Jak nastavit zobrazení kalendáře v Asaně
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš návod, jak v nástroji pro zvýšení produktivity Asana zobrazit kalendář.
Krok první: Přechod do zobrazení kalendáře
Když se přihlásíš do Asany, najdi projekt, u kterého chceš zobrazit kalendářový pohled.
V projektu najdi v horní liště položku „Kalendář“. Po kliknutí se ti zobrazí měsíční přehled kalendáře. Datum zahájení můžeš změnit v nastavení.
POZNÁMKA: V kalendářovém zobrazení se zobrazí pouze úkoly a podúkoly s termínem splnění.
Krok 2: Vytvoř úkoly v kalendářovém zobrazení
Chceš-li vytvořit úkol v kalendářovém zobrazení, klikni na prázdné místo u požadovaného data, zadej jeho název a klikni na „Enter.“
Jakmile je anketa vytvořena, můžeš na ni kliknout a upravit podrobnosti. Můžeš například přidat odpovědnou osobu, termín dokončení, popis a další údaje.
Krok třetí: Barevné označení a změna nastavení
Nejjednodušší způsob, jak v kalendáři používat barevné označení, je vytvořit „vlastní pole“ a každému z nich přiřadit jinou barvu. Poté, když vytvoříš úkol, můžeš mu přiřadit vlastní pole a úkol se zbarví podle tvého výběru.
V horní části kalendáře najdeš řadu různých možností, které můžeš změnit a přizpůsobit si tak svůj kalendář. Vpravo nahoře můžeš změnit výchozí barvu, zapnout nebo vypnout víkendy a uložit si výchozí zobrazení.
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