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Takže jsi o tom přemýšlel. Vzít svou lásku k pečení chleba nebo to hobby, jakým je fotografie, o kterém se teď zdá, že je to jediné, o čem dokážeš mluvit, a proměnit to ve svou práci na plný úvazek.
Ale co tě dosud brzdilo? Dokážeš proměnit svou vášeň v kariéru? Budou tě brát vážně? Ptám se na příliš mnoho otázek?
No, zjednodušme to, shrňme to a najděme nějaké odpovědi.
Solopreneur je především člověk, který rád přebírá všechny aspekty svého podnikání a dělá je sám. Od reklamy a tvorby produktů až po budování zákaznické základny a sestavování rozpočtu – solopreneurové se postarají o všechno.
Zvládnout všechno se může zdát jako náročný úkol, ale musíš si uvědomit výhodu, kterou přináší plná kontrola nad každým rozhodnutím, které společnost učiní.
Hlavní je, že v tom nejsi sám. Tento rostoucí trend se odrazil v nedávné zprávě , která ukázala, že v USA je 41,8 milionu samostatných podnikatelů a jejich rostoucí počet přispívá částkou přesahující1,3 bilionu dolarů do ekonomiky.
A z globálního hlediska statistiky ukazují, že stát se samostatným podnikatelem je trend vedený ženami – 36,6 procenta podnikatelek po celém světě vlastní živnost, zatímco u mužů je to 24,6 procenta.
Víme, že snaha vybudovat si vlastní pracovní prostor není nic nového. Od Billa Gatese po Jeffa Bezose – tradičně si podnikatele představujeme jako lídry, kteří zakládají obrovské, světově dominantní společnosti, které mění podnikatelské prostředí.
Rozdíl však spočívá v tom, že soloprenéři budují své podnikání kolem sebe, vytvářejí osobní značku se zaměřením na své dovednosti, spíše než aby fyzicky rozšiřovali společnost a najímali více zaměstnanců.
Rozmach samostatných podnikatelů úzce souvisí s odvětvím tvůrců. Nedávná studie společnosti Adobe ukázala, že od roku 2020 se do ekonomiky po celém světě zapojilo více než 165 milionů tvůrců, kteří zpeněžují to, co vytvořili. To také naznačuje trend, kdy se mladší generace odklánějí od tradičních kariér a soustředí se na kreativitu jako na svůj zdroj příjmů.
Vydat se na vlastní pěst a vykročit do světa na vlastní pěst může být v jakékoli životní situaci děsivá představa. Nikde to však neplatí více než v kariéře, kde se jistota a pohodlí plynoucí z práce ve velké společnosti mohou někdy jevit jako velmi lákavé. Stále více pracovníků se však rozhodlo, že nastal čas převzít kontrolu nad svým pracovním životem a stát se samostatnými podnikateli.
Rozdíl, který tento trend odklání od tradiční role freelancingu, spočívá v tom, že tito kvalifikovaní pracovníci se sami stávají značkou a s pomocí technologie mají pod kontrolou každý aspekt svého podnikání. Online přítomnost a aktivita na sociálních sítích mohou mít obrovský vliv na to, jak lidé hodnotí tvé podnikání. Také snadné a uživatelsky přívětivé nástroje pro komunikaci se zákazníky pomáhají budovat důvěru u zákazníků.
Tito „jednočlenné týmy“ – lektoři, kadeřníci, osobní trenéři a tvůrci obsahu – už nemohou být jen odborníky ve svém oboru. Aby si vybudovali úspěšnou firmu, musí se stát také marketingovým manažerem, tvůrcem webových stránek, sekretářkou, účetním a uklízečem.
Článek článek z Business Insider ukázal, že v roce 2021 bylo v USA. Tento trend se zdál být v rozporu s představou, že lidé během globální pandemie hledali bezpečné možnosti. Naopak, pandemie ve skutečnosti vyvolala vzestupný trend, kdy se pracovníci odvážili a podstoupili riziko založení vlastního podniku.
Takže ses rozhodl do toho jít a stát se solopreneurem. Ale nejdřív se na chvilku zastavme a zamysleme se nad hlavními výhodami a výzvami, kterým budeš čelit.
Hlavní výhody: Plná kontrola
Hlavní výhodou podnikání na vlastní pěst je plná kontrola nad svým pracovním životem. Od rozhodování o tom, v kolik hodin každé ráno vstaneš, až po návrh svého loga – jako samostatný podnikatel rozhoduješ o všem a navíc máš tu výhodu, že se nemusíš nikomu zodpovídat. Podnik je skutečně stoprocentně tvůj a zákazníkům odráží tvé schopnosti.
Hlavní výzvy: Potřeba vědět všechno
S tímto přístupem, kdy vše zvládáš sám, se musíš jako solopreneur stát úspěšným žonglérem, připraveným na jakoukoli výzvu, která se může objevit. Někdy ti však provozní stránka podnikání může bránit v tom, v čem jsi odborníkem.
Aby se stali všestrannými a získali znalosti o všech aspektech řízení svého podnikání, obracejí se samostatní podnikatelé často k technologiím, které jim pomáhají úspěšně řídit jejich podnikání.
Díky outsourcingu úkolů na technologie je založení a provozování vlastního podnikání snazší než kdykoli předtím.
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