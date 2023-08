Comemorando a véspera de Ano Novo em Detroit

Com o início da contagem regressiva para o Ano Novo, Detroit brilha com uma série de eventos e comemorações emocionantes. Não importa se você é um morador local ou está visitando a Motor City, Detroit oferece uma mistura vibrante de eventos populares, uma história rica e joias escondidas para tornar sua véspera de Ano Novo inesquecível.

Junte-se a nós e explore as melhores maneiras de comemorar o Réveillon em Detroit, Michigan.

A cidade ganha vida

A véspera de Ano Novo em Detroit é uma noite de comemoração e diversão.

Das ruas agitadas aos bairros animados, a cidade ganha vida com festividades e alegria. Explore o coração do centro de Detroit, onde você encontrará uma infinidade de eventos para todos os gostos e preferências.

A grande festa de Detroit

Participe do famoso evento "The Drop" da véspera de Ano Novo de Motor City, localizado no coração do Campus Martius Park.

Essa celebração épica ao ar livre reúne milhares de pessoas para testemunhar a deslumbrante queda da bola à meia-noite. Desfrute de música ao vivo, food trucks e uma atmosfera jubilosa que captura perfeitamente o espírito de Detroit.

Riverfront Fireworks Spectacular

Nenhuma comemoração de Ano Novo está completa sem fogos de artifício.

Vá até o Detroit Riverfront para assistir a um show de fogos de artifício de tirar o fôlego iluminando o céu noturno. Essa impressionante exibição ilumina o rio, criando um cenário hipnotizante para suas festividades de fim de ano.

Um toque histórico

Volte no tempo e experimente uma comemoração única de Ano Novo no histórico Fort Street Galley.

Esse mercado gastronômico localizado em um antigo quartel de bombeiros oferece uma mistura de pratos de dar água na boca, coquetéis artesanais e um ambiente animado. Brinde ao Ano Novo em um ambiente que mistura maravilhosamente o passado e o presente.

Uma noite no Fox Theatre

Para um toque de elegância e glamour, participe da comemoração de Ano Novo no icônico Fox Theatre.

Com apresentações ao vivo e uma grande celebração, esse local histórico promete uma noite inesquecível.

Eastern Market Extravaganza

Participe da festa anual de Ano Novo no Eastern Market.

Esse festival interno oferece uma mistura eclética de comidas, bebidas e entretenimento ao vivo. Dance a noite toda cercado pela vibrante comunidade artística de Detroit.

Diversão para toda a família

As famílias com crianças podem se divertir muito na comemoração "Zoo Year's Eve" do Zoológico de Detroit.

Desfrute de uma noite mágica com exibições de luzes, entretenimento ao vivo e atividades envolventes para as crianças.

Hidden Gems

Aventure-se fora da trilha batida e explore os vibrantes bairros de Detroit. De cafés pitorescos a bares charmosos, Corktown, Midtown e Eastern Market oferecem joias escondidas para criar sua experiência única de Ano Novo.

A véspera de Ano Novo em Detroit é uma celebração que cativa o espírito dessa cidade resiliente.

Quer você prefira uma grande festa no coração do centro da cidade ou uma reunião mais íntima em um ambiente histórico, Detroit oferece algo para todos. Abrace o espírito de união e se despeça do antigo dando as boas-vindas ao novo em grande estilo.

