Come gli strumenti di pianificazione fanno risparmiare tempo

Ci siete già passati. Dovete organizzare un incontro, quindi inviate un'e-mail: "Ehi, quando sei libero?". Loro rispondono: "Martedì alle 15?". Ma aspettate: avete un'altra chiamata allora. "E giovedì alle 10?". "Oh, ho un appuntamento dal dentista". E così inizia il gioco del ping-pong degli orari.

Prima che ve ne rendiate conto, avete speso più tempo a programmare la riunione di quanto ne occorra per averla. E se si moltiplica questo dato per ogni riunione programmata in una settimana, si tratta di ore di produttività perse.

È proprio per questo che esistono gli strumenti di pianificazione. Eliminano il tira e molla, prevengono le cancellazioni dell'ultimo minuto e tengono sotto controllo il vostro calendario. Invece di perdere tempo a cercare disponibilità, potete concentrarvi sul lavoro che conta davvero.

La gestione del tempo è più importante di quanto si pensi

Se siete titolari di un'azienda, liberi professionisti o imprenditori, sapete già che il tempo è denaro. Ma gestire bene il vostro tempo non significa solo incastrare il maggior numero di attività possibili nella vostra giornata: si tratta di evitare distrazioni e attività non necessarie, in modo da poter dedicare tutta la vostra attenzione a ciò che conta davvero per la vostra attività.

Gli strumenti di pianificazione vi aiutano a fare esattamente questo: niente più catene infinite di e-mail o doppie prenotazioni accidentali. Impostate la vostra disponibilità una volta sola e lasciate che gli altri prenotino il tempo con voi in modo indipendente. È una semplice modifica che può farvi risparmiare ore ogni settimana.

Le 5 P della gestione del tempo

Probabilmente vi sarete già imbattuti nelle 5 P: Un'adeguata pianificazione impedisce prestazioni scadenti. L'idea è semplice: quando si pianifica in anticipo, si evitano stress dell'ultimo minuto e perdite di tempo.

Gli strumenti di pianificazione vi aiutano ad applicare questo principio senza sforzo. Invece di affrettarvi a fissare le riunioni, impostate la vostra disponibilità una volta sola e lasciate che lo strumento faccia il resto del lavoro. Niente più sorprese dell'ultimo minuto, doppie prenotazioni o perdite di tempo per rimescolare le cose.

Il metodo del blocco del tempo. Una svolta per le persone impegnate

Il blocco del tempo è un modo semplice ma efficace per essere padroni della propria giornata. Invece di passare da un'attività all'altra, si riservano fasce orarie specifiche per le riunioni, il lavoro di approfondimento o le attività amministrative, in modo da non cambiare continuamente marcia.

Uno strumento di pianificazione rende tutto ancora più semplice. Si sceglie quando le riunioni possono avvenire e lo strumento aiuta a tenere lontane le distrazioni. Ci sono meno interruzioni, meno perdite di tempo e più tempo per fare le cose.

La regola dell'1 sì 3 meno: Un semplice trucco per una programmazione più intelligente

Avete mai avuto la sensazione che il vostro calendario gestisca la vostra vita? La regola dell'1 sì 3 meno è pensata per risolvere questo problema. Per ogni riunione a cui dite di sì, provate a tagliarne tre non necessarie.

Uno strumento di pianificazione rende questa regola facile da seguire. Invece di dire sì a ogni richiesta, decidete voi quando e come le persone possono prenotare il loro tempo con voi. Questa regola vi aiuta a evitare gli incontri inutili e a concentrarvi su ciò che è vitale.

Gli strumenti di pianificazione fanno risparmiare tempo

Sono certo che avete avuto a che fare con la programmazione manuale più volte di quanto vorreste e sapete bene quanto possa essere faticoso. Ma c'è una buona notizia: uno strumento di pianificazione vi toglie questo fastidioso stress e vi permette di concentrarvi su ciò che conta davvero.

Con Doodle, ad esempio, si condivide un link dove le persone possono scegliere un orario che vada bene per entrambi: niente e-mail, niente software aggiuntivi e nessuna integrazione. È il modo più semplice per evitare i grattacapi della programmazione e passare direttamente al lavoro vero e proprio.

Regalatevi il tempo

Il vostro tempo è prezioso. Ogni minuto che passate a cercare di coordinare gli orari è tempo che potreste usare per far crescere la vostra attività, per lavorare su qualcosa che vi piace o per prendervi una pausa.

Doodle semplifica l'organizzazione di riunioni senza interminabili catene di e-mail. Potete usarlo su qualsiasi dispositivo, provarlo gratuitamente e fidarvi di uno strumento che da anni aiuta le persone a pianificare in modo più intelligente.

Non perdete tempo e provate oggi stesso Doodle, che vi semplificherà la vita.