Une planification intelligente conçue pour les équipes marketing
Utilisé par des spécialistes du marketing au sein d'équipes en constante évolution dans le monde entier.
Moins de programmation, plus de création
Réservez les brainstormings, les bilans de campagne et les présentations aux clients en quelques secondes pour que votre équipe reste concentrée sur le travail qui fait avancer les choses.
Collaborer sans délai
Tout le monde reçoit le bon moment, le bon lien et les bons rappels - aucun projet n'est bloqué à cause de problèmes de calendrier.
Faire avancer les projets
Un seul outil gère les synchronisations internes, les appels des clients et les réunions des partenaires. Le tout sans avoir à jongler avec plusieurs applications.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour tous les modes de rencontre des professionnels du marketing
Planifier le lancement de la campagne
Utilisez un sondage de groupe pour fixer une heure de réunion avec les responsables de la création, du produit et des ventes avant que les délais de lancement ne soient dépassés.
Examiner les actifs créatifs
Partagez une page de réservation pour permettre aux parties prenantes de planifier des sessions de relecture – sans échanges interminables du type « Ça fonctionne ? ».
Coordonner les réunions des partenaires
Trouvez facilement une heure avec les agences, les sponsors ou les collaborateurs, même sur plusieurs fuseaux horaires.
Rationaliser les approbations
Permettez aux décideurs de programmer plus rapidement pour que les campagnes soient lancées à temps.
Remplir les sièges des ateliers
Utilisez une feuille d'inscription pour les ateliers sur la marque ou la stratégie afin que chaque place soit occupée.
Protégez votre calendrier
Connectez-vous à Google, Outlook ou iCloud. Seule votre disponibilité est partagée, pas les détails de votre calendrier personnel.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Avec Doodle, tout va plus vite. Je peux faire entrer les bonnes personnes dans la salle sans délai.
Il est si facile à mettre en place qu'il n'est plus nécessaire de jongler avec les calendriers pour les bilans de campagne.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Comment pouvons-nous coordonner nos activités avec celles de nos partenaires extérieurs ?
Partagez un sondage de groupe pour que les agences, les sponsors et les équipes internes puissent rapidement choisir une heure de réunion.
Puis-je organiser des réunions pour mon équipe ?
Oui, avec le plan Équipe, créez une page de r�éservation liée aux calendriers de plusieurs membres de l'équipe.
Pouvons-nous ajouter la marque de notre entreprise aux pages de réservation ?
Bien sûr. Personnalisez vos Doodles avec votre logo et vos couleurs pour qu'ils fassent partie intégrante de votre marque.
Quel est le meilleur moyen de réserver plusieurs sessions de formation ou de révision ?
Utilisez une feuille d'inscription pour les sessions multiples ; les pages de réservation sont plus efficaces pour les disponibilités individuelles.
Comment puis-je éviter les annulations de dernière minute ?
Des rappels automatiques informent les participants afin qu'ils soient moins susceptibles de manquer votre réunion.