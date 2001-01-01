Créer un Doodle

Un emploi du temps qui permet aux tuteurs d'enseigner davantage

Arrête de jongler avec les textes, les DM et les fuseaux horaires. Avec Doodle, tu partages un lien, tu synchronises ton calendrier et tu remplis les cours rapidement - pas de va-et-vient, pas de rendez-vous.

Les tuteurs des écoles, des centres et des programmes du monde entier lui font confiance.

Arrête de courir après les messages pour réserver des cours

Partage une page de réservation pour que les élèves ou les parents choisissent l'heure qui leur convient. Doodle se synchronise avec ton calendrier et gère les tampons, les reports et les rappels.

Organise des rencontres 1:1, des petits groupes et des préparations aux examens sur plusieurs fuseaux horaires.

Offre des heures fixes, limite les créneaux horaires, ajoute des liens vidéo et laisse Doodle empêcher les doubles réservations entre les calendriers et les lieux.

Aie l'air poli et réduis les absences.

Des invitations, des confirmations et des rappels par SMS/email à l'effigie de la marque permettent de respecter l'horaire des réunions. Les parents et les élèves réservent sans compte, tu contrôles les questions d'admission et les politiques.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Entreprise

Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent plus de personnalisation, de contrôle et d’assistance Toutes les fonctionnalités du plan Équipe, plus

  • Assistance prioritaire

  • Authentification unique (SSO)

  • Onboarding et formation

  • SLA de disponibilité 99,9 %

Conçu pour la façon dont les tuteurs réservent les cours

Connecter Google, Apple ou Microsoft

Bloque les temps de déplacement, fixe des tampons entre les sessions et ajoute Zoom, Teams ou Webex en un seul clic pour que chaque leçon atterrisse proprement sur ton calendrier.

Disponibilité en temps réel

qui respecte les calendriers scolaires, professionnels et personnels. Les vues hebdomadaires ou mensuelles, la détection des fuseaux horaires et les limites intelligentes empêchent la surréservation.

Ajoute ton logo, ton domaine et tes politiques aux invitations.

Envoie automatiquement les notes de préparation, le matériel ou les liens vers les devoirs pour que les élèves arrivent prêts.

Les données des élèves et des parents restent protégées

Doodle répond aux normes GDPR, SOC 2 et CCPA, avec des contrôles de minimisation des données et de permission pour des flux de travail de tutorat conformes.

Utilise les sondages de groupe pour trouver rapidement une heure de groupe d'étude.

Offre quelques options, fixe une date limite et verrouille le choix final. Idéal pour les sessions de révision, les clubs ou le co-tutorat.

Publie une feuille d'inscription avec un nombre limité de places par créneau.

Parfait pour les heures de bureau, les examens blancs et les entretiens d'entraînement. Les listes d'attente et les confirmations automatiques permettent de tout organiser.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Doodle a transformé le ping-pong de ma boîte de réception en un seul lien. J'ai récupéré plus de 5 heures par semaine et doublé les sessions réservées.

Maria K.

Tuteur SAT

Les parents s'inscrivent eux-mêmes, les rappels sont envoyés automatiquement et les fuseaux horaires ne sont plus un problème.

Daniel R.

Tuteur de mathématiques en ligne

Les sondages de groupe ont rempli mes sessions de révision de l'AP en quelques minutes. Je n'ai eu qu'à verrouiller le meilleur moment et à envoyer le matériel.

Priya S.

Tuteur en biologie AP

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique. En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.

Planning des tuteurs conseils et ressources

Des idées fraîches pour organiser des sessions plus fluides, réduire les absences et garder ton calendrier plein.

Réduire les absences : stratégies de rappel qui fonctionnent pour les tuteurs.

Comment les tuteurs utilisent les pages de réservation pour remplir les sessions hebdomadaires.

L'étude en groupe en toute simplicité : sonde le meilleur moment en quelques minutes.

Questions fréquentes

Comment puis-je programmer des leçons récurrentes ?

Crée une page de réservation avec des disponibilités récurrentes ou duplique un modèle de créneau hebdomadaire. Les élèves choisissent les heures, et le tout est synchronisé avec ton calendrier avec des tampons.

Doodle peut-il fonctionner avec mon calendrier et mes outils vidéo ?

Oui. Connecte les calendriers Google, Apple ou Microsoft et ajoute automatiquement des liens Zoom, Teams ou Webex à chaque réunion.

Les parents peuvent-ils réserver au nom d'un élève ?

Oui. Partage ton lien n'importe où. Ajoute des questions d'admission pour le nom de l'élève, sa classe ou ses objectifs afin d'être prêt avant la réunion.

Les données des élèves sont-elles en sécurité ?

Doodle est conforme au GDPR, à SOC 2 et à la CCPA. Tu contrôles ce qui est collecté, qui peut réserver et combien de temps les données sont conservées.

Mes horaires changent chaque semaine. Est-ce que Doodle peut gérer cela ?

Oui. Mets à jour les disponibilités à tout moment, définis des fenêtres de dates spécifiques, bloque des jours d'examen ou mets les réservations en pause. Ta page reflète les changements instantanément.

