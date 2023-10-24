Soorten vergaderingen
- Soorten vergaderingen
Wat is een programmabijeenkomst?Leestijd: 4 minuten31 jan, 2024
- Soorten vergaderingen
Wat is een algemene vergadering?Leestijd: 5 minuten15 dec, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een vergadering van de trustees?Leestijd: 5 minuten14 dec, 2023
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Wat is een stakeholderbijeenkomst?Leestijd: 5 minuten12 dec, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een groepsdiscussie?Leestijd: 5 minuten8 dec, 2023
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Wat is een studiegroep?Leestijd: 4 minuten1 dec, 2023
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Wat is een teamlunch?Leestijd: 4 minuten28 nov, 2023
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Wat is een ontwikkelingsvergadering?Leestijd: 4 minuten31 okt, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een 'Touch Base'-vergadering?Leestijd: 5 minuten27 okt, 2023
- Soorten vergaderingen
Wat is een vergadering van de benoemingscommissie?Leestijd: 5 minuten24 okt, 2023