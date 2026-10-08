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Un uomo con gli occhiali e un cardigan blu legge un tablet, seduto su una scrivania in un ufficio luminoso
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Organizzare le riunioni occupa ancora la fetta più grande della settimana dell’assistente di direzione. Ecco come recuperare parte di quel tempo per il lavoro per cui ti hanno assunto.

Chirag HarendraTempo di lettura: 11 minuti

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Dall'articolo L’attesa prima del colloquio è la metà nascosta del tuo tempo di assunzione?

Il tuo tempo di attesa per i colloqui

Numeri di esempio, cambiali

Attesa per assunzione oggi

21 giorni

Attesa per assunzione con il tuo obiettivo

9 giorni

Attesa che restaAttesa che elimini

Giorni restituiti ai candidati a trimestre

144 giorni

Attesa per assunzione = giorni fino al primo colloquio + (round meno 1) × giorni tra un round e l’altro. Conta i giorni di calendario che un candidato aspetta, usando solo i numeri che inserisci.

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