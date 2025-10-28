Jak fitness trenéři využívají Doodle k tomu, aby každý týden naplnili své kurzy
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud vedeš kurzy nebo školíš klienty, tvůj den se může ztratit v SMSkách a soukromých zprávách. Potvrzuješ termíny, připomínáš platby a spravuješ čekací seznamy. Tahle administrativní zátěž ti ubírá energii a brzdí tvůj růst.
Existuje lepší způsob. Fitness trenéři používají Doodle k automatizaci plánování, k zajištění plné účasti na lekcích a k ochraně svého času. Díky rezervačním stránkám, přihlašovacím listinám, skupinovým anketám a individuálním schůzkám zveřejníš svůj rozvrh jednou a necháš klienty, aby si vybrali, co jim vyhovuje.
V tomto průvodci se dozvíš, jak naplnit týdenní kurzy, omezit neúčast a udržet přehledný kalendář. Podívej se na praktické kroky, se kterými můžeš začít ještě dnes – a navíc na skutečné příklady od lektorů, kteří kombinují prezenční a online lekce.
Výzva, před kterou stojí profesionální fitness trenéři
Každý týden přináší nové proměnné. Sleduješ maximální počet účastníků ve třídách, čekací seznamy, soukromé lekce a dobu cestování – plus pozdní změny a speciální poznámky klientů.
Většina trenérů stále přijímá rezervace prostřednictvím zpráv. To vede k dvojitým rezervacím a přehlédnutým zprávám. Také tě to nutí neustále sledovat telefon, místo abys se věnoval trénování nebo přípravě tréninkového plánu.
I platby mohou být komplikované. Držíš místa pro ty, kteří se nedostaví. Honíš se za hotovostí nebo převody. To snižuje účast a zhoršuje cash flow.
Proč je to důležité pro fitness trenéry
Plné kurzy zvyšují tržby i energii. Přehledný kalendář ti pomůže lépe koučovat a více odpočívat. Chytré plánování také chrání bezpečnost a soukromí – což je obzvláště důležité v oblasti zdraví a wellness.
Když omezíš zbytečnou komunikaci, omezíš i chyby. To znamená lepší účast, hladší průběh ankety a více času na tvé podnikání.
Vytvoř si týdenní rytmus výuky, který zaplní
Začni s jednoduchým, opakovatelným plánem. Předvídatelné dny a časy pomáhají klientům vytvořit si zvyk. Použij přihlašovací listiny Doodle k omezení počtu účastníků v kurzech a správě seznamu.
Vytvoř jednu přihlašovací listinu pro každý typ kurzu. Například:
Typ kurzu
Dny
Kapacita
HIIT
Po & St
12
Mobilita
Út
10
Silové okruhy
Pá
8
Přednastav si termíny na 4–6 týdnů dopředu. O zbytek se postará Doodle.
Jak nastavit přihlašovací listinu, která se rychle zaplní
Vytvoř si přihlašovací listinu v Doodle pro každou třídu.
Přidej opakující se časové úseky pro příští měsíc. Udržuj časy konzistentní.
Nastav maximální počet účastníků. Příklad: 12 pro HIIT, 8 pro kettlebell.
Napiš krátký popis s poznámkami o výbavě, úrovni a zdraví.
Zapni připomenutí a termíny , abys omezil počet neúčastníků.
Sdílej odkaz ve svém profilu, e-mailu nebo skupinových chatech.
Jakmile se kurz naplní, formulář se automaticky uzavře. Chceš čekací listinu? Vytvoř si zároveň rezervní místo za 0 $ a informuj tyto klienty, pokud se uvolní místo.
Pořádáš online schůzky? Propoj je se Zoomem, Google Meetem, Microsoft Teams nebo Cisco Webexem. Doodle přidá odkazy automaticky.
Vyber si nejlepší časy na hodiny pomocí skupinových anket
Nejsi si jistý, které časové intervaly jsou nejvhodnější? Využij skupinovou anketu. Pošli svým respondentům až 10 možností. Pozvi až 1 000 lidí.
Jakmile se seberou hlasy, vyber dvě nebo tři nejoblíbenější možnosti a zveřejni je jako pravidelné kurzy. Vyhneš se tak dohadování a začneš s plně obsazenými místy.
