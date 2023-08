Als Freiberufler ist die Beziehung zu Ihren Kunden der Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens. Die Technologieautorin Melanie Pinola sagt: "Bei guten Kundenbeziehungen geht es nicht nur um das Geschäft, sondern auch darum, eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie als Freiberufler die Kunst des Kundenmanagements beherrschen, können Sie nicht nur ein Geschäft aufbauen, sondern auch eine Gemeinschaft."

Zu einem effektiven Kundenmanagement gehören eine klare Kommunikation, das Setzen von Erwartungen und der diplomatische Umgang mit schwierigen Situationen.

Im Folgenden werden einige Strategien vorgestellt, die Sie für das Management von Kundenbeziehungen und die Förderung langfristiger Partnerschaften einsetzen können.

Eine Besprechung erstellen Treffen Sie sich in wenigen Minuten mit Ihrem eigenen kostenlosen Doodle-Konto

Erwartungen setzen

Dies ist der Schlüssel zur Zufriedenheit Ihrer Kunden.

So können Sie nicht nur Vertrauen aufbauen und sicherstellen, dass Sie beide auf derselben Seite stehen, sondern Ihr Kunde weiß auch, dass Sie ehrlich sind und ihm nicht nur sagen, was er hören will.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Umfang, den Zeitplan und die Ergebnisse des Projekts von Anfang an klar kommunizieren. Halten Sie in einem Vertrag die Bedingungen fest und dokumentieren Sie alle Änderungen des Umfangs oder des Zeitplans. Dies kann spätere Missverständnisse vermeiden.

Klare Kommunikation

Es mag selbstverständlich klingen, aber sprechen Sie mit Ihren Kunden.

Planen Sie regelmäßige Treffen mit Ihren Kunden ein und hören Sie aktiv auf ihre Bedürfnisse und Anliegen. Ein Terminplanungsprogramm wie Doodle kann Ihnen dabei helfen, Ihre Treffen mit den Kunden zu verwalten.

Verwenden Sie ein Projektmanagement-Tool, um organisiert zu bleiben und die Fristen und Ergebnisse im Auge zu behalten. Informieren Sie regelmäßig über den Stand der Arbeiten und stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Änderungen oder auftretenden Probleme mitteilen. So können Sie sicherstellen, dass sich Ihr Kunde gehört und wertgeschätzt fühlt.

Kostenlos testen Keine Kreditkarte erforderlich

Umgang mit schwierigen Kunden

Dies kann schwierig und unangenehm sein, ist aber ein wichtiger Bestandteil eines effektiven Kundenmanagements.

Stellen Sie sicher, dass Sie zu Beginn des Projekts Grenzen setzen und diese klar kommunizieren. Wenn sich ein Kunde schwierig oder unvernünftig verhält, versuchen Sie, das Gespräch umzudrehen und eine Lösung zu finden, die für beide Seiten funktioniert. Setzen Sie Diplomatie und Taktgefühl ein, um schwierige Situationen zu meistern, und scheuen Sie sich nicht, Nein zu sagen, wenn eine Anfrage den Rahmen des Projekts sprengt oder Ihren Werten zuwiderläuft.

Langfristige Beziehungen fördern

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen freiberuflichen Tätigkeit liegt darin, Menschen zu haben, mit denen man langfristig zusammenarbeiten kann oder die immer wieder kommen.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die Bedürfnisse Ihrer Kunden hinausgehen und ihnen Mehrwertdienste anbieten, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie zum Beispiel eine Freelance-Spezialität haben, nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil.

Bieten Sie einen außergewöhnlichen Kundenservice und liefern Sie qualitativ hochwertige Arbeit, die die Erwartungen der Kunden übertrifft. Dies kann dazu beitragen, aus einmaligen Kunden langfristige Partner zu machen, die Sie gerne weiterempfehlen.

Zusammengefasst...

Setzen Sie Erwartungen, kommunizieren Sie klar, gehen Sie mit herausfordernden Situationen diplomatisch um und pflegen Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden.

Die Entwicklung eines Plans, der all diese Punkte berücksichtigt, wird Ihnen helfen, sich einen guten Ruf in Ihrer Branche zu erarbeiten und hochwertige Kunden zu gewinnen, die Ihr Fachwissen schätzen.