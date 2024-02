Avec Doodle, la création et l’organisation d’évènements sont simples et efficaces. En quelques clics, vous pouvez créer un sondage, inviter autant de personnes que vous le souhaitez et recevoir des invitations. Par conséquent, vous devrez répondre au sondage proposé par un collègue ou un ami pour l’aider dans l’organisation d’un événement. Tout comme la réalisation d’un sondage, y répondre est facile, rapide et efficace grâce à Doodle.

Pourquoi répondre à des sondages sur Doodle ?

Votre collègue vous a envoyé une invitation pour la prochaine réunion mensuelle qui se déroule sur votre lieu de travail. La réunion a lieu le 3 Septembre et trois horaires sont proposés : 16.00, 18.00 et 20.00. Selon votre emploi du temps, les deux premières plages horaires ne vous conviennent pas. Vous cochez donc la dernière heure et enregistrez votre choix. Répondre à un sondage est important pour organiser une réunion ou un évènement. Même si vous ne pouvez participer à ce dernier, qu’il soit professionnel ou personnel, vous devez y répondre négativement afin d’informer l’hôte de votre absence et lui permettre de s’organiser.

Comment répondre à un sondage en ligne ?

Pour répondre à un sondage en ligne, la démarche est simple pour vous et utile voire nécessaire pour la personne qui vous a envoyé l’invitation. L’hôte de l’événement vous a donc envoyé par mail une requête à laquelle vous devez répondre en cliquant sur l’URL, qui vous dirigera vers le sondage en ligne.