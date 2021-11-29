Konec roku s sebou může přinést specifické pracovní stresory. S některými, jako je účast na kancelářském Secret Santa, se dá snadno vypořádat – každý má rád originální hrnek na kávu! Jiné vyžadují trochu více taktu. Vezměme si například tvé závěrečné hodnocení výkonu. Pokud jsi hodnocený, může být představa, že bude tvůj výkon kritizován, nervy drásající. Pokud hodnotíš někoho jiného, může pro tebe být náročné poskytnout zpětnou vazbu, která bude relevantní, motivující a prakticky využitelná. Je náročné zvládnout pozitivní a produktivní hodnocení, a to platí stejně pro osobu, která hodnocení provádí, jako pro osobu, která je jeho příjemcem. Proto jsme sestavili několik tipů, které popisují osvědčené postupy při hodnocení výkonu pro zaměstnance i pro manažery. Hodnocení výkonu nemusí být stresující: ve skutečnosti se správnou strategií můžete své hodnocení proměnit ve skvělou schůzku!
Pokud tě někdo hodnotí
1. Proveď sebehodnocení
Získej náskok při hodnocení tím, že provedeš sebehodnocení. Na některých pracovištích je sebehodnocení součástí formálního procesu hodnocení, na jiných nikoli. Ať už ho musíš vyplnit, nebo ne, sebehodnocení ti poskytne jasný obraz o tom, v čem si vedeš dobře a kde se můžeš zlepšit. Buď upřímní ohledně překážek a neúspěchů, které jste zažili, ale neváhejte si připsat zásluhy za své úspěchy. Pokud si uděláte čas na důkladné sebehodnocení, budete připraveni poskytnout jasné a srozumitelné odpovědi na body, které váš nadřízený během hodnocení nadnese.
2. Shromážděte důkazy
V rámci svého sebehodnocení uveď několik konkrétních příkladů toho, co se ti během roku podařilo. Minulý týden jsi s klidem zvládl náročného zákazníka? Zapiš si to. V únoru jsi přivedl nového klienta? Přidej to na seznam. Tvůj nadřízený si možná nebude pamatovat všechno, čeho jsi za rok dosáhl, zvláště pokud jsi součástí velkého týmu. S tímto seznamem mu budeš moci konkrétně připomenout, jak jsi za posledních 12 měsíců prokázal svou hodnotu.
3. Nespokoj se s vágní pochvalou
Buď k sobě upřímný: jak podle tebe vypadá dobré hodnocení výkonu? Je to hodnocení, při kterém ti tvůj nadřízený řekne, jak skvěle si vedeš? Nebo je to hodnocení, ze kterého odcházíš s jasnou představou o tom, jaké jsou tvé další kroky k postupu v práci? Pokud je to ta druhá možnost, nenechte se svým nadřízeným odbýt lichotivou, ale neurčitou zpětnou vazbou. Buď proaktivní a vyhledávejte konstruktivní kritiku. Je příjemné slyšet, že podáváte vynikající výkon. Mnohem konstruktivnější však je slyšet, že pokud chcete povýšení, budete se muset zdokonalit v konkrétní oblasti. Usiluj o konstruktivní zpětnou vazbu a konkrétní cíle, ne jen o chválu.
4. Jak se vypořádat s negativní zpětnou vazbou
Samozřejmě, většina hodnocení výkonu není jen pochvalná. Pokud tvůj manažer dělá svou práci dobře, využije tvé hodnocení jako příležitost k konstruktivní kritice. Možná patříš k těm vzácným lidem, kteří dokážou přijmout negativní zpětnou vazbu klidně a s grácií. Pokud jste jako my ostatní, víte, že kritika, ať už je jakkoli oprávněná, může bolet. Dávej pozor, abyste nereagovali přehnaně a neunikl vám smysl kritiky. Poslouchej bez přerušování, když vám nadřízený sděluje svou kritiku. Jakmile vám poskytne zpětnou vazbu, zkuste si ji ujasnit aniž ji analyzovat – prozatím by se vaše pozornost měla soustředit na pochopení, z jakého úhlu pohledu váš nadřízený vychází. Zkus zpětnou vazbu přeformulovat – „Takže říkáte, že ne vždy plním úkoly v daném termínu?“ – a požádejte o konkrétní příklady – „Můžete mi uvést příklad, kdy jsem zmeškal termín dokončení důležitého úkolu?“ Pokud stále nerozumíte kritice svého nadřízeného nebo s ní nesouhlasíte, zkuste požádat o čas na odpověď.
