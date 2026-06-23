Jak naplánovat workshopy pro rozvoj talentů v oblasti lidských zdrojů: Průvodce pro vedoucího oddělení L&D
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Plánování workshopů v oblasti rozvoje talentů v HR je proces hledání termínu, který vyhovuje velké, dobrovolně sestavené skupině zaměstnanců, kteří se do programu přihlásili. Pro vedoucího oddělení L&D nebo rozvoje talentů není výzvou jen logistika; jde o maximalizaci přínosu každého workshopu tím, že se do místnosti dostanou ti správní lidé. Skupinová anketa v aplikaci Doodle podporuje až 1 000 účastníků, což z ní činí nástroj vytvořený přímo pro skupiny o 30 až 50 osob, které tvoří většinu interních rozvojových programů.
🎯 Proč je plánování workshopů pro rozvoj talentů v HR těžší, než se zdá
Když se do workshopu přihlásí 30 až 50 zaměstnanců, pocházejí z různých týmů, časových pásem a mají různé směny. Vedoucí rozvoje talentů nemůže jednoduše vybrat datum a očekávat vysokou účast. Zaslání pozvánky do kalendáře bez předchozího ověření dostupnosti znamená, že někteří z vašich nejslibnějších zaměstnanců se této akce vůbec nezúčastní, a přeplánování workshopu pro velkou skupinu je nákladné jak z hlediska času, tak z hlediska důvěryhodnosti.
Tradičním řešením je e-mailová konverzace s odpovědí všem, ve které se lidé žádají, aby nahlásili termínové kolize. V praxi se odpovědi scházejí jen pomalu v průběhu několika dní, někteří zaměstnanci neodpoví vůbec a vedoucí oddělení L&D nakonec musí v duchu počítat, aby našel tu nejméně špatnou variantu. Právě toto hádání je hlavním problémem při plánování workshopů v rámci rozvoje talentů v HR a situace se ještě zhoršuje, když se program koná čtvrtletně nebo měsíčně.
Existuje také problém s kvórem. Mnoho vývojových workshopů vyžaduje pro svou účinnost minimální velikost skupiny, ať už se jedná o program leadershipu založený na skupinách, sprint zaměřený na dovednosti nebo školení související s dodržováním předpisů. Pokud účast klesne pod určitou hranici, workshop ztratí svou dynamiku vzájemného učení. Vedoucí oddělení L&D nebo rozvoje talentů potřebuje metodu plánování, která určí termín s nejvyšší účastí ještě před rozesláním pozvánek, nikoli až poté.
🛠 Jak skupinová anketa řeší plánování workshopů v oblasti rozvoje talentů v HR
Skupinová anketa Doodle je navržena přesně pro tento scénář. Jako vedoucí oddělení L&D nebo rozvoje talentů navrhneš tři nebo čtyři možné termíny a časy, sdílíš jeden odkaz se seznamem zaměstnanců, kteří se přihlásili, a účastníci hlasují, které termíny jim vyhovují. Přehled ankety se aktualizuje v reálném čase, takže můžete sledovat, jak se zvyšuje účast, a zjistit vítězný termín ještě předtím, než si rezervujete místnost nebo zakoupíte licenci na videokonferenci.
Funkce skupinové ankety Doodle podporuje živé sledování potvrzení účasti a kvora, což znamená, že vedoucí rozvoje talentů může sledovat, jak stoupá počet hlasů, a ujistit se, že sezení dosáhne minimálního počtu účastníků, než rozešle formální pozvánku do kalendáře. Tím se eliminuje dohadování, kvůli kterému je plánování workshopů pro rozvoj talentů v oblasti lidských zdrojů při tradičních přístupech tak časově náročné.
Díky automatické detekci časového pásma, která přizpůsobuje navrhované termíny místnímu nastavení každého účastníka, nemusí vedoucí rozvoje talentů, který pořádá workshop napříč několika pobočkami nebo pro zaměstnance na dálku, ručně počítat časové rozdíly. Každý hlasující vidí navrhované termíny ve svém vlastním časovém pásmu, což snižuje počet neúčasti způsobených pouhým nedorozuměním při plánování.
Pro samotnou schůzku se Doodle propojuje s aplikacemi Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže jakmile je potvrzeno vybrané datum, odkaz na videohovor se automaticky vloží přímo do pozvánky v kalendáři. Účastníci automaticky dostávají e-mailová připomenutí, díky čemuž mají workshop stále na paměti, aniž by tým L&D musel vynakládat další úsilí na jejich připomínání.
⚙️ Provozní podrobnosti pro vedoucího rozvoje talentů
Jakmile najdeš ten správný přístup, nastavení plánování workshopů pro rozvoj talentů v Doodle ti zabere méně než deset minut. Takto by to obvykle provedl vedoucí oddělení rozvoje talentů.
Krok 1: Vytvoř skupinovou anketu. Přihlas se ke svému účtu Doodle a otevři novou skupinovou anketu. Zadej jasný název (například „Workshop Základy vedení v 3. čtvrtletí“) a stručný popis, aby účastníci pochopili, o čem hlasují. Navrhni tři nebo čtyři možné termíny, rozlož je do různých dnů a časů v týdnu, abys skupině nabídl skutečné možnosti.
