Řízení času ve vzdělávání
Aktualizováno: 27. 11. 2026
5 statistik dokazujících roli a hodnotu technologií ve vzdělávání
Akademický svět tradičně přijímá nové technologie pomalu. To pro nikoho není žádná novinka. Akademické instituce mají své vlastní způsoby, jak věci dělat, a ty fungují už desítky let. Co funguje, proč to měnit, že? Ne nutně.
Technologie má mnoho výhod, jak jsme viděli v jiných odvětvích. Zejména ve vzdělávacím sektoru může technologie výrazně usnadnit život studentům, učitelům, profesorům, členům akademického sboru, administrativním pracovníkům i podpůrnému personálu. Například může být nesmírně užitečná při správě času, který je pro mnoho pedagogů velmi cenný a často omezený. To jsme zjistili v naší výzkumné studii, v rámci které jsme oslovili 1 109 studentů amerických vysokých škol a univerzit.
Abychom ještě více zdůraznili, jak důležitá je technologie a jakou roli hraje v procesu učení, přinášíme zde seznam pěti statistik, které to dokazují.
STATISTIKA Č. 1: 65 % studentů amerických vysokých škol a univerzit denně používá 6 až 15 digitálních nástrojů a aplikací.
Podle naší studie „Time Management in Education“ používá 65 procent vysokých škol a univerzit denně šest až 15 digitálních nástrojů a aplikací. Pokud jde o typy používaných aplikací, na špičce žebříčku se umístily aplikace pro správu e-mailů (59 procent), komunikaci a spolupráci (56 procent), správu dokumentů (56 procent), videokonference (48 procent) a plánování/správu kalendáře (47 procent).
Co nám to říká? Zaprvé to znamená, že většina studentů patří ke generaci digitálních domorodců. Jsou přilepení ke svým mobilním zařízením, několikrát denně kontrolují sociální sítě, denně používají více než 15 aplikací a kdykoli je to možné, konzumují obsah digitálně.
Výsledky naší studie to dále potvrzují. Když jsme se studentů zeptali, jak organizují studijní sezení, téměř polovina (46 procent) uvedla, že si posílá skupinové zprávy přes sociální sítě a/nebo aplikace pro zasílání zpráv. To není až tak překvapivé, vezmeme-li v úvahu, že 44 procent studentů generace Z kontroluje sociální sítě alespoň jednou za hodinu, přičemž 7 procent se tam dívá častěji než každých 15 minut.
To zní správně.
STATISTIKA Č. 2: 55 % studentů amerických vysokých škol a univerzit tvrdí, že díky technologiím je učení flexibilnější a pohodlnější.
Vzhledem k tomu, že se mnoho studentů vrací do školy na podzimní semestr (ať už fyzicky na kampus, nebo prostřednictvím virtuálních kurzů), čelí vyučující a zaměstnanci řadě překážek.
Jak udržet motivaci studentů k učení v online prostředí? Jak omezit absenci ve výuce na minimum? Jak zvládat administrativní úkoly a procesy tak, aby nenarušovaly výuku? Jak si můžeš rychle a efektivně domluvit individuální schůzky se svými studenty? Jak můžeš vést své studenty k akademické excelenci a pomoci jim připravit se na budoucnost?
Mnoho z toho lze realizovat díky technologii. Například pomocí online nástroj pro plánování, který je propojený s videokonferenčním softwarem Zoom , může výrazně usnadnit koordinaci online kurzů. Může také zabránit častému trapasu, kdy v pozvánkách do kalendáře chybí odkazy na Zoom (a všimneš si toho až minutu před plánovaným začátkem kurzu). To jsme všichni zažili.
Mít tedy nástroj pro plánování, který spolupracuje se Zoomem, rozhodně činí výuku flexibilnější a pohodlnější. To je něco, co teď v době pandemie COVID-19 potřebuje každý, když se situace mění každý den a tolik škol muselo zavřít své brány a přejít na model distanční výuky.
STAT #3: 32 % studentů uvádí, že pro domluvení konzultací se svými profesory dávají přednost online nástroji pro plánování schůzek.
To je značný podíl studentů, kteří by rádi automatizovali proces nastavování konzultačních hodin. Dává to smysl, zejména když se podíváš na další statistiku, kterou jsem zmínil dříve (65 procent studentů denně používá 6–15 digitálních nástrojů/aplikací).
Online nástroj pro plánování může automatizovat mnoho aspektů tohoto procesu, což umožní všem zúčastněným soustředit se na svou práci (ať už jde o plnění úkolů, přípravu na zkoušky, učební plány, administrativní agendu nebo rozpočty kateder). A jak ukazuje naše studie, studenti již věří v sílu technologie, která umožňuje flexibilnější učení, zlepšuje spolupráci s ostatními studenty, zvyšuje dostupnost profesorů a pedagogů a také zvyšuje jejich celkovou produktivitu. Navíc studenti nebudou muset čekat celé dny, než se jim dostane kvalitního individuálního času s profesory, během kterého získají zpětnou vazbu k úkolům, akademické vedení a kariérní poradenství. Pedagogové, kteří technologie využívají, také zjistí, že jim čas vydrží déle. Je tak snadné se ztratit v moři přednášek, skupinových prací, konzultačních hodin, administrativních schůzek, přípravy na výuku, opravování prací a účasti na školních akcích. Takový je prostě život člena akademického sboru. Plánování a vyhrazení časových bloků v kalendáři vám pomůže ochránit váš čas před jinými nároky. Tím se také sníží únavu z rozhodování , která je tak častým důsledkem přizpůsobování se novým, neočekávaným úkolům.
