Dá se s jistotou předpokládat, že mnoho lidí, kteří klikli na tento článek, stejně jako já, přečetlo nespočet článků o produktivitě. Autory těchto článků jsou často generální ředitelé a podnikatelé. Jejich schopnost zvládat mnoho různých priorit a efektivně hospodařit se svým časem je skutečně obdivuhodná. Já bych však tvrdil, že téměř na každém pracovišti existuje nevyužitý zdroj, který nám všem může pomoci lépe plánovat a realizovat naše osobní projekty: projektoví manažeři. Koneckonců jsou to v podstatě odborníci na pečlivé plánování projektů a zajišťování toho, aby se úkoly z seznamu splněných úkolů odškrtávaly.
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Nedávno jsem absolvoval velmi základní školení o agilních metodách a způsob, jakým si organizuji své osobní úkoly, se zásadně změnil – k lepšímu. Také mě to přimělo litovat, že jsem se svých přátel a kolegů, kteří pracují jako projektoví manažeři, nezeptal na jejich postřehy už dříve!
Nejprve si stanovte cíle produktivity
První změnou v mém plánování je to, že si nejprve stanovím cíle a požadované výsledky, než začnu určovat úkoly. To možná zní naprosto samozřejmě, ale kolik z nás si na to skutečně udělá čas, než začneme načrtávat všechny jednotlivé úkoly, které musíme splnit?
Pro ty z vás, kteří pracují na konkrétním projektu, si ujasněte, jak bude vypadat úspěch a také proč se do projektu pouštíte. Například: „Nová funkce bude spuštěna do konce druhého čtvrtletí“ a „Uživatelé budou moci snadněji komunikovat mezi sebou a vzniknou tak smysluplnější vztahy“. Zapsat si, co od projektu očekáváte a proč se do něj vůbec pouštíte, bude pro vás během celého procesu obrovskou motivací.
Pro ty, kteří nemají na mysli žádné konkrétní projekty, ale chtějí jen optimalizovat své úkoly a plánování, si stanovte termín – řekněme tři měsíce – a své požadované výsledky založte na tom, co byste v tomto čase rádi změnili. Například: „vyřídit veškerou administrativu a účetnictví v příštích třech měsících“ nebo „napsat prvních 100 stran mého románu“. Plnění úkolů je mnohem snazší, pokud máš jasnou a neustálou připomínku toho, k čemu směřuješ a proč se snažíš něco změnit.
Jak si uspořádat seznam úkolů: Co musíš udělat, co bys měl udělat, co bys mohl udělat
Snad nejvýraznější změnou, kterou projektové řízení přineslo do mého osobního plánování, je způsob, jakým si píšu seznamy úkolů. Už si do aplikace na seznamy nebo do zápisníku nezapisuji každý možný úkol, který bych mohl udělat, bez jakéhokoli tématu nebo uspořádání. Místo toho rozděluji každý ze svých úkolů do kategorií.
Metodika, se kterou jsem se seznámil, byla metoda MoScOW. Používá se především k vyjasnění toho, čemu by měly týmy dát přednost, ale pro mě osobně se ukázala jako neocenitelná. Zjednodušeně řečeno, rozdělíš své úkoly do čtyř kategorií:
Nezbytné: Úplně zásadní úkoly, které musíš bezpodmínečně splnit
Mělo by být: Důležité úkoly, ale svět se nezhroutí, pokud se nepodaří je splnit
Mohlo by být: Úkoly, které by bylo žádoucí dokončit, ale budeš se jimi zabývat jen tehdy, budeš-li mít čas
Nebudeš mít: Úkoly, které jsi identifikoval a kterým v tuto chvíli nebudeš věnovat žádný čas
Zapiš si všechny své úkoly a rozděl je do čtyř kategorií (já používám tabuli Trello, kde mohu položky snadno přetahovat). Přidal jsem také pátou kategorii: „Hotovo“, abych měl přehled o všech dokončených úkolech, což mi dodává trochu motivace. Jakmile si všechny úkoly roztřídíš, je velmi pravděpodobné, že tvůj seznam „Musím mít“ bude podstatně kratší než tvůj původní seznam úkolů. V podstatě je ten seznam „Musím mít“ tvým skutečným seznamem úkolů; je to seznam věcí, které skutečně musíte udělat, zatímco ostatní jsou věci, ke kterým se můžete dostat, pokud na to budete mít čas. Tato metoda je neocenitelná pro určení priorit a soustředění vašeho času na to, co opravdu vyžaduje vaši pozornost.
Existují dvě hlavní výtky vůči metodě MoSCoW. První je, že neexistuje žádná neměnná definice kategorií „Must Have“, „Should Have“ a tak dále – ale z osobního hlediska to považuji za krásu tohoto systému. Pokud pracuji na osobním projektu, o kterém vím, že mi přinese obrovské uspokojení, ale nejde o otázku života a smrti, mohu se rozhodnout posunout ho do seznamu „Must Have“. Tímto způsobem nemusím nejprve vyřídit všechny „Must“ a „Should“, než si udělám čas na něco, co mi přináší osobní uspokojení, ale mohu svůj osobní úkol považovat za vysokou prioritu a podle toho si na něj vyhradit čas.
Druhou kritikou metody MoSCoW je, že neexistuje stanovené časové období, ve kterém bys přehodnotil, co je prioritou. Což nás přivádí k…
Recenze, recenze, recenze
Díky této metodě si můžeš sám zvolit, jak často budeš procházet všechny své úkoly a přehodnocovat své priority. Já si seznam prohlížím každý den, přidávám do něj nové úkoly, které se objeví, a podle něj určuji, co je pro daný den nejdůležitější. Nastavil jsem si pak v kalendáři připomenutí jednou za dva týdny, abych si seznam prošel a přehodnotil priority. Máš na seznamu „Neudělám“ něco, na čem bys chtěl začít pracovat hned? Posuň to nahoru. Uplynula lhůta pro něco na seznamu „Měl bych“? Vyškrtni to.
Vyhodnocování je dalším klíčovým aspektem projektového řízení, který mnozí z nás při vlastním time managementu zanedbávají – je však zásadní pro to, abys měl jistotu, že tvé priority jsou vždy v souladu, a abys mohl průběžně sledovat svůj pokrok. Vyhodnocování také vytváří prostor pro reflexi – máme tendenci se soustředit na to, co musíme udělat, a přehlížet, kolik jsme již dokázali. Stejně jako vás na začátku motivovaly ty původní cíle, právě reflexe a vyhodnocování vám dodají energii k tomu, abyste pokračovali dál.
V podstatě mě projektové řízení naučilo vždy mít na paměti širší souvislosti. Klíčem k trvalé produktivitě není jen odškrtávání úkolů, ale především mít na paměti své cíle, určovat priority a zamýšlet se nad svým pokrokem. Právě makrokosmický pohled tě udrží na správné cestě k dosažení všech tvých cílů a nasměruje tě na cestu k úspěchu.
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