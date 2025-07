Come stabilire tariffe che riflettano il valore del vostro tempo

Mettete pensiero, cura e competenza in ogni sessione che gestite. Vi presentate al meglio, vi preparate in anticipo e vi impegnate a fondo perché il vostro lavoro è importante. E crea risultati reali. Quindi le vostre tariffe? Dovrebbero rifletterlo.

Sia che siate alle prime armi nel far pagare il vostro tempo, sia che siate pronti ad aumentare i prezzi, stabilire la giusta tariffa non è solo una questione di numeri. Si tratta di onorare il vostro lavoro, proteggere la vostra energia e assicurarvi che la vostra attività sostenga effettivamente la vostra vita.

Ecco come stabilire il prezzo del vostro tempo con più sicurezza, più chiarezza e meno imbarazzanti e-mail di follow-up.

Conoscere i numeri: partire dai costi e dagli obiettivi di guadagno

Prima di decidere cosa far pagare, è necessario avere chiaro cosa si deve guadagnare. Non si tratta solo della tariffa oraria, ma di un quadro completo.

Chiedetevi:

Quali strumenti e software pago mensilmente?

Quanto tempo spendo per preparare, inviare e-mail o seguire?

Quanto dovrei guadagnare ogni mese per pagarmi adeguatamente e crescere?

Quando conoscete i vostri costi e i vostri obiettivi, potete costruire tariffe sostenibili e smettere di sottovalutare il vostro tempo solo per riempire il calendario.

Fate ricerche sul vostro settore e sui concorrenti (ma non copiateli)

Osservate i prezzi praticati dagli altri operatori del vostro settore, ma usate questa ricerca come riferimento, non come regola.

Il vostro prezzo deve riflettere

il vostro livello di esperienza

I risultati che ottenete

Il modo in cui lavorate (e il modo in cui i vostri clienti ne traggono vantaggio).

I clienti non pagano solo per il vostro tempo, ma anche per ciò che accade grazie al vostro tempo.

Scegliete un modello di prezzo adatto al vostro lavoro

Non c'è un modo "giusto" di far pagare. Dipende da ciò che offrite e da come i vostri clienti amano acquistare.

Ecco alcune opzioni:

Tariffa oraria - Semplice, pulita e ideale per sessioni brevi.

Tariffa basata su un progetto - Ideale per programmi di formazione, workshop o lavori in più fasi

Pacchetti di sessioni - Utili per servizi di coaching, consulenza o formazione.

Introduzione gratuita + follow-up a pagamento - Costruisce la fiducia e dà ai clienti un assaggio del vostro valore.

Iniziate con ciò che vi sembra più facile da gestire, poi evolvete man mano che crescete.

Fate spazio alla flessibilità (senza svalutare il vostro tempo)

Flessibilità non significa fare sconti. Significa creare opzioni intelligenti che rendano i vostri servizi più accessibili senza sminuire il vostro valore di base.

Provate:

Offerte stagionali per i mesi più tranquilli

Mini sessioni invece di sconti

Pacchetti per la prima volta con valore incorporato

E siate sempre chiari su ciò che è incluso. Nella pagina di prenotazione, descrivete ciò che il cliente riceverà, non solo il blocco orario.

Fatevi pagare in anticipo per proteggere il vostro tempo

Rincorrere i pagamenti o inviare le fatture dopo una sessione è una perdita di tempo per voi e per i vostri clienti. Utilizzate invece una pagina di prenotazione collegata a Stripe, in modo che i clienti paghino al momento della prenotazione. Questo:

Filtra i no-show

Segnala professionalità

Stabilisce un confine chiaro: il vostro tempo è prezioso e viene assicurato solo una volta pagato.

Niente più promemoria imbarazzanti o cancellazioni dell'ultimo minuto.

Costruite la fiducia mostrando la vostra competenza

Non c'è bisogno di esagerare con le parole. Alcuni piccoli dettagli possono essere molto utili:

citare gli anni di esperienza o il numero di clienti serviti

Condividere testimonianze di clienti passati

Aggiungete certificazioni, riconoscimenti o badge formativi pertinenti.

E se qualcuno sta decidendo se la vostra tariffa "vale la pena"? La riprova sociale spesso chiude l'affare.

Aggiungete citazioni direttamente nella vostra pagina di prenotazione, come ad esempio: "La chiarezza che ho ottenuto in una sola sessione è stata impagabile" o"Professionale, perspicace e vale assolutamente l'investimento".

Stabilite dei limiti e delle regole, e comunicateli in anticipo

Il rispetto del vostro tempo inizia con la chiarezza. Utilizzate la vostra pagina di prenotazione per definire:

Con quanto anticipo le persone possono prenotare

Quando si chiudono le prenotazioni (ad esempio, "niente sessioni il giorno stesso")

La vostra politica di ritardi o cancellazioni

In questo modo si mantiene la professionalità e si evitano le sorprese dell'ultimo minuto, per voi e per i vostri clienti.

Rivedete e aumentate le tariffe man mano che crescete.

La vostra esperienza cresce. Le vostre capacità migliorano. Non dovete cambiare i prezzi ogni mese, ma rivederli regolarmente. Quando è il momento di aumentare le tariffe:

Aggiornate la vostra pagina di prenotazione o le descrizioni dei servizi

Avvisate i clienti esistenti

Comunicate il cambiamento con sicurezza: "A partire da [data], i miei prezzi aggiornati rifletteranno la crescita del mio lavoro e la profondità dei risultati che offro".

Fiducia e chiarezza sono i migliori strumenti di determinazione dei prezzi

Le tariffe non sono solo numeri, sono un segnale. Dicono ai vostri clienti come trattare il vostro tempo, come prepararsi alle sessioni e quanto possono aspettarsi di guadagnare.

Quando i vostri prezzi sono chiari, le vostre politiche sono chiare e la vostra pagina di prenotazione gestisce l'amministrazione? Si passa meno tempo a negoziare e più tempo a fornire valore.