STAT #4: 66 % profesorů se stále drží zastaralých metod a k koordinaci svých konzultačních hodin používá e-mail nebo seznamy v sylabu.
Konzultační hodiny jsou nedílnou součástí studia na vysokých školách a univerzitách. Profesorům se doporučuje pořádat osobní (a nyní i virtuální) konzultační hodiny jako způsob, jak navázat kontakt se studenty mimo učebnu, budovat s nimi užší vztahy a být jim více k dispozici pro dotazy, zpětnou vazbu a poradenství.
Pokud jsi prakticky zaměřený akademik jako Simon Tarr, profesor mediálního umění a ředitel bakalářského studia na Univerzity Jižní Karolíny, pár hodin týdně nemusí vždy stačit na to, abys svým studentům poskytl potřebnou podporu. Ať už plánuješ workshopy, sezení s zpětnou vazbou nebo skupinové kritiky, domlouvání konzultačních hodin se studenty může být zdlouhavý a neefektivní proces.
Podle profesora Tarra „jsou akademici opravdu typickým příkladem lidí, pro které je Doodle ideální, protože pokud mají všichni stejnou pracovní dobu od 9 do 5, stačí jen propojit kalendáře v Excelu nebo v Exchange.“
Vzpomínáš si na tu dřívější statistiku – že 32 procent studentů dává přednost online nástroji pro plánování schůzek při rezervaci konzultačních hodin u profesorů? Ukazuje se však, že většina profesorů není na digitální technologie tak nakloněná. Pouze 17 procent profesorů používá online nástroj pro plánování schůzek k domlouvání konzultačních hodin se svými studenty.
Mezi potřebami studentů a tím, jak jsou tyto potřeby ve skutečnosti uspokojovány, existuje velký rozpor. A co je ještě důležitější, pro vás jako pedagogy je to příležitost podniknout nezbytné kroky k modernizaci tradičního systému konzultačních hodin. Z toho vyplývá jasné řešení: je čas přejít od ručně vyplňované přihlašovací listiny k online nástroji pro přihlašování.
V této souvislosti lze využít několik typů online nástrojů pro registraci, mezi něž patří:
Doodle:
Náš nástroj pro plánování umožňuje snadné a intuitivní nastavení termínů v kalendáři pro konzultační hodiny, takže můžeš rychle naplánovat schůzky se studenty, pedagogy a administrativními pracovníky. Tento článek na webu StreamingProfessor vás krok za krokem provede praktickým postupem pro přihlašování na konzultační hodiny.
OpenScholar: Přihlášky na konzultační hodiny se označují jako Události.
Canvas: Využij nástroj Plánovač kalendáře v rámci platformy Canvas k umožnění online registrace studentů zapsaných do kurzů.
Office 365: Pokud ještě nejsi připravený na úplnou digitalizaci organizace úředních hodin, můžeš vytvořit webový formulář pomocí aplikace Microsoft Excel. Není to sice nejúčinnější postup, ale rozhodně je to lepší než vyvěšovat papírovou přihlašovací listinu na dveře kanceláře.
STATISTIKA Č. 5: 83 % studentů si myslí, že jejich profesoři by měli ve své každodenní práci více využívat technologie.
Jak jsem již dříve vysvětlil, značná část profesorů stále používá zastaralé metody (např. e-mail nebo seznam v sylabu) k oznamování a koordinaci konzultačních hodin. Naproti tomu online nástroje pro plánování se používají mnohem méně často.
Proč tomu tak je? Možná je to proto, že školská rada nebo vedení školy doopravdy nechápou celý rozsah možností online nástrojů pro plánování. Mohlo by to být tím, že nikdo nevyčíslil množství času a nákladů spojených s používáním analogových metod, jako jsou e-maily nebo přihlašovací listy do konzultačních hodin? Vím totiž z příběhů našich zákazníků z univerzit, že Doodle ušetřil pedagogům tisíce dolarů a měsíce času (který tak mohou věnovat své roli pedagogů).
Mohlo by to také souviset s tím, že nástroje pro plánování nejsou považovány za nezbytné pro každodenní chod školy. Předpokládám, že to může souviset s vnímanými náklady na tyto nástroje. Nástroje pro plánování lze používat zdarma nebo za velmi nízkou cenu s celou řadou doplňkových funkcí. Je bohužel smutné, že kvůli mylnému přesvědčení, že online nástroje pro plánování jsou příliš drahé, se mnoho školních správců obává, že se jim nepodaří získat schválení rozpočtu od nadřízených. A tak se možná ani neobtěžují online nástroje pro plánování zvážit.
Chceš-li získat více statistik a poznatků, stáhni si naši kompletní výzkumnou studii „Time Management in Education“.
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