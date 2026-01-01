Terminplanung
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Wie Heilpraktiker Buchungen in Minutenschnelle automatisieren können
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Richte schnell Gruppenunterricht ein: Anmeldeformulare für Wellness-Workshops
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Weniger Nichterscheinen mit Erinnerungen und Zahlungen für ganzheitliche Pflege
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Ausverkaufte Kurse mit Anmeldebögen und Stripe-gestützten Zahlungen durchführen
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Reduziere No-Shows mit smarten Erinnerungen und einfachen Zahlungen für Wellness-Coaches
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Erstelle einen Wellness-Coaching-Kalender, der sich selbst bucht
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Gruppenumfragen vs. Anmeldeformulare für Gesundheitskurse