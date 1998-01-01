Créer un Doodle

Une planification intelligente conçue pour les équipes marketing

Qu'il s'agisse d'un brainstorming ou d'un appel de partenaires, Doodle permet à votre équipe d'avancer en moins de temps.

A group poll with a list view of availabilities for a campaign planning meeting

Utilisé par des spécialistes du marketing au sein d'équipes en constante évolution dans le monde entier.

A group of logos including Meta Platforms (Facebook), Spotify, Duolingo, Adobe Inc., Calm
Moins de programmation, plus de création

Réservez les brainstormings, les bilans de campagne et les présentations aux clients en quelques secondes pour que votre équipe reste concentrée sur le travail qui fait avancer les choses.

Collaborer sans délai

Tout le monde reçoit le bon moment, le bon lien et les bons rappels - aucun projet n'est bloqué à cause de problèmes de calendrier.

Faire avancer les projets

Un seul outil gère les synchronisations internes, les appels des clients et les réunions des partenaires. Le tout sans avoir à jongler avec plusieurs applications.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour tous les modes de rencontre des professionnels du marketing

Planifier le lancement de la campagne

Utilisez un sondage de groupe pour fixer une heure de réunion avec les responsables de la création, du produit et des ventes avant que les délais de lancement ne soient dépassés.

Examiner les actifs créatifs

Partagez une page de réservation pour permettre aux parties prenantes de planifier des sessions de relecture – sans échanges interminables du type « Ça fonctionne ? ».

Coordonner les réunions des partenaires

Trouvez facilement une heure avec les agences, les sponsors ou les collaborateurs, même sur plusieurs fuseaux horaires.

Rationaliser les approbations

Permettez aux décideurs de programmer plus rapidement pour que les campagnes soient lancées à temps.

Remplir les sièges des ateliers

Utilisez une feuille d'inscription pour les ateliers sur la marque ou la stratégie afin que chaque place soit occupée.

Protégez votre calendrier

Connectez-vous à Google, Outlook ou iCloud. Seule votre disponibilité est partagée, pas les détails de votre calendrier personnel.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Avec Doodle, tout va plus vite. Je peux faire entrer les bonnes personnes dans la salle sans délai.

Capterra Review

RS

Rachel S.

Responsable marketing

Il est si facile à mettre en place qu'il n'est plus nécessaire de jongler avec les calendriers pour les bilans de campagne.

GetApp Review

JK

John K.

Directeur de la création

Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Comment pouvons-nous coordonner nos activités avec celles de nos partenaires extérieurs ?

Partagez un sondage de groupe pour que les agences, les sponsors et les équipes internes puissent rapidement choisir une heure de réunion.

Puis-je organiser des réunions pour mon équipe ?

Oui, avec le plan Équipe, créez une page de réservation liée aux calendriers de plusieurs membres de l'équipe.

Pouvons-nous ajouter la marque de notre entreprise aux pages de réservation ?

Bien sûr. Personnalisez vos Doodles avec votre logo et vos couleurs pour qu'ils fassent partie intégrante de votre marque.

Quel est le meilleur moyen de réserver plusieurs sessions de formation ou de révision ?

Utilisez une feuille d'inscription pour les sessions multiples ; les pages de réservation sont plus efficaces pour les disponibilités individuelles.

Comment puis-je éviter les annulations de dernière minute ?

Des rappels automatiques informent les participants afin qu'ils soient moins susceptibles de manquer votre réunion.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Passez plus de temps à créer, moins de temps à coordonner

Faites en sorte que les campagnes se poursuivent et que votre équipe se concentre sur le travail qui donne des résultats - et non sur la recherche d'heures de réunion.

Aucune carte de crédit n'est requise.