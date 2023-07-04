Co je Google Doodle?
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Jsou pravděpodobně jednou z nejprohlíženějších věcí na internetu – díky schopnosti informovat a bavit miliardy lidí – Google Doodles vnášejí zábavu a kreativitu do důležitých sdělení. Ať už jde o výjimečný den, historický okamžik nebo významnou osobnost.
Pojďme se podívat, odkud Google Doodle pochází, jak se v průběhu let měnily, jaký mají dopad a proč Doodle, nástroj pro plánování, o nich mluví. Pojďme se do toho ponořit.
Jaké jsou počátky Google Doodle?
Věděli jste, že první Google Doodle vytvořili zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin v roce 1998 na oslavu festivalu Burning Man? Dnes patří mezi nejznámější způsoby, jak připomínat významné události, svátky a osobnosti z celého světa.
V průběhu let se Google Doodle vyvinul z jednoduchého statického designu do komplexních interaktivních log, která okamžitě upoutají pozornost uživatelů, když se přihlásí, aby zahájili vyhledávání. První interaktivní Google Doodle byl vytvořen v roce 2010 k oslavě 30. výročí hry Pac-Man. Hratelná hra Pac-Man byla tak populární, že zůstala na úvodní stránce Googlu dva dny a údajně způsobila ztrátu 4,8 milionu hodin produktivity.
Pokud jsi vedoucí pracovník, můžeš se z úspěchu Google Doodles něco přiučit. Kreativita a inovace mohou tvé firmě pomoci vyniknout nad konkurencí a zaujmout zákazníky jedinečným a zapamatovatelným způsobem. Proč se tedy neinspirovat příkladem Googlu a nevyzkoušet něco nového? Kdo ví, třeba právě vy vytvoříte další velký hit.
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Jak se změnil Google Doodle?
Google Doodles ušly dlouhou cestu od svých počátků před mnoha lety. Jednoduché návrhy z minulosti ustoupily interaktivním logům, která dokonce odvádějí pozornost uživatelů od toho, kvůli čemu na Google přišli. Od her, které si lze zahrát, až po zážitky s rozšířenou realitou – Google Doodles neustále posouvají hranice možného. Jsou však více než jen zábavou. Google Doodle upozorňuje na významné události a osobnosti, které nejsou vždy dobře známé, ale jsou důležité pro různé komunity po celém světě.
V roce 2020 vytvořil Google sérii Doodlů na počest nepostradatelných pracovníků během pandemie COVID-19. Tyto Doodly ocenily oběti, které přinesli zdravotníci, zaměstnanci obchodů s potravinami, kurýři a další, kteří pokračovali v práci v první linii. Dodaly lidskou tvář něčemu, co zažívali všichni.
Jaký dopad má Google Doodle?
Google je bezpochyby jedním z nejnavštěvovanějších webů na světě. Ve skutečnosti v lednu 2023 Google ovládal téměř 85 procent světových vyhledávání. To je přibližně 40 000 vyhledávání za sekundu.
Vzhledem k počtu lidí, kteří si prohlížejí Google Doodles, není pochyb o tom, že mají velký dopad. Jsou platformou pro úžasné kreativní návrhy. Například v roce 2011 to byla animovaná pocta Freddiemu Mercurymu nebo hold Maye Angelou po její smrti v roce 2014.
Jednou z věcí, díky nimž vynikají, je jejich schopnost vyprávět příběh nebo působivě sdělit poselství. Ať už jde o oslavu historické události nebo uctění památky slavné osobnosti, každý Google Doodle nese jedinečné poselství, které dokáže oslovit diváky na osobní úrovni. Pokud si z toho mohou podniky něco vzít, pak je to právě tato schopnost, kterou Google využívá k navázání kontaktu se svými zákazníky a budování pocitu sounáležitosti.
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Proč tedy plánovací nástroj Doodle mluví o Google Doodle?
Často dochází k záměně, když si lidé chtějí domluvit schůzku přes Doodle nebo si prohlédnout Google Doodle dne.
Doodle, nástroj pro plánování schůzek, je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak se domluvit na setkání. Ať už jde o velkou skupinu lidí s skupinová anketa nebo možností sdílet svou dostupnost pomocí odkazu na rezervační stránka.
Doodle a Google Doodle se však podobají v tom, že umožňují lidem oslavovat různé události. Například Google Doodle představuje úžasná interaktivní loga k zvláštním událostem, jako je Den nezávislosti nebo Den díkůvzdání. Doodle, nástroj pro plánování , umožňuje lidem najít si čas, aby tyto okamžiky mohli oslavit společně.
Ať už jde o jakoukoli příležitost, ať už se jedná o jednorázovou nebo opakující se událost, Doodle to umožní. Skvělé věci se dějí, když se spojíme. Doodle to umožňuje.
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