Comment les outils de planification vous font gagner du temps

Cela vous est déjà arrivé. Vous avez besoin d'organiser une réunion, alors vous envoyez un courriel : "Hé, quand es-tu libre ?" Il vous répond : "Mardi à 15 heures ?" Mais attendez - vous avez un autre appel à ce moment-là. "Et jeudi à 10 heures ?" "Oh, j'ai un rendez-vous chez le dentiste". C'est ainsi que commence le jeu de ping-pong des horaires.

Avant même de vous en rendre compte, vous avez passé plus de temps à programmer la réunion qu'il n'en faudra pour l'organiser. Et si vous multipliez ce chiffre par toutes les réunions que vous planifiez au cours d'une semaine, cela représente des heures de productivité perdues.

C'est précisément pour cette raison que les outils de planification existent. Ils éliminent les allers-retours, empêchent les annulations de dernière minute et vous permettent de garder le contrôle de votre calendrier. Au lieu de perdre du temps à chercher des disponibilités, vous pouvez vous concentrer sur le travail qui compte vraiment.

La gestion du temps est plus importante que vous ne le pensez

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, freelance ou entrepreneur, vous savez déjà que le temps, c'est de l'argent. Mais bien gérer son temps, ce n'est pas seulement accumuler un maximum de tâches dans une journée, c'est aussi éviter les distractions et les tâches inutiles afin de pouvoir consacrer toute son attention à ce qui compte vraiment pour votre entreprise.

Les outils de planification vous aident à faire exactement cela : finies les chaînes d'e-mails interminables et les doubles réservations accidentelles. Définissez votre disponibilité une fois pour toutes et laissez les autres réserver du temps avec vous indépendamment. Il s'agit d'une simple modification qui peut vous faire gagner des heures chaque semaine.

Les 5 P de la gestion du temps

Vous avez probablement déjà rencontré les 5 P : Une bonne planification permet d'éviter les mauvaises performances. L'idée est simple : lorsque vous planifiez à l'avance, vous évitez le stress de dernière minute et les pertes de temps.

Les outils de planification vous permettent d'appliquer ce principe sans effort. Plutôt que de vous précipiter pour organiser des réunions, vous définissez vos disponibilités une fois pour toutes et laissez l'outil faire le reste du travail. Finies les surprises de dernière minute, les doubles réservations et les pertes de temps dues à des modifications.

La méthode du blocage du temps. Une méthode qui change la donne pour les personnes très occupées

Le blocage du temps est un moyen simple mais efficace d'être le patron de sa journée. Au lieu de passer d'une tâche à l'autre, vous réservez des plages horaires spécifiques pour les réunions, le travail approfondi ou les tâches administratives.

Un outil de planification rend les choses encore plus faciles. Vous choisissez le moment où les réunions peuvent avoir lieu et l'outil vous aide à éviter les distractions. Il y a moins d'interruptions, moins de temps perdu et plus de temps pour accomplir les tâches.

La règle du 1 oui 3 moins : Une astuce simple pour une planification plus intelligente

Vous n'avez jamais eu l'impression que votre agenda dirigeait votre vie ? La règle "1 oui 3 moins" a été conçue pour y remédier. Pour chaque réunion à laquelle vous dites oui, essayez d'en supprimer trois qui ne sont pas nécessaires.

Un outil de planification facilite l'application de cette règle. Au lieu de dire oui à toutes les demandes, vous décidez quand et comment les gens peuvent réserver du temps avec vous. Cette règle vous permet d'éviter les réunions inutiles et de vous concentrer sur ce qui est essentiel.

Les outils de planification vous font gagner du temps

Je suis sûr que vous avez eu à gérer la planification manuelle plus souvent que vous ne l'auriez souhaité, et vous savez exactement à quel point cela peut être épuisant. Mais voici une bonne nouvelle : un outil de planification vous débarrasse de ce stress ennuyeux pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Avec Doodle, par exemple, vous partagez un lien où les gens peuvent choisir une heure qui vous convient à tous les deux - pas d'aller-retour par e-mail, pas de logiciel supplémentaire et pas d'intégration nécessaire. C'est le moyen le plus simple d'éviter les problèmes de planification et de passer directement au travail proprement dit.

Offrez-vous du temps

Votre temps est précieux. Chaque minute que vous passez à essayer de coordonner les horaires est du temps que vous pourriez utiliser pour développer votre entreprise, travailler sur quelque chose que vous aimez, ou faire une pause.

Doodle facilite l'organisation de réunions sans chaînes d'emails interminables. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel appareil, l'essayer gratuitement et faire confiance à un outil qui aide les gens à planifier plus intelligemment depuis des années.

Ne perdez plus de temps et essayez Doodle dès aujourd'hui, il vous facilitera la vie.