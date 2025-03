4.1 Informações coletadas automaticamente do usuário

Nós e nossos terceiros autorizados usamos cookies, pixels, web beacons e outras tecnologias para receber e armazenar determinados tipos de informações quando você interage conosco por meio do seu computador ou dispositivo móvel (sujeito ao seu consentimento, preferências de exclusão ou outra base legal apropriada, quando exigido por lei). O uso dessas tecnologias nos ajuda a personalizar sua experiência com nosso Site e Serviços, melhorar sua experiência, personalizar mensagens de marketing e nos ajudar a detectar e evitar fraudes e riscos de segurança. Veja a seguir informações mais específicas sobre os tipos de informações que coletamos:

Dados de registro e do dispositivo. Quando você acessa o Site ou os Serviços, nós e nossos terceiros autorizados podemos registrar automaticamente determinadas informações ("dados de registro"), inclusive informações que seu navegador envia sempre que você acessa nosso Site. Esses dados de registro podem incluir o endereço da Web de onde você veio ou para onde está indo, o modelo do seu dispositivo, o sistema operacional, o tipo de navegador, o identificador exclusivo do dispositivo, o endereço IP, a operadora de rede móvel e o fuso horário ou a localização aproximada. A coleta de algumas ou de todas essas informações geralmente depende do tipo de dispositivo que você está usando e de suas configurações. Por exemplo, diferentes tipos de informações estão disponíveis, dependendo de você estar usando um Mac ou PC, ou um iPhone ou um telefone Android. Para saber mais sobre as informações que seu dispositivo nos disponibiliza, consulte as políticas do fabricante do dispositivo ou do fornecedor do software.

Dados de cookies. Dependendo de como você está acessando nossos Serviços e sujeito ao seu consentimento, preferências de exclusão ou outra base legal apropriada, quando legalmente exigido, nós e nossos terceiros autorizados podemos usar "Cookies" (um pequeno arquivo de texto enviado pelo seu computador cada vez que você visita nosso Site, exclusivo da sua conta Doodle ou do seu navegador) ou tecnologias semelhantes, como pixels ou web beacons, para registrar dados de registro. Quando usamos cookies, podemos usar cookies de "sessão" (que duram até que você feche o navegador) ou cookies "persistentes" (que duram até que você ou seu navegador os exclua). A Doodle fornece um serviço centralizado de gerenciamento de cookies em todo o Site da Doodle. Ao visitar o Site da Doodle ou uma página de reserva pela primeira vez, os Convidados e Visitantes verão um banner de cookie de acordo com sua região. As preferências de cookies podem ser ajustadas a qualquer momento. Os Convidados podem clicar em "Configurações de cookies" em qualquer página de reserva que receberem. Os Convidados e Visitantes também podem navegar até o rodapé do Site da Doodle a qualquer momento e alterar suas preferências de cookies em "Configurações de privacidade".

Dados de uso. Quando uma criança usa nossos Serviços como Convidado, nós e nossos terceiros autorizados coletamos determinadas informações sobre como você usa os Serviços. Por exemplo, coletamos informações sobre os tipos de reunião usados com mais frequência e quantas reuniões são agendadas por dia. Agregamos essas informações e as usamos para nos ajudar a monitorar e aprimorar os Serviços, como, por exemplo, para determinar quais recursos são mais populares entre nossos Usuários e quais recursos podem ser adicionados ou aprimorados.

4.2 Ferramentas de terceiros

Podemos divulgar informações a terceiros ou permitir que terceiros coletem diretamente informações usando essas tecnologias em nosso Site, como empresas de mídia social, redes de publicidade, empresas que fornecem análises, inclusive rastreamento e relatórios de anúncios, provedores de segurança e outros que nos ajudam a operar nossos Serviços e Site. Usamos essas ferramentas de terceiros de acordo com seu consentimento, preferências de exclusão ou outra base legal apropriada, quando exigido por lei. Por exemplo, usamos provedores terceirizados, como o Google Analytics, para fornecer determinados serviços de análise e interações de Visitantes para a Doodle em conexão com a operação de nosso Site, incluindo a coleta e o rastreamento de determinados dados e informações sobre as características e atividades dos Visitantes do Site da Doodle. Para saber como o Google Analytics coleta e processa dados, visite: "Como o Google usa dados quando você usa os sites ou aplicativos de nossos parceiros", localizado em Como o Google usa informações de sites ou aplicativos que usam nossos serviços - Privacidade e Termos - Google. Também usamos repetição de sessão, gravação de sessão e ferramentas semelhantes fornecidas por provedores de serviços terceirizados para registrar suas interações com nosso site, por exemplo, como você se move em nosso site e se envolve com nossos formulários da Web. Além da análise, essas informações nos ajudam a melhorar nosso Site e nossos Serviços, nossas atividades de marketing e a identificar e corrigir problemas técnicos que os visitantes possam estar tendo com nosso Site.

