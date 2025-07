Le migliori strategie di programmazione per la formazione virtuale e di persona

La prenotazione può sembrare una piccola parte della vostra attività di formazione, ma spesso è la prima esperienza che un cliente ha con voi. Che si tratti di una sessione virtuale o di un workshop in presenza, un processo di prenotazione fluido crea fiducia, riduce i no-show e aiuta tutti a presentarsi pronti.

Ecco le migliori strategie per snellire la programmazione, farsi pagare in anticipo e offrire ai clienti un'esperienza migliore prima ancora di iniziare la formazione.

Fatevi pagare al momento della prenotazione (senza bisogno di follow-up)

La ricerca di fatture non dovrebbe far parte del vostro flusso di lavoro. Collegate Stripe alla vostra pagina di prenotazione, in modo che i clienti possano pagare al momento della prenotazione.

Perché funziona:

I clienti si impegnano più velocemente quando pagano in anticipo

Si evitano scomodi promemoria o mancati pagamenti

Vi presentate sapendo che la sessione è confermata e coperta.

Questa semplice modifica fa risparmiare tempo e dà il tono di un'esperienza di formazione professionale.

Fate le domande giuste prima della sessione

Conoscere in anticipo alcuni dettagli chiave aiuta a preparare e personalizzare la formazione.

Con la pagina di prenotazione di Doodle, potete aggiungere domande personalizzate durante il flusso di prenotazione. Chiedete cose come:

"Qual è il tuo livello di abilità attuale?".

"Qual è l'obiettivo principale di questa sessione?".

"Ha esigenze di accessibilità?".

Per le sessioni di persona: "Andrà in macchina o userà i mezzi pubblici?".

Queste informazioni rendono la formazione più pertinente e riducono le sorprese durante la sessione.

Comunicare l'obiettivo della formazione nella descrizione della riunione

Le persone apprezzano ciò che capiscono. Utilizzate la descrizione della sessione per delineare chiaramente l'oggetto della formazione.

Ad esempio:

"Alla fine di questa sessione, saprete come strutturare e presentare una presentazione di 5 minuti".

"Questa è una sessione di Photoshop adatta ai principianti e incentrata sulle tecniche di ritocco".

"Questo workshop vi fornirà una routine di riscaldamento ripetibile per i colloqui di persona".

Un risultato chiaro aiuta i clienti a sentirsi sicuri di essere nel posto giusto.

Pensate come i vostri clienti

Per rendere la programmazione davvero efficace, guardatela dal punto di vista dei vostri clienti.

Chiedetevi:

In quale fuso orario si trovano?

Hanno vacanze scolastiche o nazionali alle porte?

Se sono di persona, da dove vengono e come arrivano?

💡 Suggerimento: se ospitate una sessione di persona, includete una breve nota "Come arrivare qui", con indicazioni stradali, consigli per il parcheggio o opzioni di trasporto nelle vicinanze. Questo riduce lo stress il giorno dell'evento.

Stabilite limiti chiari alla vostra disponibilità

I limiti aiutano sia voi che i vostri clienti a presentarsi bene.

Utilizzate la vostra pagina di prenotazione per comunicare:

Con quanto anticipo i clienti possono prenotare

Un termine ultimo (ad esempio, "Le prenotazioni si chiudono 24 ore prima della sessione")

Cosa succede se qualcuno arriva in ritardo

La vostra politica di riprogrammazione o cancellazione

Non è necessario spiegare troppo, basta essere chiari. Quando le persone sanno cosa aspettarsi, le cose filano più lisce.

Scegliete la piattaforma video giusta per i vostri clienti

Gli strumenti virtuali non sono uguali per tutti. Alcuni clienti amano Zoom. Altri usano già Google Meet o Microsoft Teams. Scegliete uno strumento con cui il vostro pubblico ha già familiarità e rendetelo predefinito nella vostra pagina di prenotazione. Meno problemi tecnici = più tempo per la formazione vera e propria.

Utilizzate uno strumento di prenotazione coerente

Cambiare strumento confonde le persone. Utilizzate sempre una pagina di prenotazione e condividete il link ovunque si trovino i vostri clienti:

biografia di Instagram

Profilo LinkedIn

Piè di pagina delle e-mail

Risposta automatica di WhatsApp

Risposte DM o modulo di contatto

Più il vostro link è presente, più è facile che i clienti prenotino senza chiedere aiuto.

La formazione inizia nel momento in cui i clienti prenotano

Una buona programmazione non è solo amministrativa, è parte del vostro servizio. Quando i clienti possono prenotare, pagare e prepararsi facilmente, si presentano con maggiore concentrazione e meno attriti.

Se gestite una formazione virtuale o di persona, lasciate che sia la vostra pagina di prenotazione a fare il lavoro pesante: vi farà risparmiare tempo, fisserà le aspettative e aiuterà i vostri clienti a ottenere il massimo da ogni sessione.