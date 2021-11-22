Jeden špatný krok může vést ke ztrátě zakázky, což v některých případech může znamenat ztrátu tržeb v řádu miliard dolarů. Tato ztráta tržeb by mohla mít dominový efekt na vaši agenturu a vést k restrukturalizaci, propouštění, snížení (nebo zmrazení) rozpočtů a dalším důsledkům.
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Jako někdo, kdo pracoval v agentuře a také najímal agentury pro PR, digitální marketing a další potřeby, víme až příliš dobře, jak nezbytné a cenné jsou určité typy schůzek pro dosažení obchodních cílů. Každý typ schůzky se samozřejmě liší v závislosti na zamýšleném účelu, cílech a výsledcích. A pro klienty, kteří si najali digitální agentury, mohou schůzky hrát klíčovou roli v samotném úspěchu kampaní a ovlivňovat jejich úroveň důvěry ve schopnost agentury dosáhnout výsledků.
Konkrétněji řečeno, existuje šest typů schůzek s klienty, které jsou klíčové pro dodržování harmonogramu kampaně, budování vztahů s klienty a snižování fluktuace. Správné zvládnutí každé z těchto schůzek s klienty by mělo být pro digitální agentury nejvyšší prioritou.
#1: Schůzka k představení nového podnikatelského záměru
Prezentace nových obchodních příležitostí jsou nezbytnou součástí fungování digitálních agentur. Jsou klíčem k rozšiřování portfolia klientů a zajištění dlouhodobého růstu tržeb. Jsou však také známé tím, že se táhnou po dlouhou dobu (někdy i šest až devět měsíců), zapojují příliš mnoho lidí, využívají zastaralé postupy (např. prezentace v PowerPointu) a v mnoha případech jsou poměrně neefektivní.
Pokud jsi někdy sledoval seriál Mad Men, víš, že schůzky zaměřené na získávání nových zakázek jsou považovány za nejvyšší prioritu. Proto jsou na prezentace pro nové klienty zváni a k účasti na nich jsou oprávněni pouze vyvolení (kteří zastávají vysoké pozice v agentuře). Zatímco to možná fungovalo v době seriálu Mad Men, mnoho značek dnes ví, jak to chodí, a požadují, aby se schůzky k získávání nových zakázek zúčastnil každý, kdo se bude podílet na práci na jejich kampaních, bez ohledu na to, jak nízká je jeho pozice. Přesně to udělala společnost Domino’s Pizza, když začala hledat marketingovou agenturu zaměřenou na hispánské zákazníky. Podle Karen Kaiserové, viceprezidentky pro národní reklamu ve společnosti Domino’s před jejím odchodem do důchodu v únoru 2018: „Je mi jedno, jak nízká je jejich pozice. Pokud pracují na mém projektu, chci se s nimi setkat.“
Ve skutečnosti by se na prezentaci nového obchodního projektu mohlo zúčastnit až 100 zaměstnanců agentury zapojených do spolupráce s Domino’s, včetně account directorů, account plannerů, mediálních nákupčích, copywriterů, designérů a dalších. Je pravděpodobné, že ne všichni zaměstnanci agentury, kteří se budou podílet na zakázce pro Domino’s, sídlí ve stejné kanceláři nebo na stejném místě. Pravděpodobně jsou rozptýleni po desítkách měst a zemí. A rozhodně by nebylo nákladově efektivní poslat každého jednotlivého zaměstnance letadlem, aby se fyzicky zúčastnil prezentace nové zakázky s vedením Domino’s. Mnoho zaměstnanců agentury se proto bude muset k samotné schůzce připojit virtuálně. Dokážete si představit, jaká by to mohla být noční můra při plánování? A není zde prostor pro neefektivitu procesů, která by mohla schůzku zpozdit nebo u potenciálního klienta vyvolat negativní dojem o vaší agentuře.
Co tedy může vaše agentura udělat, aby proces plánování probíhal hladce? Za prvé, neposílejte více než 50 e-mailů každému, kdo se má zúčastnit velké prezentace. Získání odpovědí od všech by mohlo trvat týdny a snaha najít nejlepší čas napříč 10 různými časovými pásmy by situaci mohla zhoršit desetkrát. Místo toho využijte technologickou platformu pro plánování schůzek, která každému umožní vybrat si nejvhodnější čas (a automaticky se synchronizuje s časovými pásmy na základě kalendářů).
Pokud plánuješ, že se zaměstnanci agentury zúčastní prostřednictvím videokonference, určitě nechceš, aby ti 10 minut před začátkem schůzky došlo, že odkaz na Zoom chybí v pozvánkách do kalendáře všech účastníků. Místo ručního vytváření odkazů na Zoom a následného kopírování a vkládání odkazu do pozvánky do kalendáře použijte nástroj pro plánování, který je integrován s nástroji pro videokonference a automaticky přidává odkaz na Zoom do pozvánek do kalendáře. To znamená menší pravděpodobnost, že se zaměstnanci nedostaví na důležité schůzky zaměřené na získávání nových zakázek, a co víc, že schůzka začne včas a zanechá u vašeho potenciálního nového klienta dobrý dojem o vaší agentuře.
#2: Úvodní schůzka ke strategii
Jakmile tvoje agentura získá nového klienta, čeká tě spousta práce. Než se ale tvoje týmy pustí do práce, je zásadní uspořádat úvodní schůzku. Ta zajistí, že všichni – jak z tvé agentury, tak z týmu klienta – budou na stejné vlně, co se týče strategie, pracovních postupů, očekávání, výstupů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Ujisti se, že pro tuto schůzku byly v předstihu provedeny nezbytné přípravy. Pokud existují konkrétní materiály, které by si všichni měli před schůzkou přečíst, nezapomeň je všem zaslat alespoň několik dní předem. Dej všem čas, aby si informace vstřebali a během schůzky mohli předložit relevantní otázky nebo nápady.
