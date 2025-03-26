Jak využít pravidlo 80/20 (Paretův princip) k stanovení priorit úkolů
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Seznamy úkolů jsou dnes nekonečné. Vždycky je třeba odpovědět na e-maily, zúčastnit se schůzek a posunout projekty vpřed – nemluvě o povinnostech v osobním životě, a přitom má den jen omezený počet hodin. Výzvou není jen stihnout více práce, ale také zajistit, abys pracoval na těch správných věcech.
A právě zde přichází na řadu Paretův princip, známější jako pravidlo 80/20. Jedná se o osvědčený rámec, který ti pomůže identifikovat těch několik úkolů, které mají největší dopad, abys mohl pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Co je to pravidlo 80/20 (Paretův princip)?
Pravidlo 80/20 je jednoduchá, ale účinná myšlenka: 80 % tvých výsledků pochází z 20 % tvého úsilí. Je pojmenováno po italském ekonomovi Vilfredovi Paretovi, který na konci 19. století zjistil, že 20 % populace vlastnilo 80 % italské půdy. Od té doby se tento princip objevuje v nejrůznějších oblastech – od podnikání přes zdraví až po produktivitu.
Zde je několik příkladů:
80 % tržeb společnosti často pochází od 20 % jejích klientů
80 % žádostí o zákaznickou podporu pramení z 20 % známých problémů
80 % tvého pokroku v projektu může pocházet z pouhých 20 % tvých pracovních sezení
Pokud jde o tvé každodenní úkoly, pravděpodobně jen hrstka činností stojí za většinu tvého pokroku. Klíčem je zjistit, které to jsou.
Proč je pravidlo 80/20 tak účinné při stanovování priorit úkolů
Většina lidí považuje všechny úkoly na svém seznamu za stejně důležité – nebo ještě hůř, začínají těmi nejjednoduššími, aby si je mohli odškrtnout. Pravdou však je, že ne všechny úkoly mají stejnou hodnotu.
Díky pravidlu 80/20 přesuneš svou pozornost na činnosti s velkým dopadem. Může jít třeba o kontaktování tvých nejcennějších klientů nebo o sepsání nabídky, která by ti mohla přinést velkou příležitost.
Tento přístup snižuje mentální zátěž, která vzniká snahou stihnout všechno. Nejenže toho stihneš víc, ale získáš i správně věci.
Uplatnění pravidla 80/20
Uplatnění pravidla 80/20 není složité. Stačí pár promyšlených kroků:
Seznam svých aktuálních úkolů. Zatím je nefiltruj ani neřaď podle priority. Prostě je zapiš.
Zeptej se sám sebe: Které z nich skutečně přinášejí výsledky? Které z nich vedou k tržbám, pokroku, růstu nebo smysluplným výsledkům?
Zjisti, kteří účastníci patří mezi nejlepších 20 %. Právě tyto několik málo činností přináší většinu tvých výsledků.
Stanov si priority. Začni svůj den těmito úkoly a vyhraď si na ně čas.
Například: Řekněme, že jsi konzultant. Možná máš na dnešek 15 úkolů, ale dva z nich se týkají uzavření obchodů s klienty. To je tvých 20 %. Zbytek (e-maily, interní aktualizace, administrativní práce) můžeš naplánovat nebo delegovat na později.
Jak si osvojit pravidlo 80/20
Síla pravidla 80/20 se časem znásobuje, ale pouze pokud se ho budeš držet. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je vyhradit si v kalendáři čas na práci s velkým dopadem. Ber tento čas jako něco, o čem se nedá vyjednávat, stejně jako bys to udělal v případě schůzky s klientem.
Na konci každého týdne si vyhraď pár minut na zamyšlení nad tím, co skutečně přineslo změnu k lepšímu a co ti jen zaplnilo den. A když si všimneš úkolů, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, neboj se je delegovat, automatizovat nebo se jich úplně zbavit.
Soustředit se na své hlavní priority je disciplína, která se vyplatí v podobě menšího stresu a lepších výsledků.
Využij Doodle k zaměření se na svých nejdůležitějších 20 % úkolů
Jakmile určíš úkoly, na kterých záleží nejvíc, stane se tvou další velkou prioritou ochrana tvého času. Doodle je nástroj pro plánování schůzek pro lidi, kteří chtějí omezit nekonečné e-mailové výměny a uvolnit si více času na smysluplnou práci.
Díky vlastní rezervační stránce můžeš sdílet svou dostupnost, aniž bys ztrácel čas e-mailovými konverzacemi. Pro individuální schůzky můžeš nabídnout několik vybraných časových termínů, aby si lidé mohli vybrat ten, který jim nejlépe vyhovuje, a ty přitom zachováš kontrolu nad svým rozvrhem.
Pokud potřebuješ koordinovat větší skupiny, skupinové ankety ti usnadní najít termín, který vyhovuje všem, a to bez obvyklého chaosu. Přihlašovací listiny ti pomohou snadno shromažďovat odpovědi a spravovat účast při organizování opakujících se akcí nebo sezení.
Doodle ti usnadní plánování a dá ti čas soustředit se na těch 20 % práce, které přináší 80 % tvých výsledků.
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