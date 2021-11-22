Tady v Doodle nás zajímá všechno, co by mohlo zvýšit naši produktivitu: koneckonců naším cílem je pracovat lépe a chytřeji. Když jsme se doslechli o mikroplánování, samozřejmě jsme se o tom chtěli dozvědět víc. Co to tedy je – a co je ještě důležitější, měli byste to zkusit?
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Co je to mikroprogram?
Mikroplánování je nejnovější trend v oblasti produktivity, který na internetu vzbuzuje velký ohlas – i když ne bez určitého údivu. V podstatě mikroplánování spočívá v rozdělení tvého rozvrhu na malé úseky – mluvíme o časových úsecích krátkých až 90 sekund – a přiřazení úkolu ke každému z nich. Zastánci mikroplánování na tuto techniku nedají dopustit, ale někteří odborníci na produktivitu tvrdí, že je tato taktika příliš extrémní na to, aby přinesla trvalé výsledky.
Jak tedy vypadá typický mikropřehled? Představ si klasický seznam úkolů, kde je několik položek sepsaných ve formě odrážek. Mikropřehled je v podstatě pravým opakem. Den je nejprve rozdělen na malé časové úseky a každému z nich je přiřazen konkrétní úkol. Obvykle trvají tyto úseky 5 až 15 minut, i když kratší úkoly (jako je přestávka na toaletu) lze vtěsnat do úseků dlouhých pouhou minutu a půl. S mikroplánem je každá minuta tvého pracovního dne zaplněna.
Proč bys měl využívat mikroplánování?
Dodržování mikroplánu má jednu jasnou výhodu: rozdělení dne na malé časové úseky tě nutí rozdělit velké úkoly na menší, lépe zvládnutelné části. Zatímco tradiční seznam úkolů může obsahovat jen jeden nebo dva velké úkoly – například „Napsat zprávu“ –, mikroplán tento úkol rozčlení na menší části: „Vytvořit osnovu zprávy“, „Shromáždit rozpočtová čísla pro zprávu“, „Napsat návrh úvodu zprávy“. Výzkum ukazují, že nás velké úkoly mohou zastrašovat; „rozdělení“ velkých úkolů na malé, dosažitelné kroky je osvědčenou a účinnou strategií, jak je skutečně splnit.
Navíc ti sestavení mikroplánu pomůže vědomě se zamyslet nad svým dnem a promyšleně ho naplánovat. Když máš každou minutu zaplněnou, snadno se vyvaruješ časovým ztrátám a rozptýlením. Výhra pro všechny!
Proč bys neměl plánovat v malých krocích?
Přísný mikroplán může být docela náročný: tahle taktika rozhodně není pro každého! Mikroplán totiž neponechává žádný prostor pro chyby ani spontánnost. Pokud někdo přijde o pět minut později na naplánovanou schůzku, zbytek tvého plánu jde do koše. Stejně tak, pokud se právě dostáváš do správného tempa při plnění některého z naplánovaných úkolů, může být kontraproduktivní měnit rytmus.
Další nevýhoda: pokud si to výslovně nenaplánuješ, v mikroplánu není místo na přestávky. A i když přestávky možná nepřinášejí okamžité konkrétní výsledky, ukázalo se, že jsou důležité pro rozvíjení kreativity a generování nápadů.
Tak, jaký je verdikt?
Mikroplánování není univerzálním řešením pro zvýšení produktivity. Ale strategie, která za ním stojí – vědomé hospodaření s časem a rozdělení velkých úkolů na zvládnutelné dílčí úkoly – je správná. Pokud se cítíš zahlcený zdánlivě nesplnitelným úkolem nebo máš pocit, že na konci pracovního dne nemáš moc co předvést, proč mikroplánování nevyzkoušet? Možná budeš příjemně překvapen!
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