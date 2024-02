Avez-vous déjà entendu parler de MeetMe ? Il s’agit de la toute dernière nouveauté de Doodle : le logiciel calendrier, ergonomique et pratique. Le principe ? Eviter les dérangements et les pertes de temps inutiles dans l’organisation et la gestion de vos événements professionnels (réunions, rendez-vous, déjeuners). L’astuce ? Vous publiez en ligne vos disponibilités et vos collègues n’ont plus qu’à s’adapter en fonction ! Cela vous évitera de devoir sans cesse décaler ou reporter les événements de votre planning. À l’image de l’agenda partagé de Doodle qui vous aide déjà à synchroniser vos emplois du temps, le logiciel calendrier gratuit MeetMe vous fera gagner un temps précieux. Explorons ses différentes fonctionnalités.

MeetMe, le parfait logiciel pour créer un calendrier

Sur la page d’accueil de Doodle, à partir de votre tableau de bord, cliquez dans la tool « Configurez votre page MeetMe : partagez vos disponibilités avec vos collègues et vos amis ».