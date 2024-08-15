Software pro online ankety Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Online software pro ankety Doodle – ideální pro profesionální použití
Online anketový software Doodle je ideální pro profesionální použití. V obchodním světě se každý den přijímají rozhodnutí na úrovni týmů, oddělení nebo dokonce celých společností. Ať už jde o naplánování další projektové schůzky, nalezení nejvhodnějšího termínu pro akci s klientem nebo koordinaci účastníků při důležitém strategickém rozhodnutí, tyto procesy mohou být časově náročné, zejména když je třeba zohlednit mnoho názorů. S online softwarem pro hlasování Doodle můžete rychle a efektivně najít nejlepší variantu nebo termín.
Proč používat software pro ankety?
E-maily, telefonáty nebo osobní rozhovory mohou být zdlouhavé a časově náročné, zejména když je třeba informace několikrát posílat tam a zpět. Doodle ti ušetří čas i námahu. Ankety pro plánování nebo rozhodování lze vytvořit během několika minut a účastníci mohou své preference sdílet přímo online. Výsledky se zobrazují přehledně a jsou okamžitě k dispozici, díky čemuž je rozhodování jednoduché, rychlé a efektivní.
Software pro ankety z pohledu organizátora
Jako organizátor můžeš vytvořit anketu v pouhých třech jednoduchých krocích. K vytvoření ankety je nyní zapotřebí bezplatný účet Doodle, účastníci však k hlasování žádný účet nepotřebují. Popiš svou anketu na doodle.com, přidej termíny – s integrací kalendáře nebo bez ní – a podle potřeby uprav nastavení. Nakonec sdílej odkaz se svými kolegy nebo klienty.
Prémiové funkce pro větší efektivitu
S předplatným Premium získáš přístup k dalším funkcím, díky kterým budou tvé ankety ještě profesionálnější a efektivnější. Můžeš například nastavit termíny, abys účastníky motivoval k rychlejšímu vyplnění. Po uplynutí termínu již nebudou přijímány žádné další odpovědi. Můžeš také omezit počet účastníků pro konkrétní možnost, čímž se časové sloty automaticky uzavřou, jakmile bude limit naplněn – ideální pro workshopy nebo schůzky s omezeným počtem míst. Automatické připomínky zajistí, že účastníci odpoví včas, zatímco možnost skrýt seznam účastníků chrání jejich soukromí. Kromě toho můžete odstranit reklamy, posílat pozvánky přímo z Doodle až 1 000 účastníkům nebo spravovat svou osobní dostupnost. Díky integraci s Google Maps můžete zobrazit místa setkání nebo umožnit účastníkům si je vybrat – ideální pro osobní akce.
Software pro ankety z pohledu účastníka
Pro účastníky je postup stejně jednoduchý. Jediným kliknutím na odkaz na anketu mohou vyjádřit své preference v přehledném kalendářovém nebo tabulkovém zobrazení. Stačí, když zadají jméno nebo přezdívku a svou e-mailovou adresu. K účasti není třeba mít účet Doodle.
Zvyš efektivitu a ušetřete čas
Online software pro ankety Doodle je ideálním řešením pro firmy, které si cení rychlého a bezproblémového rozhodování. Ať už jde o interní školení, plánování projektů nebo schůzky s klienty, Doodle zefektivňuje a zjednodušuje koordinaci. Vyzkoušej ho hned a ušetři si čas i námahu při každodenní práci!
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