Doodle facilita na hora de criar questionários online

As principais funções do Doodle são as de ajudar as pessoas a encontrarem horários livres em comum para marcarem um encontro, reunião ou até mesmo a organizar um evento. Outras tarefas simples podem ser feita com Doodle também, como um simples questionário online com poucas perguntas feitas com o minimo de esforço.

As vantagens de usar Doodle para um questionário são as de facilmente criar um questionário online grátis, fácil distribuição do link através da internet (usando e-mails ou as redes sociais) e, um ótimo retorno e avaliação do resultado uma vez completo pelos seus participantes.

Como elaborar um questionário online simples em poucos cliques com Doodle

Em primeiro lugar comece por criar uma conta com Doodle. Para esse tipos de questionários online gratuito não é necessário criar uma conta, porém para obter mais comodidade, especialmente na hora de distribuir e administrar o questionário ajuda bastante.

Você pode criar uma conta acessando a página inicial Doodle. Basta preencher o formulário com informações básicas como o seu nome e endereço de e-mail. Alternativamente, faça um log-in com sua conta do Google ou Facebook.

Com a sua conta aberta, vá ate sua página de controle e entre as duas opções, criar um evento ou fazer uma escolha, clique em fazer uma escolha para criar um questionário online simples.

De um nome para o seu questionário e escreva o local se necessário. No campo indicado como “descrição”, faça uma pergunta na qual deseja saber a opinião de seu entrevistados. Complete os campos indicados como nome e endereço de e-mail para defini-lo como administrador e clique “próximo”.

Uma vez definida a pergunta o próximo passo é definir uma lista de respostas. Você pode usar um modelo de satisfação de cliente por exemplo, ou criar uma totalmente sua. Na imagem abaixo tem listado uma série de cores, que são escolhas referentes a pergunta para este questionário online, próximo passo é escolher as opções de resposta.

Preencha as opções de resposta como indicado acima. Na imagem tem espaço para dez respostas, porém pode criar mais opções clicando no link para abrir novos espaços. Definida as respostas, clique no ícone avançar.

Para este modelo de questionário online, deixe definido a configuração padrão para respostas simples. Pode, entretanto, escolher definições avançadas como; uma resposta por candidato, repostas ocultas, entre outras.

Clique no ícone “Fim” para criar o link do questionário, e convide seus participantes para responder suas perguntas.

Os participantes podem responder seus questionários online, uma vez que tenham acesso ao link para as perguntas. O exemplo acima demonstra que alguns já deram algumas de suas opiniões e você, como administrador, já pode conferir o resultado parcial do seu questionário simples como demonstra a imagem abaixo.

Com Doodle, a melhor maneira para marcar encontros, criar eventos com lista de participantes, melhorar sua agenda eletrônica, e além disso tem a possibilidade de criar simples e sem estresse questionários online grátis. Experimente hoje e compartilhe com seus amigos.