Coletamos somente a quantidade de informações sobre uma criança que for razoavelmente necessária para que ela agende uma reunião e não condicionamos sua participação à divulgação de mais informações pessoais do que o razoavelmente necessário.

Também podemos combinar informações não pessoais que coletamos por meio dessas tecnologias com informações pessoais sobre você ou seu filho que coletamos on-line.

Para obter informações sobre nossas práticas de coleta automática de informações, inclusive como você pode optar por não participar de determinadas coletas de informações, consulte o Aviso do Doodle.

4.3 Como usamos as informações de seu filho

Podemos usar as informações que coletamos sobre você, inclusive Dados Pessoais, para:

Fornecer o Serviço Doodle. Usaremos suas informações para fornecer nossos Serviços a você, inclusive para facilitar o agendamento; responder às suas perguntas; evitar ou solucionar erros de serviço, segurança ou problemas técnicos; analisar e monitorar o uso; evitar spam, fraude e abuso nos Serviços; investigar possíveis violações de nossos Termos, verificar sua identidade; e para outros fins de atendimento e suporte ao cliente.

Compreender e aprimorar nossos produtos. Realizaremos pesquisas e análises sobre seu uso ou interesse em nossos produtos, Serviços ou conteúdo, ou em produtos, serviços ou conteúdo oferecidos por terceiros. Fazemos isso para ajudar a melhorar nossos produtos e desenvolver novos produtos.

Comunicar-nos com você.

Proteção de direitos e interesses. Usaremos suas informações para proteger nossos direitos e interesses, bem como os direitos e interesses de nossos Usuários e de qualquer outra pessoa, bem como para fazer cumprir este Aviso ou nossos Termos.

Conformidade legal. Poderemos usar suas informações para cumprir as obrigações legais ou regulamentares aplicáveis, incluindo o cumprimento de solicitações de autoridades policiais ou outras autoridades governamentais, ou em processos judiciais envolvendo a Doodle.

Outros. Também podemos usar suas informações para gerenciar nossos negócios ou executar funções conforme descrito de outra forma para você no momento da coleta, sujeito ao seu consentimento.

4.4 Nossas práticas de divulgação de informações de crianças

Não compartilhamos, vendemos, alugamos ou transferimos informações pessoais de crianças, exceto conforme descrito nesta seção.

Podemos divulgar informações agregadas sobre muitos de nossos usuários e informações que não identificam nenhum indivíduo ou dispositivo. Além disso, podemos divulgar informações pessoais de crianças:

A terceiros que usamos para dar suporte às operações internas de nosso Serviço e que estão vinculados por obrigações contratuais ou outras de usar as informações somente para esse fim e de manter as informações confidenciais.

Se formos obrigados a fazê-lo por lei ou processo legal, como, por exemplo, para cumprir qualquer ordem judicial ou intimação ou para responder a qualquer solicitação governamental ou regulatória.

Se acreditarmos que a divulgação é necessária ou apropriada para proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da Doodle, de nossos clientes ou de outros, inclusive para

Para agências de aplicação da lei ou para uma investigação relacionada à segurança pública.

Além disso, se a Doodle estiver envolvida em uma fusão, alienação, reestruturação, reorganização, dissolução ou outra venda ou transferência de alguns ou de todos os ativos da Doodle, seja como uma empresa em funcionamento ou como parte de um processo ou evento de falência, liquidação ou similar, poderemos transferir as informações pessoais que coletamos ou mantemos para o comprador ou outro sucessor.

4.5 Acesso e correção das informações pessoais de seu filho

A qualquer momento, você poderá revisar as informações pessoais de seu filho mantidas por nós, exigir que corrijamos ou excluamos as informações pessoais e/ou recusar-se a permitir que continuemos a coletar ou usar as informações do filho.

Você pode revisar, alterar ou excluir as informações pessoais de seu filho enviando-nos um e-mail para [email protected]. Para proteger sua privacidade e segurança, podemos exigir que você tome certas medidas ou forneça informações adicionais para verificar sua identidade antes de fornecermos qualquer informação ou fazermos correções.

4.6 Operadores que coletam ou mantêm informações de crianças

Uma lista de todas as operadoras que podem coletar ou manter informações pessoais de crianças por meio do Site/Aplicativo/Serviço está disponível em Lista de subprocessadores de dados | Central de Ajuda do Doodle

Em caso de dúvidas sobre as práticas de privacidade de qualquer operadora e o uso de informações de crianças, escreva para: [email protected]