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Este Contrato de Associado Comercial (o "Contrato") é celebrado a partir de [Data], por e entre [Nome da Entidade Coberta], uma entidade [Estado da Incorporação/Organização, incluindo o país], com seu principal local de negócios em [Endereço da Entidade Coberta, incluindo o país] ("Entidade Coberta"), e a Doodle AG, uma entidade sediada na Suíça, com seu principal local de negócios em Werdstrasse 21, 8004 Zurique, Suíça ("Associado Comercial"). A Entidade Coberta e o Associado Comercial são, cada um, uma "Parte" e, juntos, as "Partes".

Este Contrato é incorporado ao Contrato Principal de Serviços e aos Pedidos Individuais celebrados pela Entidade Coberta e pelo Associado Comercial.

Considerações finais

A. A Entidade Coberta é uma "entidade coberta" ou "associada comercial" de uma entidade coberta, conforme definido na Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Informações de Saúde de 1996 ("HIPAA") e seus regulamentos de implementação, incluindo as Regras de Privacidade e Segurança da HIPAA (coletivamente, "Regras da HIPAA").

B. O Associado Comercial fornece certos serviços à Entidade Coberta sob Pedidos Individuais sob um Contrato de Serviços Principais que pode, de tempos em tempos, envolver a criação, recebimento, manutenção ou transmissão de Informações de Saúde Protegidas ("PHI") em nome da Entidade Coberta.

C. As Partes pretendem cumprir as Regras da HIPAA, incluindo os requisitos para um contrato de associado comercial, conforme estabelecido em 45 C.F.R. § 164.314(a) e § 164.504(e).