Vous avez toujours rêvé d’un planning rangé et organisé, de ne plus perdre de temps entre vos différents rendez-vous et sollicitations en tout genre et de disposer d’une plateforme centralisée, qui vous permette depuis une seule et même interface de gérer votre emploi du temps hebdomadaire de manière interactive ? Jusqu’à présent, tout cela relevait du domaine de la fiction. Avec Doodle, vous disposez maintenant d’un logiciel de gestion de planning tout-en-un, gratuit et simple d’utilisation. Suivez le guide.

Doodle, le logiciel gratuit de planification de projet

Pour créer notre logiciel planning, nous commençons par ouvrir un compte Doodle à partir de l’onglet « Sign or Create account » de la page d’accueil. Nous nous connecterons ensuite à l’aide de nos identifiants qui nous permettent d’accéder au tableau de bord à partir duquel nous aurons une vision globale des nombreuses fonctionnalités qui s’offrent à nous.