Krok 2: Sdílej odkaz na anketu. Zkopíruj odkaz na anketu a vlož ho do svého stávajícího komunikačního kanálu, ať už jde o interní e-mail, zprávu ve Slacku nebo oznámení v systému HRIS. Účastníci k hlasování nepotřebují účet Doodle, ale ty budeš potřebovat svůj vlastní účet Doodle, abys mohl anketu vytvořit a spravovat.
Krok 3: Sleduj výsledky v reálném čase. Na ovládacím panelu skupinové ankety Doodle se hlasy zobrazují v reálném čase. Vedoucí oddělení rozvoje talentů může kdykoli zkontrolovat výsledky a zjistit, který termín má největší šanci na nejvyšší účast. Pokud se brzy vynoří jasný vítěz, můžeš hlasování uzavřít a termín potvrdit, aniž bys čekal na každý poslední hlas.
Krok 4: Potvrď a odešli pozvánku. Jakmile bude vybrán vhodný termín, potvrď datum přímo v Doodle. Platforma je propojena s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendarem, takže potvrzená událost se automaticky přidá do tvého kalendáře i do kalendářů účastníků. Připoj odkaz na videokonferenci z Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams a e-mailové připomínky Doodle se postarají o následnou komunikaci automaticky.
Pro vedoucí v oblasti rozvoje talentů, kteří pořádají pravidelné série workshopů, znamená funkce automaticky se opakujících událostí v Doodle, že můžeš nastavit další anketu v sérii, aniž bys pokaždé musel začínat od nuly.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro plánování workshopů v oblasti rozvoje talentů v HR
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Úvodní sezení k základům vedení
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Hlasuj o nejlepším termínu zahájení našeho workshopu Základy vedení pro novou skupinu.
Sprint zaměřený na zpětnou vazbu a koučovací dovednosti
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Vyber si termín našeho sprintu zaměřeného na zpětnou vazbu a koučovací dovednosti pro manažery.
Opakovací seminář o dodržování předpisů
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Hlasuj o nejvhodnějším termínu pro absolvování opakovacího školení o dodržování předpisů v tomto čtvrtletí.
Úvod do mezifunkčního mentorského programu
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Vyber si termín úvodního setkání k mezifunkčnímu mentorskému programu.
Workshop k zapracování nových manažerů
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Hlasuj pro nejlepší termín zahájení série workshopů pro zapracování nových manažerů.
✅ Co Doodle nabízí pro plánování workshopů v oblasti rozvoje talentů v HR
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa až pro 1 000 účastníků
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Pokrývá skupiny 30–50 zaměstnanců s možností dalšího růstu
Sledování potvrzených účastí a kvora v reálném čase
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Vedoucí oddělení rozvoje talentů vidí aktualizaci hlasů v reálném čase
Automatická detekce časového pásma
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Každý účastník vidí termíny ve svém místním čase
E-mailová připomínka
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Automatizované; pouze e-mailem (žádné SMS ani push notifikace)
Integrace videokonferenčních nástrojů (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Podpora všech čtyř platforem
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
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Potvrzené události se automaticky přidávají do všech hlavních kalendářů
Společně pořádané skupinové ankety
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V plánu
Vlastní branding (logo a hlavní barva)
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K dispozici v rámci služby Premium
❓ Často kladené otázky
Otázka: Kolik zaměstnanců může hlasovat v jedné skupinové anketě Doodle pro workshop? Odpověď: Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže pohodlně zvládne skupiny o 30 až 50 lidech, které jsou typické pro plánování workshopů v oblasti rozvoje talentů v HR, stejně jako větší vzdělávací akce pro všechny zaměstnance.
Otázka: Potřebují zaměstnanci účet Doodle, aby mohli hlasovat v anketě? Odpověď: Účastníci nepotřebují účet Doodle, aby mohli hlasovat. Vedoucí rozvoje talentů, který anketu vytváří a spravuje, však účet Doodle potřebuje, aby mohl nastavit skupinovou anketu a získat přístup k přehledu výsledků.
Otázka: Může vedoucí rozvoje talentů pořádat ankety pro workshopy napříč více časovými pásmy? Odpověď: Ano. Díky automatické detekci časových pásem v Doodle se každému účastníkovi automaticky zobrazí navrhované termíny workshopů převedené na jeho místní čas. To je obzvláště užitečné pro týmy v oblasti vzdělávání a rozvoje, které řídí hybridní nebo rozptýlené skupiny zaměstnanců.
Otázka: Jak fungují e-mailová připomenutí při plánování workshopů pro rozvoj talentů v rámci personálního oddělení? Odpověď: Jakmile je skupinová anketa potvrzena a událost vytvořena, Doodle zasílá účastníkům automatické e-mailové připomínky. Připomínky jsou zasílány pouze e-mailem; neexistují žádné možnosti zasílání SMS ani push notifikací. Vedoucí rozvoje talentů nemusí posílat ruční připomínky.
👉 Jsi připraven zjednodušit plánování workshopů v oblasti rozvoje talentů v HR?
Využij výše uvedené šablony a spusť svou první skupinovou anketu za méně než deset minut. Navrhni tři nebo čtyři možné termíny, sdílej odkaz se svými zaměstnanci, kteří se přihlásili k odběru, a nech hlasy rozhodnout, který termín zajistí nejvyšší účast, než rezervuješ místnost nebo videohovor. Už žádné řetězce e-mailů s odpovědí všem, už žádné dohady. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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