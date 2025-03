En undersøgelse af Doodles brugeroplevelse

Som en hurtigt voksende cykelreparationsvirksomhed, der beskæftiger mange medarbejdere på både fast og timebasis, har Motivate LLC komplekse planlægningsbehov. Doodle hjælper Motivate LLC med at opfylde dem uden problemer. Vi talte med Kishona, projektleder i Motivate LLC's People Team, om virksomhedens seneste succeser inden for vagtplanlægning.

Doodle skaber HR-gevinster uanset organisationens kompleksitet

Motivate LLC designer og implementerer cykeldelingssystemer, og de er hands-on på hvert trin i processen. Det betyder, at de ansætter personale i en række forskellige stillinger, fra C Suite til timelønnede medarbejdere på stedet. Da de timelønnede ikke har en e-mailadresse hos Motivate LLC og dermed ikke er en del af deres kalendernetværk, har Kishona brug for et planlægningssystem, der sikrer, at alle (interne og eksterne) kan deltage i vigtige begivenheder, som Motivates seneste influenzaskydnings-event. Det er her, Doodle kommer ind i billedet. Siger Kishona, "... det var meget, meget nyttigt".

Planlæg med Doodle for at sikre, at ingen går glip af træning. Og spar masser af tid.

Kishona bruger Doodle til at planlægge ledertræning og onboarding for nye medarbejdere. Hun fandt det nemt at oprette flere mødeinvitationer til de forskellige sessioner, sende dem ud til hvert teammedlem og give dem mulighed for at tilmelde sig dem, der passede dem. Når det var gjort, modtog gæsterne en kalenderinvitation til det møde, de havde valgt. Doodle giver travle fagfolk mulighed for at samle grupper af enhver størrelse på få øjeblikke - hvilket reducerer det administrative arbejde til nul.

Doodle gør HR nemt, lige fra faglig udvikling til initiativer for virksomhedskulturen.

En virksomhed i vækst og forandring giver unikke udfordringer for HR-professionelle. Doodles strømlinede planlægning har hjulpet Kishona med hendes mission om at pleje virksomhedskulturen og lette den løbende faglige udvikling i et dynamisk start-up-miljø. Doodles gruppeafstemninger gør det nemmere end nogensinde at samle store grupper til opdateringer og events. Doodle 1:1 gør det til en leg at planlægge flere trænings- eller feedbacksessioner. Og takket være Doodles Booking Page kan alle - fra CEO'en og ned - stille sig til rådighed for andre i henhold til deres præferencer. Opskalering kan være en udfordring, men med Doodle er planlægningen altid enkel.

Anvendelsesområder: Teammøder, rekruttering, onboarding-møder, træningssessioner, events, en-til-en, aftaler.