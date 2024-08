Sincronize sua Agenda Online Grátis com Doodle

Para melhor organizar suas tarefas, basta ter tudo em dia com uma agenda eletrônica, melhor ainda se for uma agenda online grátis, podendo assim facilmente modificar os detalhes e do seu dia a dia, e ter acesso aos seus contatos e calendário aondo estiver. Doodle é uma empresa que tem o prazer em ajudar as pessoas a trabalharem de forma mais eficiente. Seja na hora de marcar um horário com seus amigos, organizar uma festa ou fazer uma lista de convidados, use as funções do Doodle para marcar de forma efetiva seu evento, e claro, conectando a sua agenda virtual grátis e sincronizando com o Doodle terá ainda mais comodidade.

Com uma conta Premium Doodle, você pode sincronizar sua agenda online grátis, ou agendas, em um único lugar. Quando pretende organizar um encontro com amigos, ou reunião de trabalho, deve primeiro encontrar um tempo livre na sua agenda. Próximo passo é fazer o convite para seus colegas de trabalho, e esperar uma resposta da disponibilidade de cada participante e por último reformular a data e horário do encontro para que esteja de acordo entre todos, e por ai via.

Com Doodle pode criar uma enquete para marcar um horário com múltiplas pessoas.

Acesse sua agenda virtual grátis e verifique os horário que está livre.

Com Doodle, clique no ícone

Crie um evento preenchendo os horários que está livre, dando assim opção para os integrantes

envie por e-mail sua lista para os participantes

Como indicado no exemplo da imagem acima, a melhor data para realizar o encontro, ou evento, é no dia primeiro de agosto as 11:00, pois esta é a data em que todos participantes estarão disponíveis. Quando sua lista tem poucos integrantes, você pode simplesmente enviar e-mails individualmente. Porém para uma lista maior, é mais comodo integrar sua agenda online grátis com sua conta do Doodle, e automatizar o envio de e-mails.

Como integrar sua agenda virtual grátis com as funções Doodle

Como dito antes para funções simples como criação de enquetes e questionários, não há a necessidade de criar uma conta com o Doodle. Para funções como o MeetMe, que permite pessoas agendarem um horário com você , terá que criar uma conta com Doodle. E por fim para ter uma melhor experiência, a conta Doodle Premium permite na integração da sua agenda online gratuita com sua página do Doodle.Para integrara sua agenda online gratuita , você precisará ir até a página Premium do Doodle e escolher uma opção de conta. Você terá 30 dias para experimentar a conta Premium, e pra isso não há a necessidade de incluir nenhuma informação bancária. Depois desse período pode escolher o que fazer. Para pessoas ligadas a instituição de ensino, tanto alunos quanto professores, terão 50% de desconto.Uma vez criada sua conta Premium, clique no ícone conectar “Meus Calendários” no seu gerenciamento de conta para sincronizar suas agendas online grátis com as funções do Doodle, e tenha todas as suas tarefas do dia e lista de contatos em um único lugar.Experimente Doodle, organize seus eventos e mantenha seus afazeres do dia de forma organizada e sempre ao seu alcance. Nunca perca um horário, e realize mais em menos tempo.