Quando inizia il conto alla rovescia per il nuovo anno, Detroit brilla con una serie di eventi e celebrazioni emozionanti. Che siate del posto o in visita alla Motor City, Detroit offre un vivace mix di eventi popolari, una ricca storia e gemme nascoste per rendere il vostro Capodanno indimenticabile.

Unitevi a noi nell'esplorazione dei migliori modi per festeggiare il Capodanno a Detroit, Michigan.

La città si anima

Il Capodanno a Detroit è una notte di festa e divertimento.

Dalle strade animate ai quartieri vivaci, la città si anima di festeggiamenti e allegria. Esplorate il cuore del centro di Detroit, dove troverete una pletora di eventi che soddisfano tutti i gusti e le preferenze.

La grande festa di Detroit

Partecipate al famoso evento Motor City New Year's Eve "The Drop", situato nel cuore del Campus Martius Park.

Questa epica celebrazione all'aperto riunisce migliaia di persone per assistere all'abbagliante caduta della palla a mezzanotte. Godetevi la musica dal vivo, i food truck e un'atmosfera di giubilo che cattura perfettamente lo spirito di Detroit.

Spettacolo pirotecnico sul lungofiume

Nessun festeggiamento di Capodanno è completo senza fuochi d'artificio.

Recatevi al Detroit Riverfront per assistere a uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che illumina il cielo notturno. Questo spettacolo mozzafiato illumina il fiume, creando uno sfondo ipnotico per i festeggiamenti di fine anno.

Un tocco storico

Tornate indietro nel tempo e vivete una festa di Capodanno unica nello storico Fort Street Galley.

Questo mercato culinario, situato in un'ex stazione dei pompieri, offre un mix di piatti appetitosi, cocktail artigianali e un ambiente vivace. Brindate al nuovo anno in un ambiente che fonde magnificamente passato e presente.

Una serata al Teatro Fox

Per un tocco di eleganza e glamour, partecipate alla festa di Capodanno presso l'iconico Fox Theatre.

Con spettacoli dal vivo e una grande festa, questo storico locale promette una notte da ricordare.

Stravaganza del Mercato Orientale

Partecipate all'annuale festa di Capodanno all'Eastern Market.

Questo festival al coperto offre un mix eclettico di cibo, bevande e intrattenimento dal vivo. Ballate tutta la notte circondati dalla vivace comunità artistica di Detroit.

Divertimento per famiglie

Le famiglie con bambini possono divertirsi alla grande alla festa dello Zoo di Detroit "Zoo Year's Eve".

Godetevi una serata magica con spettacoli di luci, intrattenimento dal vivo e attività coinvolgenti per i bambini.

Gemme nascoste

Avventuratevi fuori dai sentieri battuti ed esplorate i vivaci quartieri di Detroit. Da caffè caratteristici a bar affascinanti, Corktown, Midtown e Eastern Market offrono gemme nascoste per creare la vostra esperienza unica di Capodanno.

Il Capodanno a Detroit è una festa che cattura lo spirito di questa città resistente.

Che preferiate una grande festa nel cuore del centro o un incontro più intimo in un ambiente storico, Detroit offre qualcosa per tutti. Abbracciate lo spirito di unione e salutate il vecchio dando il benvenuto al nuovo con stile.

