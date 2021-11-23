Není žádným tajemstvím, že v Doodle milujeme kalendáře, organizaci a ankety. Věříme, že profesionálové, jednotlivci, studenti i všichni ostatní by měli používat kalendář a využívat nástroje pro správu, aby dosáhli úspěchu. Pojďme se podívat, co je to správa kalendáře a jak ti nástroje pro správu mohou pomoci dosáhnout optimální organizace.
Definice
Správa kalendáře je proces stanovování priorit tvého času a řízení tvého života pomocí kalendáře. Ačkoli se jedná o zásadní kognitivní dovednost, která je nezbytná pro podnikatele i většinu jednotlivců, jen málokdo ji ovládá. Ať už tě zajímají staromódní papírové kalendáře, digitální kalendářové pomocníky nebo cokoli mezi tím, svých cílů dosáhneš, když najdeš systém, který ti vyhovuje. Řízení času je optimalizováno, když je tvůj kalendář správně spravován. Skutečné řízení kalendáře je založeno na jeho odpovídajícím plánování, stejně jako na pochopení tvého času a toho, jak ho nejlépe využít.
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Výhody nástrojů pro správu kalendáře
Díky efektivním technikám organizace kalendáře budeš mít vše pod kontrolou, budeš jednat strategicky a efektivně, a to jak v pracovních, tak v neformálních situacích. Pokud tuto techniku zvládneš, přínosy v podobě nových poznatků, lepší spolupráce a lepší organizace budou nekonečné. Pojďme se podívat na některé z klíčových výhod efektivní správy kalendáře pomocí účinných nástrojů:
Organizace - Optimální správa ti dává úplnou kontrolu a umožňuje ti udržet vše v plném chodu. Ať už jsi administrativní pracovník, asistent vedení, generální ředitel nebo rodič na rodičovské dovolené, který je předsedou klubu pečení sušenek svých dětí, potřebuješ kalendář. Zmeškání schůzek a zapomínání na termíny je frustrující a až příliš častou, zbytečnou součástí života.
Spolupráce - Snadné plánování schůzek a akcí s pomocí bezproblémového kalendáře dělá ze spolupráce hračku! Domluv si schůzku s několika nebo desítkami lidí pouhými několika kliknutími a zároveň udržuj silné profesionální i neformální vztahy se svými účastníky. Dvojí rezervace, zmeškané schůzky nebo přehlédnutí příležitostí jsou minulostí, když správně spravuješ svůj kalendář.
Úspěch - Používání nástrojů pro správu kalendáře zajistí, že všechny tvé klíčové cíle budou správně seřazeny podle priority, což ti umožní dosahovat vyšších úrovní úspěchu, aniž bys zanedbával své ostatní povinnosti. Správně stanovuj priority dlouhodobých a krátkodobých cílů a zároveň využívej funkční kalendář, který je speciálně přizpůsoben tobě a všem věcem, kterých chceš dosáhnout.
Efektivita - Když si vytvoříš systematický postup, otevřeš si dveře k možnostem, jak ušetřit čas. Každá minuta, kterou promarníš tím, že si přeješ být organizovaný, je minuta, kterou jsi mohl věnovat svému úspěchu. Neříkáme, že musíš úzkostlivě plánovat každou vteřinu svého dne, abys byl úspěšný. Rozhodně tě však povzbuzujeme, abys si vyhradil časové bloky na práci, cvičení, schůzky a další důležité aspekty života.
Business Insight - Správa kalendáře se netýká jen dneška, zítřka a začátku příštího týdne. Kalendáře ti poskytují skutečný přehled o tvém čase v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Pochopení toho, kde jsi strávil svůj čas a k čemu to bylo, ti pomůže být lépe organizovaný a efektivnější při plnění budoucích záměrů a cílů.
Osvědčené postupy pro správu kalendáře
Nyní, když znáš definici a výhody, pojďme se podívat na osvědčené postupy pro správu kalendáře pomocí nástrojů pro správu kalendáře:
Používej kalendáře na všechno - Ačkoli se kalendáře běžně používají pro schůzky a události, lze je využít k mnohem více účelům. Používej svůj kalendář k evidenci všech svých plánovacích potřeb, jako jsou termíny, volno a připomenutí. Využívání kalendářů k vyhrazení času na brainstorming, cvičení, dny věnované péči o sebe a další osobní plány je stejně nezbytné jako používání kalendáře pro tvé týdenní schůzky.
Navrhni si systém značení - Osobně věříme, že barvy, zvýrazňovače, nálepky a další pomocné nástroje pro kalendáře jsou stvořeny právě pro kalendáře. Samozřejmě jsme zaujatí, ale fakta jsou fakta! Vytvoř si systém značení, který bude nejlépe vyhovovat tobě a tvým potřebám. Vyber si barvy pro organizaci připomínek, cestovních plánů, opakujících se schůzek, povinností v rámci interních firemních procesů, schůzek s klienty a dalších záležitostí. A co je nejlepší, v dnešním světě jsou digitální kalendáře navíc vybaveny četnými organizačními nástroji, které jsou snadno dostupné.
Nastav více časových pásem - Pokud máš mezinárodní obchodní vztahy, pravděpodobně spolupracuješ s lidmi v různých časových pásmech. Usnadni si plánování tím, že sladíš rozvrhy všech účastníků v rámci jejich příslušných časových pásem. Určitě nechceš, aby byli účastníci tvých schůzek nebo akcí vyloučeni jen proto, že žijí jinde. Pouhými několika kliknutími zajistíš, že budou všichni k dispozici v nejvhodnější době.
Vyhraď si čas - Ačkoli se na to často zapomíná, vyhrazení času speciálně na správu kalendáře je jedním z nejdůležitějších kroků k úspěšnému vedení kalendáře. Vyhraď si čas na uspořádání svých denních, týdenních a měsíčních plánů.
Integrace - Prostě nedává smysl, aby jedna osoba měla více kalendářů – není to v žádném případě efektivní. Propoj své oblíbené kalendáře s nástroji pro správu kalendáře a zajistěte si tak plynulé plánování času napříč všemi platformami. Také si myslíme, že je důležité zdůraznit, že se nemusíš bát sloučit osobní a pracovní kalendáře na jednom místě.
Ušetři čas - Díky uživatelsky přívětivému softwaru lze koordinaci času mezi desítkami kolegů zvládnout během pouhých několika minut. Stačí vytvořit anketu s několika časovými možnostmi a nechat účastníky vybrat si čas, který jim nejlépe vyhovuje a zapadá do jejich rozvrhu. Takhle snadno naplánuješ jakoukoli schůzku nebo akci na čas, kdy budeš mít jistotu, že budou všichni k dispozici.
Začni s Doodle ještě dnes!
S Doodle můžete koordinovat rozvrhy s desítkami lidí, plánovat akce, sbírat názory a mnoho dalšího! Jsme hrdí na to, že náš software pro správu kalendáře je oblíbený jak v profesním, tak v osobním životě. Pokud chcete zorganizovat svůj rozvrh a zvýšit produktivitu ve svém každodenním životě, vytvořte si Doodle ještě dnes!
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