Cosa faresti con le ore che passi a organizzare riunioni?
Organizzare le riunioni occupa ancora la fetta più grande della settimana dell’assistente di direzione. Ecco come recuperare parte di quel tempo per il lavoro per cui ti hanno assunto.
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Articoli basati sui dati e ricerche su dove finiscono le giornate del tuo team, scritti per il tuo ruolo e il tuo settore.
Organizzare le riunioni occupa ancora la fetta più grande della settimana dell’assistente di direzione. Ecco come recuperare parte di quel tempo per il lavoro per cui ti hanno assunto.
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Dall'articolo L’attesa prima del colloquio è la metà nascosta del tuo tempo di assunzione?
Attesa per assunzione oggi
21 giorni
Attesa per assunzione con il tuo obiettivo
9 giorni
Attesa che restaAttesa che elimini
Giorni restituiti ai candidati a trimestre
144 giorni
Attesa per assunzione = giorni fino al primo colloquio + (round meno 1) × giorni tra un round e l’altro. Conta i giorni di calendario che un candidato aspetta, usando solo i numeri che inserisci.
Ti mostriamo Doodle sul tuo calendario.