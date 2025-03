Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Als schnell wachsendes Fahrradreparatur-Startup, das zahlreiche Mitarbeiter sowohl auf Festanstellung als auch auf Stundenbasis beschäftigt, hat Motivate LLC komplexe Terminplanungsanforderungen. Doodle hilft Motivate LLC dabei, diese nahtlos zu erfüllen. Wir sprachen mit Kishona, der Projektmanagerin im People Team von Motivate LLC, über die jüngsten Erfolge des Unternehmens bei der Terminplanung.

Doodle schafft HR-Erfolge, unabhängig von der Komplexität der Organisation

Motivate LLC entwirft und implementiert Bike-Sharing-Systeme und ist bei jedem Schritt des Prozesses mit dabei. Das bedeutet, dass sie Mitarbeiter in einer Reihe von Positionen beschäftigen, von der C-Suite bis hin zu stundenweisen Mitarbeitern vor Ort. Da die stündlichen Mitarbeiter keine E-Mail-Adressen von Motivate LLC haben und somit außerhalb des Kalendernetzwerks stehen, benötigt Kishona ein Planungssystem, das sicherstellt, dass jeder (intern oder extern) an wichtigen Veranstaltungen teilnehmen kann, wie z. B. an der jüngsten Grippeimpfung von Motivate. Hier kommt Doodle ins Spiel. Sagt Kishona, "...es war sehr, sehr hilfreich".

Planen Sie mit Doodle, um sicherzustellen, dass niemand ein Training verpasst. Und sparen Sie tonnenweise Zeit.

Kishona nutzt Doodle, um Managerschulungen und Onboarding für neue Mitarbeiter zu planen. Sie fand es einfach, mehrere Einladungen für die verschiedenen Sitzungen zu erstellen, sie an jedes Teammitglied zu senden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich für die Sitzungen anzumelden, die ihnen passen. Sobald die Anmeldung abgeschlossen war, erhielten die Gäste eine Kalendereinladung für die von ihnen gewählte Sitzung. Doodle ermöglicht es vielbeschäftigten Fachleuten, in kürzester Zeit eine Gruppe beliebiger Größe zusammenzubringen und so den Verwaltungsaufwand auf Null zu reduzieren.

Von der beruflichen Entwicklung bis hin zu Initiativen zur Unternehmenskultur, Doodle macht HR einfach.

Ein wachsendes, sich wandelndes Unternehmen stellt vor einzigartige Herausforderungen (https://doodle.com/en/solutions/recruiting/). Doodle hat Kishona bei ihrer Aufgabe geholfen, die Unternehmenskultur zu fördern und die berufliche Entwicklung in einem dynamischen Start-up-Umfeld zu unterstützen. Doodle-Gruppenumfragen machen es einfacher denn je, große Gruppen für Updates und Veranstaltungen zu versammeln. Doodle 1:1 macht die Planung mehrerer Schulungen oder Feedback-Sitzungen zu einem Kinderspiel. Und dank der Booking Page von Doodle kann sich jeder - vom CEO abwärts - nach seinen Vorlieben für andere zur Verfügung stellen. Die Skalierung kann eine Herausforderung sein, aber mit Doodle ist die Terminplanung immer einfach.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, Rekrutierung, Onboarding-Meetings, Schulungen, Veranstaltungen, Einzelgespräche, Termine