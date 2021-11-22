Doodle je nyní chytřejší než kdy dřív! Jedním kliknutím ti Doodle pomůže najít nejlepší možné termíny pro tvou schůzku na základě všech údajů, které máme k dispozici (tvá dostupnost v kalendáři, tvé zvyky při plánování, název tvé ankety a dostupnost lidí propojených s tvým hlavním kalendářem).
Takhle to funguje:
Při vytváření skupinové ankety ve službě Doodle (v kroku 2) přidej kalendáře svých pozvaných. V levém horním rohu uvidíš rozevírací nabídku kalendářů.
Klikni na tlačítko „Přidat návrhy termínů“ vpravo nahoře a Doodle ti na základě dostupnosti tvých hostů navrhne 3 termíny pro tvou schůzku. Nemusíš porovnávat rozvrhy ani hledat termín, který by vyhovoval všem!
Vyzkoušej to hned teď a přesvědč se, jak chytré jsou naše návrhy.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021