Jelikož se jedná o první skutečné setkání tvého týmu s novým klientem, nezapomeň poslat program schůzky s přehledem témat, která budou projednána, a jmenuj vedoucího schůzky, který zajistí, že se vše bude držet daného plánu. Při skupinových schůzkách s velkým počtem účastníků se často stává, že lidé odbočí od tématu nebo ztratí soustředění. Převezmi vedení schůzky. Tím nejen zajistíš soustředění a přehlednost samotné schůzky, ale také uděláš pozitivní dojem na svého nového klienta. To se promítne do větší důvěry, jistoty a respektu vůči tvé agentuře.
#3: Týdenní schůzka o aktuálním stavu
Nyní, když jsou položeny základy a vytvořeny základní prvky vašeho pracovního vztahu, je důležité, aby váš tým s klientem pravidelně komunikoval. Často se to děje formou pravidelných týdenních schůzek, na kterých se projednávají aktuální informace a plánované výstupy.
Jako někdo, kdo v současné době řídí naši PR agenturu, považuji za nesmírně užitečné, aby agentura před schůzkou vytvořila a zaslala dokument s aktuálními informacemi (ve formátu Word, Excel nebo v jakémkoli formátu, který preferujete). Měl by to být živý a dynamický dokument, který agentura každý týden aktualizuje. Může například obsahovat body k projednání, aktuální mediální příležitosti, nejnovější mediální ohlasy, připravované mediální ohlasy a příležitosti k proaktivnímu oslovování médií.
Ačkoli je při těchto týdenních schůzkách o aktuálním stavu důležitá kontinuita, je také důležité věci obměňovat, aby se nestaly monotónními nebo neúčinnými. Využij tyto schůzky k přednesení nových nápadů, k vyžádání zpětné vazby ohledně zvoleného směru a k potvrzení harmonogramů spuštění nadcházejících kampaní. Navrhuj také nové příběhy a témata, o kterých se domníváte, že by oslovily cílovou skupinu klienta. Je to také příležitost poskytnout aktuální informace o výkonnostních ukazatelích klienta – a o tom, jak blízko nebo daleko jste od dosažení těchto KPI.
#4: Jejda, máme problémovou schůzku
Jako se vším v životě, ani tohle není nikdy dokonalé. Věci se pokazí. Vztahy procházejí chladným obdobím kvůli nedorozuměním a komunikačním problémům. To obvykle vede k tomu, čemu mnozí říkají „uh-oh“ schůzka. V podstatě se tyto schůzky často konají jako osobní setkání mezi jedním vedoucím pracovníkem agentury a hlavním kontaktem u klienta. Tato schůzka nemá nic společného s projednáváním aktuálních projektů nebo ukazatelů výkonnosti. Její účelem je spíše identifikovat problém (ať už se týká konkrétní kampaně, provozních záležitostí nebo pouze samotného vztahu) a najít řešení, jak tento problém vyřešit.
Vzhledem k tomu, že tato schůzka bude pravděpodobně plná napětí a frustrace, je důležité, aby tvá agentura klientovi co nejvíce usnadnila a urychlila plánování. Jelikož jste jen vy dva, stačí klientovi jednoduše poslat svůj osobní rezervační stránka , která zobrazuje všechny volné termíny ve vašem kalendáři, a ten si schůzku může okamžitě zarezervovat. Jednoduché, bez zbytečných komplikací, a vy i váš klient se můžete soustředit na obnovení vašeho vztahu.
#5: Měsíční schůzka k vyhodnocení výkonnosti
Výkonnost a metriky jsou důležité. Pro klienty, kteří najímají a řídí digitální agentury, jsou KPI základním kamenem pro měření a definování hodnoty agentury. Je běžné, že agentury pro své klienty vytvářejí měsíční zprávy o výkonu. Místo toho, aby však jednoduše zasílaly prezentaci v PowerPointu nebo dokument s přehledem měsíčních výkonnostních metrik, mají agentury příležitost provést klienty výsledky během měsíční schůzky věnované shrnutí výkonu. Čísla jsou jen čísla. Mnohem přínosnější může být poskytnutí kontextu a hlubších poznatků z těchto metrik, aby vaše agentura mohla vylepšit a optimalizovat strategii a taktiku a dále zlepšovat výsledky v následujících měsících.
#6: Čtvrtletní schůzka k hodnocení podnikání
Jak se bude váš vztah s klienty vyvíjet, nevyhnutelně dojde k okamžiku, kdy bude třeba naplánovat čtvrtletní obchodní revizi (QBR). Jedná se o schůzku s klientem, na které proberete obchodní záležitosti a to, jak mu můžete lépe pomáhat.
Na rozdíl od ostatních schůzek by tato schůzka měla mít spíše strategický než taktický charakter. Není to vhodná doba ani místo na to, abys mluvil o otázkách týkajících se podpory nebo plánech na další školení. Je to spíše příležitost, jak lépe porozumět podnikání klienta a jeho budoucím plánům – a následně společně vypracovat strategii, jak může vaše agentura přinést další přidanou hodnotu. Tím, že se vzdálíte od typického vnímání jako „dodavatel“ a budete se chovat spíše jako důvěryhodný poradce, budete moci upevnit váš vztah a získat si respekt a loajalitu svého klienta. To se promítne do udržení klienta a meziročního růstu tržeb.
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