypořádat s prokrastinací a znovu převzít kontrolu nad svým dnem.
Co je to metoda „Eat the Frog“?
Tento koncept vychází ze známého přísloví, které se často připisuje Marku Twainovi: „Pokud je tvým úkolem sníst žábu, je nejlepší to udělat hned ráno. A pokud je tvým úkolem sníst dvě žáby, sněz nejdřív tu největší.“
Z hlediska produktivity je tvou „žábou“ ten nejtěžší nebo nejdůležitější úkol – ten, kterému se nejspíš vyhýbáš (a ty víš, o který jde). Je to úkol, který ti visí nad hlavou a jen při pomyšlení na něj tě vysává.
Metoda „Eat the Frog“ je jednoduchá: udělej ten úkol jako první. Tím, že se nejprve pustíš do největší výzvy, nastavíš tón pro produktivní den. Snížíš tak mentální zátěž a zabráníš tomu, aby tě ten obávaný úkol pronásledoval celý den.
Jak uplatnit metodu „Eat the Frog“
K tomu, abys mohl začít, nepotřebuješ žádné sofistikované nástroje – stačí trochu odhodlání a plánování. Postup je následující:
Najdi svou žábu. Podívej se na svůj seznam úkolů a zeptej se: „Jaká je ta jedna věc, které se vyhýbám, ale která by dnes přinesla úspěch, kdybych ji dokončil?“
Naplánuj si to den předem. Nečekej s rozhodnutím až do rána. Vyber si svou žábu už večer, abys byl připravený se do toho pustit.
Vyhraď si na to čas. Zapiš si to do kalendáře jako soustředěnou schůzku, o které se nedá diskutovat.
Odstraň rozptýlení. Vypni oznámení, zavři zbytečné záložky a věnuj tomu plnou pozornost.
Vytvoř si zvyk. Jako u každé rutiny, i zde platí, že pravidelnost je klíčem k úspěchu. Čím více to procvičuješ, tím snazší to bude.
Proč to funguje pro podnikatele a freelancery
Jako vedoucí pracovník, freelancer nebo podnikatel máš na starosti spoustu věcí – často bez jasné struktury. Tvůj den může být plný schůzek a úkolů, které se přetahují o tvou pozornost. Právě v tom vyniká metoda „Eat the Frog“.
Ráno jsi nejbystřejší, když ještě nenastala únava z rozhodování. Místo toho, abys tu energii plýtval na menší úkoly s malým dopadem, využij ji k tomu, abys posunul něco smysluplného.
Jde o změnu myšlení, kdy upřednostňujeme dopad před pouhou zaneprázdněností.
Tento přístup také snižuje stres. Všechno ostatní se zdá snazší, když máš tu nejnáročnější část práce za sebou už v dopoledních hodinách. Uvolníš si tak mentální prostor, abys mohl být ve zbytku práce více přítomný a kreativní.
Naplánuj si schůzku s Doodle
Doodle ti usnadní vyhradit si čas na soustředěnou práci. Pomocí rezervační stránky můžeš nastavit svou dostupnost – nechat si volná dopoledne pro svou „žábu“ a umožnit ostatním, aby si termíny plánovali podle toho.
Pokud plánuješ spolupráci, funkce 1:1 ti umožní nabídnout konkrétní časové termíny později během dne, až dokončíš práci, která vyžaduje soustředění. Díky synchronizaci s kalendářem Doodle automaticky aktualizuje tvou dostupnost, takže odpadá zdlouhavé domlouvání a riziko dvojího rezervování.
Potřebuješ zorganizovat skupinovou schůzku nebo přijímání nových klientů? Využij skupinové ankety nebo přihlašovací listinu, aniž by ses musel obávat kolizí s tvými bloky pro soustředěnou práci. Díky synchronizaci všeho se můžeš více soustředit na realizaci a méně na koordinaci.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021