Un emploi du temps qui permet aux tuteurs d'enseigner davantage
Les tuteurs des écoles, des centres et des programmes du monde entier lui font confiance.
Arrête de courir après les messages pour réserver des cours
Partage une page de réservation pour que les élèves ou les parents choisissent l'heure qui leur convient. Doodle se synchronise avec ton calendrier et gère les tampons, les reports et les rappels.
Organise des rencontres 1:1, des petits groupes et des préparations aux examens sur plusieurs fuseaux horaires.
Offre des heures fixes, limite les créneaux horaires, ajoute des liens vidéo et laisse Doodle empêcher les doubles réservations entre les calendriers et les lieux.
Aie l'air poli et réduis les absences.
Des invitations, des confirmations et des rappels par SMS/email à l'effigie de la marque permettent de respecter l'horaire des réunions. Les parents et les élèves réservent sans compte, tu contrôles les questions d'admission et les politiques.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Entreprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus
Assistance prioritaire
Authentification unique (SSO)
Onboarding et formation
SLA de disponibilité 99,9 %
Conçu pour la façon dont les tuteurs réservent les cours
Connecter Google, Apple ou Microsoft
Bloque les temps de déplacement, fixe des tampons entre les sessions et ajoute Zoom, Teams ou Webex en un seul clic pour que chaque leçon atterrisse proprement sur ton calendrier.
Disponibilité en temps réel
qui respecte les calendriers scolaires, professionnels et personnels. Les vues hebdomadaires ou mensuelles, la détection des fuseaux horaires et les limites intelligentes empêchent la surréservation.
Ajoute ton logo, ton domaine et tes politiques aux invitations.
Envoie automatiquement les notes de préparation, le matériel ou les liens vers les devoirs pour que les élèves arrivent prêts.
Les données des élèves et des parents restent protégées
Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, avec des contrôles de minimisation des données et de permission pour des flux de travail de tutorat conformes.
Utilise les sondages de groupe pour trouver rapidement une heure de groupe d'étude.
Offre quelques options, fixe une date limite et verrouille le choix final. Idéal pour les sessions de révision, les clubs ou le co-tutorat.
Publie une feuille d'inscription avec un nombre limité de places par créneau.
Parfait pour les heures de bureau, les examens blancs et les entretiens d'entraînement. Les listes d'attente et les confirmations automatiques permettent de tout organiser.
Connecter Google, Apple ou Microsoft
Bloque les temps de déplacement, fixe des tampons entre les sessions et ajoute Zoom, Teams ou Webex en un seul clic pour que chaque leçon atterrisse proprement sur ton calendrier.
Disponibilité en temps réel
qui respecte les calendriers scolaires, professionnels et personnels. Les vues hebdomadaires ou mensuelles, la détection des fuseaux horaires et les limites intelligentes empêchent la surréservation.
Ajoute ton logo, ton domaine et tes politiques aux invitations.
Envoie automatiquement les notes de préparation, le matériel ou les liens vers les devoirs pour que les élèves arrivent prêts.
Les données des élèves et des parents restent protégées
Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, avec des contrôles de minimisation des données et de permission pour des flux de travail de tutorat conformes.
Utilise les sondages de groupe pour trouver rapidement une heure de groupe d'étude.
Offre quelques options, fixe une date limite et verrouille le choix final. Idéal pour les sessions de révision, les clubs ou le co-tutorat.
Publie une feuille d'inscription avec un nombre limité de places par créneau.
Parfait pour les heures de bureau, les examens blancs et les entretiens d'entraînement. Les listes d'attente et les confirmations automatiques permettent de tout organiser.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Doodle a transformé le ping-pong de ma boîte de réception en un seul lien. J'ai récupéré plus de 5 heures par semaine et doublé les sessions réservées.
Les parents s'inscrivent eux-mêmes, les rappels sont envoyés automatiquement et les fuseaux horaires ne sont plus un problème.
Les sondages de groupe ont rempli mes sessions de révision de l'AP en quelques minutes. Je n'ai eu qu'à verrouiller le meilleur moment et à envoyer le matériel.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Planning des tuteurs
conseils et ressources
Questions fréquentes
Comment puis-je programmer des leçons récurrentes ?
Crée une page de réservation avec des disponibilités récurrentes ou duplique un modèle de créneau hebdomadaire. Les élèves choisissent les heures, et le tout est synchronisé avec ton calendrier avec des tampons.
Doodle peut-il fonctionner avec mon calendrier et mes outils vidéo ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Apple ou Microsoft et ajoute automatiquement des liens Zoom, Teams ou Webex à chaque réunion.
Les parents peuvent-ils réserver au nom d'un élève ?
Oui. Partage ton lien n'importe où. Ajoute des questions d'admission pour le nom de l'élève, sa classe ou ses objectifs afin d'être prêt avant la réunion.
Les données des élèves sont-elles en sécurité ?
Doodle est conforme au GDPR, à SOC 2 et à la CCPA. Tu contrôles ce qui est collecté, qui peut réserver et combien de temps les données sont conservées.
Mes horaires changent chaque semaine. Est-ce que Doodle peut gérer cela ?
Oui. Mets à jour les disponibilités à tout moment, définis des fenêtres de dates spécifiques, bloque des jours d'examen ou mets les réservations en pause. Ta page reflète les changements instantanément.