Nejlepší nástroj pro plánování v oblasti zdravotnictví v roce 2026
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Hledáš lepší způsob plánování v oblasti zdravotnictví?
Nástroj pro plánování v oblasti zdravotnictví by měl usnadňovat rezervaci termínů, koordinaci personálu a provoz ordinací – bez zdlouhavého telefonování nebo pacientů portálů. Doodle ti to všechno nabízí, aniž by vyžadoval přihlašování, aplikace nebo nekonečné e-maily.
Jaký je nejlepší nástroj pro plánování pro zdravotnické pracovníky?
Nejlepší nástroje jsou ty, které šetří tvůj čas.
Ve zdravotnictví koordinuješ spolupráci mezi lékaři, sestrami, administrativními pracovníky – a někdy i pacienty. Tradiční kalendářové nástroje takovou složitost nezvládnou.
Doodle funguje, protože:
Můžeš sdílet rezervační kalendář a nechat lidi, aby si vybrali termín.
Můžeš spustit skupinová anketa k plánování směn zaměstnanců nebo týmových porad.
Můžeš použít přihlašovací listina k obsazení kapacit očkovacích center nebo komunitních setkání.
A pacienti? Ti si nemusí zakládat účet. Stačí kliknout, rezervovat, hotovo.
Srovnání funkcí: Co zdravotnické týmy potřebují nejvíc?
Takhle si Doodle vede v porovnání s ostatními:
Funkce
V Doodle?
Rezervační stránka 1:1 (rezervační kalendář)
✅
Skupinové ankety (pro plánování směn zaměstnanců)
✅
Přihlašovací listiny (pro kliniky, akce)
✅
Pacienti se nemusí přihlašovat
✅
Funguje na jakémkoli zařízení
✅
Synchronizace kalendáře (Outlook, Google Calendar)
✅
Integrace videa (Zoom, Teams)
✅
Pravidla pro opakované rezervace (např. každé úterý 10–12)
Částečně mohou 1:1 schůzky nebo rezervační stránky nabízet každý týden stejné opakující se časové sloty
Nahrát dokumenty pacientů
Zatím ne
Virtuální čekací fronta pro pacienty
Zatím ne
Soulad s předpisy HIPAA
Zatím ne
SMS připomínky
Zatím ne
Jak dnes poskytovatelé zdravotní péče využívají Doodle?
Upřímně řečeno – tento nástroj už v zákulisí funguje v klinikách, nemocnicích a ordinacích:
Vedoucí ordinací sdílejí rezervační stránky, aby si pacienti mohli sami rezervovat prohlídky.
Terapeuti používají přihlašovací listiny k organizaci skupinových terapeutických sezení.
Personální týmy plánují pohovory pomocí skupinových anket – bez zbytečného dohadování.
Sestry koordinují střídavé směny, aniž by se spoléhaly na konverzace na WhatsAppu nebo tabulky.
Co říkají uživatelé?
„Dřív jsem každý týden trávila hodiny jen domlouváním následných schůzek. Teď pošlu jeden odkaz a hotovo.“ – Maya R., vedoucí kliniky
„Doodle nám pomáhá rychle organizovat očkovací akce proti chřipce. Žádné papírování, žádné starosti.“ – David B., koordinátor programu komunitního zdraví
Jaké funkce jsou zajímavé pro týmy ve zdravotnictví?
Pravidla pro opakované rezervace týdenních/měsíčních termínů
Oznámení přes SMS a WhatsApp
Administrátorské panely pro kliniky a týmy s více pobočkami
Podpora nahrávání souborů (pro formuláře pacientů nebo vstupní listy)
Virtuální čekací fronta pro postupný příjezd pacientů
Rozsáhlejší funkce pro dodržování předpisů, které podporují požadavky na ochranu soukromí ve zdravotnictví
Je to ten správný nástroj pro plánování pro tvé zdravotnické zařízení?
Pokud jsi:
Máš už dost lidí, kteří se nedostaví?
Ztrácení času s plánováním přes telefon
Práce v rotujících týmech
Pořádání kurzů nebo wellness akcí
Podpora klientů s duševními problémy
Snažíme se ti usnadnit den...
...pak ano. Tento nástroj pro plánování je určen pro zdravotnictví – a je připraven, kdykoli budeš připraven ty.
Často kladené otázky: Nástroj pro plánování v oblasti zdravotnictví
Co je to nástroj pro plánování v oblasti zdravotnictví?
Jedná se o digitální nástroj, který pomáhá zdravotnickým pracovníkům rezervovat termíny, spravovat rozvrhy a omezit počet neúčasti – často s funkcemi přizpůsobenými pro práci s pacienty nebo pro koordinaci týmu.
Funguje Doodle pro kliniky nebo nemocnice?
Ano. Využívají ho kliniky, soukromé ordinace, neziskové organizace, terapeuti a administrativní týmy v celém zdravotnickém sektoru.
Mohu nahrát dokumenty pacientů?
Zatím ne. Tato funkce je v našem plánu.
Víš, jestli Doodle podporuje opakující se schůzky?
Ne automaticky – ale můžeš ručně přidat pravidelnou dostupnost. Chytřejší funkce opakovaných rezervací bude brzy k dispozici.
Je to v souladu s HIPAA?
Zatím ne. Mnoho poskytovatelů však používá Doodle pro plánování méně citlivých záležitostí a interní koordinaci týmu.
Musí se pacienti registrovat nebo přihlásit?
Ne. Stačí, když kliknou na odkaz, který jim pošleš, a vyberou si termín.
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