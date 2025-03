Chez Doodle, nous nous intéressons à tout ce qui peut améliorer notre productivité : travailler mieux et plus intelligemment est notre objectif final, après tout. Lorsque nous avons entendu parler du microplanning, nous avons naturellement voulu en savoir plus. Mais qu'est-ce que c'est ? Et surtout, faut-il l'essayer ?

Qu'est-ce qu'un microplanning ?

Le microplanning est la dernière tendance en date en matière de productivité qui fait des vagues sur Internet - non sans susciter quelques froncements de sourcils. Pour l'essentiel, le microplanning consiste à diviser votre emploi du temps en petites tranches - des tranches de temps aussi brèves que 90 secondes - et à assigner une tâche à chacune d'entre elles. Les adeptes du microplanning ne jurent que par cette technique, mais certains gourous de la productivité estiment que cette tactique est trop extrême pour donner des résultats durables.

Alors, à quoi ressemble un microplanning typique ? Pensez à une liste de choses à faire classique, avec une poignée de tâches écrites sous forme de puces. Le microplanning est à peu près l'inverse de cela. Pour commencer, la journée est divisée en petites tranches de temps, et à chaque tranche de temps correspond une tâche. En général, ces créneaux durent entre 5 et 15 minutes, bien que les tâches plus courtes (comme la pause pipi) puissent être réduites à des incréments d'une minute et demie. Avec un micro-horaire, chaque minute de votre journée de travail est prise en compte.

Pourquoi devriez-vous faire du micro-planning ?

S'en tenir à un microplanning présente un avantage évident : le fait de diviser votre journée en petits créneaux vous oblige à diviser les tâches importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Ainsi, alors que la liste de tâches traditionnelle peut ne comporter qu'une ou deux tâches importantes, comme "Rédiger un rapport", le micro-planificateur prend cette tâche et la décompose en "Ebauche de rapport", "Rassembler les chiffres du budget pour le rapport", "Rédiger l'introduction du rapport". La recherchemontre que nous pouvons être intimidés par les tâches de grande envergure ; le "découpage" de ces tâches en petites étapes réalisables est une stratégie éprouvée et efficace pour les accomplir.

En outre, l'établissement d'un micro-horaire vous encourage à considérer votre journée avec attention et à la planifier avec intention. Lorsque chaque minute est prévue, il est facile d'éviter les pertes de temps et les distractions. Tout le monde y gagne !

Pourquoi ne pas faire de micro-planification ?

Un microplanning strict peut être assez intense : cette tactique ne convient pas à tout le monde ! D'une part, un microplanning ne laisse aucune place à l'erreur ou à la spontanéité. Si quelqu'un arrive avec cinq minutes de retard à la réunion que vous avez prévue, le reste de votre emploi du temps tombe à l'eau. De même, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec l'une des tâches prévues, il peut être contre-productif de changer de vitesse.

Autre inconvénient : à moins que vous ne le prévoyiez expressément, il n'y a pas de place pour les temps morts dans un micro-horaire. Or, même si les temps d'arrêt ne produisent pas immédiatement des résultats concrets, il est prouvé qu'ils sont importants pour nourrir la créativité et générer des idées.

Alors, quel est le verdict ?

Le microplanning n'est pas une solution universelle en matière de productivité. Mais la stratégie qui la sous-tend - comptabiliser son temps de manière réfléchie et décomposer les tâches importantes en tâches gérables - est solide. Si vous vous sentez dépassé par une tâche apparemment impossible, ou si vous avez l'impression de ne jamais avoir grand-chose à montrer à la fin de votre journée de travail, pourquoi ne pas essayer le microplanning ? Vous pourriez être agréablement surpris !