Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Motivate LLC, una startup di riparazione di biciclette in rapida espansione che impiega numerosi dipendenti sia a tempo indeterminato che a ore, ha esigenze di pianificazione complesse. Doodle aiuta Motivate LLC a soddisfarle, senza problemi. Abbiamo parlato con Kishona, project manager del People Team di Motivate LLC, dei recenti successi dell'azienda in materia di pianificazione.

Doodle crea successi per le risorse umane indipendentemente dalla complessità dell'organizzazione

Motivate LLC progetta e distribuisce sistemi di bike-sharing e si occupa di ogni fase del processo. Ciò significa che impiega personale in diverse posizioni, dalla C Suite ai dipendenti orari sul campo. Poiché i dipendenti a ore non ricevono gli indirizzi e-mail di Motivate LLC e quindi sono al di fuori della loro rete di calendari, Kishona ha bisogno di un sistema di pianificazione che garantisca a tutti (interni o esterni) di partecipare a eventi chiave, come il recente evento antinfluenzale di Motivate. È qui che entra in gioco Doodle. Dice Kishona, "... è stato molto, molto utile".

Programmate con Doodle per assicurarvi che nessuno si perda la formazione. E risparmiare tempo.

Kishona usa Doodle per programmare la formazione dei manager e l'inserimento dei nuovi dipendenti. È stato facile creare più inviti alle riunioni per le varie sessioni, inviarli a tutti i membri del team e consentire loro di iscriversi a quelle più adatte a loro. Una volta completata l'iscrizione, gli ospiti ricevevano un invito sul calendario per la riunione scelta. Doodle consente ai professionisti impegnati di riunire gruppi di qualsiasi dimensione in pochi istanti, riducendo a zero il lavoro amministrativo.

Dallo sviluppo professionale alle iniziative di cultura aziendale, Doodle semplifica le risorse umane.

Un'azienda in crescita e in transizione pone sfide uniche ai professionisti delle risorse umane. La programmazione semplificata di Doodle ha aiutato Kishona nella sua missione di promuovere la cultura aziendale e facilitare lo sviluppo professionale continuo in un ambiente dinamico di start-up. I sondaggi di gruppo di Doodle rendono più facile che mai riunire gruppi numerosi per aggiornamenti ed eventi. Doodle 1:1 rende facile la programmazione di sessioni di formazione o di feedback multiple. Inoltre, grazie alla di Doodle (https://doodle.com/en/features/booking-page/), tutti, dall'amministratore delegato in giù, possono rendersi disponibili per gli altri, in base alle loro preferenze. La scalabilità può essere una sfida, ma con Doodle la programmazione è sempre semplice.

Casi d'uso: Riunioni di team, reclutamento, riunioni di onboarding, sessioni di formazione, eventi, incontri individuali, appuntamenti...