Pokud provádíš kontrolu
1. Pravidelně se přihlašuj
Pokud svůj tým dobře vedete, žádná zpětná vazba – ať už pozitivní, nebo negativní –, kterou poskytnete během hodnocení výkonu, by pro vaše přímé podřízené neměla být překvapením. Měla by odrážet zpětnou vazbu, kterou jste jim poskytovali formálně i neformálně v průběhu celého roku. Dbej na to, abyste se se svými podřízenými stručně, ale pravidelně radili, oceňovali jejich tvrdou práci a úspěchy a identifikovali oblasti, na kterých je třeba zapracovat. Vyzkoušej novou funkci Doodle pro individuální schůzky, díky které snadno naplánujete tato setkání: pravidelná a upřímná zpětná vazba v průběhu celého roku totiž poskytuje nejlepší možný základ pro hladké hodnocení výkonu.
2. Začni shrnutím
Začni svou recenzi celkovým shrnutím výkonu tvé zprávy, včetně uvedení, zda splňuje nebo dokonce překračuje tvá očekávání. Může být lákavé procházet hodnocení bod po bodu, ale bez tohoto shrnutí bude tvůj podřízený během schůzky pravděpodobně nervózně hledat náznaky, které by naznačovaly celkově pozitivní či negativní hodnocení, místo aby vstřebával tvou zpětnou vazbu. To platí zejména v případě, že je v sázce bonus, zvýšení platu nebo povýšení. Harvard Business Review nedoporučuje od toho, abyste do hodnocení výkonu vkládali diskuse o platu nebo povýšení, ale pokud nemáte jinou možnost, jasně a předem sdělte, co může váš podřízený očekávat.
3. Poskytni širokou škálu zpětné vazby
Každý má svůj vlastní styl poskytování zpětné vazby. Možná rád dáváte pozitivní zpětnou vazbu, která motivuje váš tým. Možná jste zjistili, že negativní zpětná vazba, podaná konstruktivně, podněcuje lepší výkon. Pravdou je,, že jak pozitivní, tak negativní zpětná vazba mohou být účinné a motivující. Proto je nejlepší poskytovat zpětnou vazbu v celé škále. Pokud s tím potřebuješ trochu pomoci, vyzkoušej rámec „Stop, Start, Continue“ . Požádej svého podřízeného, aby přestal dělat něco, co negativně ovlivňuje jeho výkon (například špatné hospodaření s časem), začal dělat něco, co jeho výkon zvýší (například převzetí odpovědnosti za nový projekt), a pokračoval v tom, v čem vyniká (například vymýšlení a realizace skvělé strategie pro sociální média). Tento rámec nejen zajišťuje, že poskytujete pestrou škálu zpětné vazby, ale formulování kritiky ve formě „akčních kroků“ automaticky stanoví cíle, které váš podřízený snadno pochopí a na jejichž dosažení může pracovat.
4. Změň to
Vyhraď si trochu času a požádej respondenty, aby ti poskytli zpětnou vazbu k tvůj výkonu. Co se jim líbí na tvém stylu vedení? Co bys mohl zlepšit? Jak jim můžeš pomoci dosáhnout jejich výkonnostních cílů? Vyzývání k tomuto druhu zpětné vazby podporuje kulturu zdravé a konstruktivní kritiky mezi tebou a zbytkem tvého týmu.
Pokud tě někdo hodnotí nebo provádíš hodnocení
Pamatuj, že nikdo by se neměl obávat poskytování ani přijímání hodnocení výkonu. Přistupuj k nadcházejícímu hodnocení jako k příležitosti k posílení vztahu se svým nadřízeným nebo podřízeným, ke zlepšení svých výkonů a k vytyčení cesty k dosažení svých pracovních cílů, ať už individuálních, nebo společných. S tímto přístupem zjistíš, že strávíš méně času stresováním se kvůli hodnocení – a zbude ti tak více času na přemýšlení, co bys měl pořídit pro tajného Santu.
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021