Propoj Doodle a Zapier
Dnes Doodle s hrdostí oznamuje integraci s předním integračním softwarem Zapier!
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Zapier je služba, která umožňuje propojení nejrůznějších aplikací a nástrojů, které denně používáš. Nyní můžeš Doodle hladce integrovat do svého každodenního pracovního postupu automatizací všech časově náročných úkolů, a to bez nutnosti programování. Zaneprázdnění profesionálové, jako jsi ty, potřebují nástroje, které jim umožní pracovat chytřeji, ne tvrději.
Nastav si libovolný počet našich integrací a zvýšit tak svou produktivitu, zbavit se otravné rutinní práce a uklidit si ve virtuálním nepořádku.
Jak funguje integrace Doodle s Zapierem?
Zapier ti umožňuje propojit tvé aplikace. Ve svém pracovním životě všichni používáme řadu aplikací, ať už jde o Zoom nebo Slack pro komunikaci, Airtable pro data nebo Hubspot pro CRM. S Zapierem nastavíš spouštěč, tzv. „zap“, a poté určíš, jaká akce se má provést. V případě Doodle to může být například vytvoření pozvánky na schůzku, účast někoho na schůzce nebo uzavření pozvánky na schůzku. Tyto „zapy“ můžete nastavit pro různé aspekty své práce. Zapier bude sledovat vaše aplikace, zda se neobjeví aktualizace a nové informace, a poté provede přesně to, co jste mu nařídili. Můžete dokonce nastavit vícestupňové toky a propojit různé akce do řetězce. To vše se odehrává v pozadí, takže můžete automatizovat rutinní práci a šetřit si duševní energii na to, co je důležité.
Automatizace a plánování: příklady
Místo toho, abys k informování účastníků používal naše e-maily z Doodle, můžeš například posílat personalizované e-maily s výsledky ankety ze svého vlastního e-mailového účtu. Takhle si můžeš napsat vlastní text a přidat jakékoli další informace týkající se schůzky, které uznáš za vhodné. Můžeš nastavit oznámení ve Slacku, když se lidé zapojí do tvých anket, nebo je automaticky zasílat do kanálů a soukromých zpráv, abys ušetřil čas. A pokud chceš jít ještě o krok dál, můžeš jména a kontaktní údaje automaticky přidávat do Excelu nebo Google Sheets, pokud dáš přednost tomuto způsobu sledování účastníků.
Možnosti, které ti nabízí integrace se Zapierem, jsou prakticky neomezené; můžeš snadno automatizovat veškerou rutinní administrativu a manuální práci související s tvými schůzkami. Nezapomeň, že to vše je navíc k funkcím pro správu kalendáře, které Doodle již nabízí!
Začni s Zapierem ještě dnes a začni automatizovat své rutinní úkoly.
Nastavení zapu je snadné: Vyber spouštěč a akci, uvolni se a nech integraci, ať se postará o zbytek!
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