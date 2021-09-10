Nastav si vlastní časové parametry a umožni klientům rezervovat si u tebe termíny
rezervační stránka je tvoje jedinečná rezervační stránka s kalendářem, díky které máš plnou kontrolu nad rezervacemi termínů. Ty stanovíš pravidla a tvoji klienti nebo hosté si pak mohou vybrat čas, který jim vyhovuje. Už žádné nekonečné e-mailové dohadování ani trapné dvojité rezervace.
Takhle to funguje
Vytvoř odkaz na schůzku
Nastav si pravidla schůzky (např. nic mimo pracovní dobu)
Sdílej svůj odkaz a umožni hostům rezervovat si termíny
„V některých ohledech je to až klamně jednoduché, ale ve skutečnosti jde o nástroj, který má velký význam. Šetří čas a námahu.“ – Katrina Enros, Science Gallery
Začni s rezervační stránkou
Klikni na „Moje rezervační stránka“ na ovládacím panelu a můžeš začít. Propoj svůj kalendář (pokud jsi to ještě neudělal), abys mohl začít nastavovat svou rezervační stránku. Budeš moci současně vidět termíny ve svém kalendáři i možnosti ankety v Doodle a jakmile bude schůzka rezervována, automaticky se synchronizuje s tvým kalendářem.
Výchozí nastavení tvé rezervační stránky předpokládá běžnou pracovní dobu od 9 do 12 a od 13 do 17. Můžeš si je upravit podle svých představ. Máš také plnou kontrolu nad délkou schůzek, o které tě mohou hosté požádat.
Těm, kteří navštíví adresu tvé zbrusu nové rezervační stránky, Doodle zobrazí pouze časové možnosti, kdy máš volno, v rámci tvých časových preferencí a v časových úsecích o délce, kterou si zvolíš.
Poté můžeš odkaz rozesílat, jak se ti zlíbí. Tvoji hosté si jednoduše vyberou časovou variantu, ty ji potvrdíš a schůzka se zapíše do vašich kalendářů!
Rezervační stránka je ideální pro vedoucí týmy, náborové týmy, konzultanty a další. Začni ještě dnes!
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