Proměň počáteční zájem v placenou účast
Zkušební lekce jsou skvělé – ale „zdarma“ často vede k nespolehlivosti. Proměň zájem v rezervace díky plynulému procesu.
Využij rezervační stránku pro zkušební lekce a hodnocení
Nastav si rezervační stránku pro konzultace nebo pohybové testy. Synchronizuj svůj kalendář Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, aby se zobrazovaly pouze volné termíny.
Přidej úvodní otázky, jako například:
Jaké jsou tvé fitness cíle?
Máš nějaké zranění nebo zdravotní potíže?
Jaký styl školení preferuješ?
Pokud za zkušební verze účtuješ poplatek, propoj si Stripe. Platba předem respektuje tvůj čas a omezuje neúčast.
Automatizuj změnu rezervace
Na konci zkušební doby pošli klientům svou přihlašovací listinu nebo odkaz 1:1. Okamžitě si rezervují termín – už žádné zdlouhavé dohadování ani ztracené potenciální zákazníky.
Praktické tipy pro plánování pro zaneprázdněné fitness trenéry
Tip
Proč to pomáhá
Počítej s časovou rezervou 10–15 minut
Pro úklid, reset a poznámky mezi klienty
Uzavři registraci 2–4 hodiny předem
Dává ti to čas na přípravu rozvržení nebo vybavení
Přijímej platby pomocí Stripe
Chrání místa s vysokou poptávkou
Nabídka expresních relací
25minutové obědové bloky se prodávají snadno
Zablokuj si volné dny
Doodle respektuje tvé časové omezení z kalendáře
Sdílej jasné zásady zrušení
Např. zrušení zdarma 12 hodin předem, účtování po uplynutí této lhůty
Sdružené relace
Použij odkaz 1:1 s možností balíčku 5 nebo 10 anket
Použij připomenutí
Nastav jednu na 24 hodin předem a druhou na 1 hodinu předem
E-mailová pozvánka jedním kliknutím
Pošli najednou 1 000 klientům přímo z Doodle
Použij vlastní branding
Na Doodle Pro tvoje logo + barvy = profesionální vzhled
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Rezervace pouze prostřednictvím textové zprávy: Zprávy se ztrácejí. Použij rezervační stránku nebo přihlašovací listinu.
Rezervace neuhrazených míst: Přijímej platby předem přes Stripe.
Žádné časové rezervy na cestu: Vede to k zpožděním. Přidej časové rezervy.
Žádné podrobnosti o kurzu: Matou to klienty. Používej popisy schůzek generované umělou inteligencí v Doodle Pro.
Příliš mnoho nástrojů: Neposílej tři odkazy. Omez se na jeden.
Ignorování časových pásem: Online? Doodle každému klientovi zobrazuje místní čas.
Sdílení informací o účastnících: V Doodle Pro můžeš skrýt jména – což se skvěle hodí například ve zdravotnictví.
Jak ti Doodle pomůže naplnit kalendář
Produkt
Co ti to umožní
Přihlašovací listiny
Spravuj skupinové kurzy s omezeným počtem míst a automatickým uzavřením
Rezervační stránka
Sdílej svou dostupnost pro individuální schůzky, sdílení obrazovky a zkušební verze
1:1
Nabízej jednotlivým klientům soukromé termíny
Skupinové ankety
Nech klienty hlasovat o nejlepších časech, než se rozhodneš
Integrace s kalendáři
Synchronizace s Googlem, Outlookem a Apple – Doodle zabraňuje dvojím rezervacím
Videokonference
Automatické přidání Zoom, Meet, Teams nebo Webex k rezervacím
Integrace se Stripe
Přijímej platby při rezervaci (celou částku nebo zálohu)
Nástroje pro budování značky (Pro)
Přidej své logo a barvy, aby vše ladilo
Připomenutí a termíny
Omez počet neúčasti díky přednastaveným pravidlům
Zapier
Odesílej rezervace do CRM, do Tabulek nebo do e-mailových nástrojů
Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Skrýt jména účastníků a chránit údaje o zdravotním stavu
Příklady z praxe od fitness trenérů
Majitel studia vyplňuje večerní HIIT
Taylor vede HIIT s 12 místy. Vytvoří přihlašovací listinu na pondělí a středu na 6 týdnů. Zapne připomenutí 24 hodin a 2 hodiny předem a přes Doodle rozešle jednu e-mailovou pozvánku 350 lidem.
