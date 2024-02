Et c’est là tout l’intérêt du calendrier interactif de Doodle. À partir de votre agenda de la semaine, il pourra directement vous soumettre dans cette rubrique ses suggestions de créneaux horaires afin de convenir de la meilleure date disponible pour le déjeuner de travail qu’il souhaite vous proposer. Il verra apparaître à partir de votre calendrier commun en ligne vos disponibilités journalières, que vous aurez libre loisir de modifier, et pourra en fonction vous proposer plusieurs suggestions de dates.

Enfin, dans la rubrique suivante, il aura la possibilité de préciser le lieu du rendez-vous ainsi que l’objet de l’événement (dans notre cas de figure, le collègue en question souhaiterait évoquer avec vous un dossier sensible relatif à l’entreprise). Il ne lui reste alors plus qu’à vous soumettre sa demande avec ses différentes suggestions de plages horaires. Vous serez notifié instantanément de sa requête et pourrez donc lui répondre directement.

Vous avez appris ici comment partager un calendrier interactif avec Doodle et MeetMe, pour vous permettre une synchronisation de vos calendriers beaucoup plus efficace et un gain de temps assuré.