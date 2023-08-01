„Bez změny neexistuje inovace, kreativita ani motivace ke zlepšování. Ti, kdo změnu iniciují, budou mít lepší příležitost zvládnout změnu, která je nevyhnutelná.“ To jsou slova amerického fyzika Williama Pollarda a v dnešním rychle se měnícím světě platí stejně jako kdykoli předtím.
Inovace jsou nezbytné pro úspěch každé organizace. Pro vedoucí pracovníky je podpora tohoto typu kultury a zvládání změn klíčová pro dosažení dlouhodobého růstu a udržitelnosti.
Podívejme se, jak může inovativní vedení vzkvétat i v době změn – zejména v nejistých dobách.
Jak vypadá lídr, který rozumí změnám a inovacím?
Možná to zní jako samozřejmost, ale inovativní vedení musí spočívat v přijímání změn a provázení tvého týmu transformací.
Řízení změn a přizpůsobivost jsou klíčové dovednosti, které musí mít lídři, aby toho dosáhli. Rozhodující je také růstová mentalita a ochota podstupovat rizika, protože podporují kreativitu a inovace.
Disrupci lze často vnímat jako něco negativního, ale v dnešní době, kdy se ve světě odehrává tolik změn tak rychle, může být příležitostí k růstu a transformaci. Agilní lídři se v těchto situacích dokážou zorientovat. Vynikají flexibilitou a rychle se přizpůsobují měnícím se okolnostem.
Inovativní lídr má také jasnou vizi budoucnosti. Namísto přemýšlení o tom, co přijde hned, přemýšlí o tom, co přijde o dva nebo tři kroky dál. Je schopen dát svému týmu jasný směr, kterým se má ubírat.
Jak jako vedoucí pracovník buduješ inovativní kulturu?
Inovativní kultura začíná u vedoucího pracovníka. Ten musí být ochoten podstupovat rizika, vítat změny a usilovat o transformaci.
Vedoucí pracovníci, kteří chtějí inovace, musí podporovat kreativitu a inspirovat své týmy k nekonvenčnímu myšlení. Měli by také mít jasnou vizi toho, kam chtějí směřovat, a být ochotni přijímat nové technologie, jako je například nástroj pro plánování schůzek, jako je Doodle, a agilní procesy, které mohou zvýšit produktivitu.
Jak vedeš tým v době změn?
Takže máš jasnou vizi, tvůj tým se nebojí přicházet s kreativními nápady a díky agilním procesům se ti podařilo vybudovat inovativní kulturu. Jak ale zajistit, aby to tak pokračovalo, a dovést svůj tým k úspěchu?
Udržet agilní styl vedení může být náročné, ale je to důležité, pokud očekáváš mnoho změn. Inovativní lídr dokáže pružně přecházet mezi úkoly a povzbuzovat svůj tým, aby dělal totéž.
Řízení změn je další klíčovou složkou inovativního vedení, protože zahrnuje nejen samotné řízení změn, ale také pomoc členům týmu přizpůsobit se novému prostředí a prosperovat v něm.
Ujisti se, že jsi si vědom všech potenciálních výzev a překážek, které mohou během procesu změny nastat, a měj připravený plán, jak je řešit.
Pokud jsou agilní vedení a řízení změn hlavou tvého stylu vedení, pak je efektivní komunikace jeho srdcem. Vedoucí pracovníci musí se svými týmy komunikovat jasně a pravidelně, aby zajistili, že všichni byli na stejné vlně a má společné chápání cílů a záměrů.
Inovativní vedení v konečném důsledku spočívá v budování kultury inovací, přizpůsobivosti a růstu. Tím, že přijímají riziko a podporují kreativitu, povzbuzují růstový přístup a vedou s agilitou a vizí, mohou inovativní lídři úspěšně zvládat změny a transformaci a inspirovat své týmy, aby činily totéž.
Další informace najdeš zde: https://doodle.com/cs/adaptive-leadership-embracing-change/
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