Wie Planungswerkzeuge Ihnen helfen, Zeit zu sparen

Das haben Sie schon einmal erlebt. Sie müssen ein Treffen vereinbaren, also schicken Sie eine E-Mail: "Hey, wann sind Sie frei?" Sie antworten: "Dienstag um 15 Uhr?" Aber warten Sie - dann haben Sie einen weiteren Anruf. "Wie wäre es mit Donnerstag um 10?" "Oh, da habe ich einen Termin beim Zahnarzt." Und so beginnt das Spiel des Termin-Pingpong.

Ehe Sie sich versehen, haben Sie mehr Zeit damit verbracht, die Besprechung zu planen, als sie tatsächlich stattfinden wird. Und wenn Sie das mit jeder Besprechung multiplizieren, die Sie in einer Woche planen, sind das Stunden an verlorener Produktivität.

Genau aus diesem Grund gibt es Terminplanungstools. Sie ersparen Ihnen das Hin und Her, verhindern Absagen in letzter Minute und halten Ihren Kalender unter Kontrolle. Anstatt Zeit mit der Suche nach verfügbaren Terminen zu verschwenden, können Sie sich auf die Arbeit konzentrieren, die wirklich wichtig ist.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Zeitmanagement ist wichtiger, als Sie denken

Als Geschäftsinhaber, Freiberufler oder Unternehmer wissen Sie bereits, dass Zeit Geld ist. Aber bei einem guten Zeitmanagement geht es nicht nur darum, so viele Aufgaben wie möglich in den Tag zu packen, sondern auch darum, Ablenkungen und unnötige Aufgaben zu vermeiden, damit Sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was für Ihr Unternehmen wirklich wichtig ist.

Terminplanungstools helfen Ihnen genau dabei: keine endlosen E-Mail-Ketten oder versehentliche Doppelbuchungen mehr. Legen Sie Ihre Verfügbarkeit einmal fest, und lassen Sie andere unabhängig davon Zeit mit Ihnen buchen. Eine einfache Änderung, mit der Sie jede Woche Stunden sparen können.

Die 5 P's des Zeitmanagements

Die 5 P's sind Ihnen wahrscheinlich schon einmal begegnet: Richtige Planung verhindert schlechte Leistung. Die Idee ist einfach: Wenn Sie im Voraus planen, vermeiden Sie Stress in letzter Minute und Zeitverschwendung.

Mit Planungswerkzeugen können Sie dies mühelos umsetzen. Anstatt sich in Meetings zu quetschen, legen Sie einmalig Ihre Verfügbarkeit fest und lassen das Tool den Rest der Arbeit erledigen. Keine Überraschungen mehr in letzter Minute, keine Doppelbuchungen und keine Zeitverschwendung durch Hin- und Herschieben von Terminen.

Die Time-Blocking-Methode. Ein Wendepunkt für vielbeschäftigte Menschen

Die Zeitblockierung ist eine einfache, aber effektive Methode, um Herr über Ihren Tag zu werden. Anstatt zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herzuspringen, legen Sie bestimmte Zeitfenster für Besprechungen, tiefgreifende Arbeiten oder Verwaltungsaufgaben fest - damit Sie nicht ständig zwischen den Gängen wechseln müssen.

Ein Terminplanungs-Tool macht es sogar noch einfacher. Sie wählen aus, wann Besprechungen stattfinden können, und das Tool hilft Ihnen, Ablenkungen zu vermeiden. Es gibt weniger Unterbrechungen, weniger Zeitverschwendung und mehr Zeit, um Dinge zu erledigen.

Die 1 ja 3 weniger Regel: Ein einfacher Trick für eine intelligentere Terminplanung

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihr Kalender Ihr Leben steuert? Die 1 Ja 3 Weniger-Regel soll das ändern. Versuchen Sie, für jede Sitzung, zu der Sie ja sagen, drei unnötige Termine zu streichen.

Mit einem Terminplanungs-Tool lässt sich diese Regel leicht befolgen. Anstatt zu jeder Anfrage ja zu sagen, entscheiden Sie, wann und wie die Leute Zeit mit Ihnen buchen können. Diese Regel hilft Ihnen, unnötige Treffen zu vermeiden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Terminplanungstools sparen Ihnen Zeit

Sicher haben Sie sich schon öfter mit der manuellen Terminplanung beschäftigt, als Ihnen lieb ist, und Sie wissen genau, wie anstrengend das sein kann. Aber hier die gute Nachricht: Ein Terminplanungs-Tool nimmt Ihnen diesen lästigen Stress ab, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Mit Doodle zum Beispiel teilen Sie einen Link, unter dem die Teilnehmer eine Zeit auswählen können, die für Sie beide passt - kein Hin- und Herschreiben von E-Mails, keine zusätzliche Software und keine Integrationen erforderlich. Das ist der einfachste Weg, um Kopfschmerzen bei der Terminplanung zu vermeiden und sich direkt an die eigentliche Arbeit zu machen.

Schenken Sie sich Zeit

Ihre Zeit ist kostbar. Jede Minute, die Sie mit der Koordination von Terminen verbringen, ist Zeit, die Sie für den Ausbau Ihres Unternehmens, für etwas, das Sie lieben, oder für eine Auszeit nutzen könnten.

Doodle macht es einfach, Meetings ohne endlose E-Mail-Ketten zu vereinbaren. Sie können Doodle auf jedem Gerät nutzen, es kostenlos ausprobieren und einem Tool vertrauen, das Menschen seit Jahren dabei hilft, ihre Termine intelligenter zu planen.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr und probieren Sie Doodle noch heute aus, es wird Ihr Leben einfacher machen.