Výsledek: 90 % obsazeno už v prvním týdnu. Ve třetím týdnu přidává termín v pátek, aby uspokojila poptávku z čekací listiny.
Nezávislý lektor, který kombinuje individuální schůzky a práci v malých skupinách
Andre používá rezervační stránku pro individuální schůzky s 10minutovou rezervou a službou Stripe. Pro malé skupiny vytváří přihlašovací listinu s 8 místy a pro účastníky z jiných měst propojuje Zoom.
Výsledek: Přehledný kalendář synchronizovaný s Apple Calendar a Outlookem. Snadný přechod mezi klienty.
Wellness kouč v nemocnici pořádá obědy s přednáškami
Maya rozesílá skupinovou anketu 600 zaměstnancům nemocnice. Vyhrála středa. Zveřejní přihlašovací listinu s 30 místy a čekací listinou, skryje jména (Doodle Pro) a přidá týmy.
Výsledek: Každá anketa se naplní s minimálním úsilím.
Pre/postnatální kouč, který řídí hodnocení a kurzy
Sophia používá rezervační stránku pro hodnocení s úvodními otázkami. Poté zasílá odkaz na přihlašovací listinu. Klienti, kteří si zakoupí balíček 10 anket, obdrží soukromý odkaz pro rezervaci.
Výsledek: Vysoká účast. Čas strávený správou klesá na několik minut denně.
Jak začít dalších 30 dní s Doodle
Naplánuj si týden: rozvrh hodin + bloky 1:1
Vytvoř přihlašovací listiny s velkými písmeny a připomenutími
Vytvoř si rezervační stránku pro promítání nebo konzultace
Synchronizuj s Google Calendar, Outlookem nebo Apple Calendarem
Propoj s Zoomem, Meetem, Teamsem nebo Webexem
Sdílej své odkazy na sociálních sítích, e-mailem a v chatu
Využij skupinové ankety k otestování nových časových termínů
Aktivuj funkce Doodle Pro: branding, ochrana soukromí, poznámky s umělou inteligencí
Použij Zapier k automatizaci aktualizací v CRM nebo e-mailech
Každý týden zkontroluj výsledky a uprav limity nebo časový rámec
Osvědčené postupy pro evidenci docházky a péči o klienty
Sniž počet neúčasti
Při rezervaci vyžadovat platbu přes Stripe
Posílej připomenutí 24 hodin + 1 hodinu předem
Uveď své podmínky zrušení v každé pozvánce
Usnadni výběr kurzů
Využij popisy schůzek z Doodle AI pro poznámky z výuky
Přidej štítky jako „začátečník“ nebo „nízká náročnost“
Shromažďuj informace o gólech nebo zraněních při rezervaci
Chraň soukromí
Skrýt jména účastníků na přihlašovacích listinách (Doodle Pro)
Neukládej poznámky o zdravotním stavu do veřejných diskusních vláken
Využij zabezpečené propojení s kalendářem
Hlavní body
Využij přihlašovací listiny k vyplnění opakujících se kurzů
Využij rezervační stránku pro zkušební lekce a individuální schůzky s platbami přes Stripe
Využij skupinové ankety k otestování poptávky před spuštěním
Omez počet neúčasti díky časovým rezervám, připomínkám a pravidlům pro zrušení
Používej Doodle Pro, abys zajistil jednotný image své značky a ochranu osobních údajů klientů
Začni s lepším plánováním
Zasloužíš si kalendář, který funguje, zatímco ty trénuješ. Doodle ti pomůže naplnit kurzy, domluvit individuální schůzky a dostat zaplaceno – bez zbytečných zpráv.
Nastav si rezervační stránku, vytvoř přihlašovací listinu a otestuj si svůj další časový slot pomocí skupinové ankety. Propoj Stripe se svou videoplatformou. Zapni připomenutí. Udržuj svůj rozvrh jednoduchý a efektivní.
Jsi připraven zjednodušit si plánování? Vytvoř si Doodle ještě dnes a ušetři spoustu času, přičemž zajistíš, že každá hodina bude plná.
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