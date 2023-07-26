Co je to setkání čtenářského klubu?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to čtenářský klub?
Četl jsi v poslední době něco zajímavého? Jsi závislý na knize, kterou prostě musíš všem doporučit? Pak by pro tebe mohl být čtenářský klub tím pravým.
V čtenářském klubu máš možnost sdílet svou lásku k literatuře a čtení v podnětném prostředí. Lidé mohou vnímat umění, knihy, televizi nebo film zcela odlišnými způsoby. Čtenářský klub ti nabízí prostor, kde to můžeš prozkoumávat společně s ostatními.
Navíc máš šanci poznat nové přátele a pečovat o své duševní zdraví.
Co se děje na setkání čtenářského klubu?
Jak název napovídá, je to místo, kde můžeš s lidmi podobného smýšlení sdílet své názory na knihy a další témata. Může jít o cokoli, od společného obdivu k určitému autorovi až po vášnivou debatu o skrytém podtextu.
Členové se obvykle dohodnou na knize a přečtou si ji předem. Až ji všichni dočtou, skupina se sejde, aby prodiskutovala své dojmy.
Jelikož má každý svůj vlastní úhel pohledu, setkání čtenářského klubu umožňuje zdravou výměnu názorů v otevřeném a přátelském prostředí. Lidé mohou otevřeně vyjadřovat své myšlenky a prohlubovat své porozumění konkrétní knize.
Čtenářské kluby nemusí být jen o knihách. Můžete diskutovat i o televizi, umění a filmech. Hlavní je, abyste se bavili – to je to nejdůležitější.
Jak založit čtenářský klub? Buď si najdi nějaký stávající, nebo si založ vlastní. Projdi místní diskuzní fóra, sociální sítě nebo se zeptej přátel, jestli o nějakém klubu nevědí nebo jestli by s tebou neměli zájem nějaký založit.
Dále si chceš domluvit termín setkání. Ačkoli se čtenářské kluby mohou konat online, většina z nich se odehrává osobně.
Všichni by se měli představit, pro případ, že by se objevili noví členové. Dobrým způsobem, jak prolomit ledy, může být, když každý řekne své jméno a jaká je jeho oblíbená kniha nebo fiktivní postava. Osoba, která vede schůzku, by pak měla přesunout pozornost na přečtenou knihu a dát slovo někomu, kdo se chce podělit o své myšlenky. Tímto způsobem se všichni budou cítit zapojeni a budou otevřeně diskutovat o svých nápadech a myšlenkách.
Až budeš vybírat knihu pro příští setkání, vyber něco, co osloví zájmy všech, abys mohl diskutovat o různých aspektech knihy. To lze udělat různými způsoby. Například se všichni střídají v navrhování knihy, nebo skupina sestaví seznam a hlasuje o tom, co se jim líbí nejvíc.
Jak plánuješ setkání čtenářského klubu?
Lidé mají nabitý program a není vždy snadné najít čas, kdy se všichni sejdou, když musí skloubit práci a rodinu. Právě v tom pomáhá Doodle pomůže.
skupinová anketa usnadňuje shromáždit velké skupiny lidí bez neustálého posílání e-mailů sem a tam. Stačí vytvořit anketu, vybrat několik různých časových možností a poslat je účastníkům. Ti si vyberou ty, které jim nejlépe vyhovují, a ty budeš mít odpověď během několika minut.
Doodle Professional ti navíc umožňuje nastavit termíny a připomenutí, pokud chceš mít jistotu, že lidé nezapomenou odpovědět. A pokud všichni členové tvé skupiny propojí své kalendáře, událost se do nich přidá automaticky, takže nehrozí, že by si naplánovali něco jiného ve stejný čas.
Doodle ti usnadní zorganizovat setkání tvého čtenářského klubu během několika minut. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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