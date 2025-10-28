Skupinové ankety vs. Přihlašovací listiny pro kurzy v oblasti zdravotnictví
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Skupinové ankety vs. Přihlašovací listiny: co použít ve výuce?
Jako lektor skupinových kurzů ve zdravotnictví máš nabitý týden. Musíš skloubit potřeby pacientů, kapacitu místností, personální obsazení a přísná časová okna. K tomu všemu ještě vedeš kurzy o cukrovce, předporodní kurzy, opakovací kurzy první pomoci nebo pohybovou terapii. Vyměňování e-mailů kvůli domlouvání termínů nebo sledování seznamů účastníků ti zabírá celý den.
Správný nástroj ti pomůže rychleji plánovat, snížit počet neúčasti a udržet si přehledný kalendář. V tomto průvodci porovnáváme skupinové ankety a přihlašovací listiny pro kurzy v oblasti zdravotnictví. Dozvíš se, kdy které z nich použít, jak je nastavit během několika minut a jak s Doodle řešit platby, připomenutí, ochranu osobních údajů a virtuální odkazy.
Na konci budete přesně vědět, který nástroj se hodí pro vaši třídu, a navíc se naučíte pár šikovných triků, díky kterým každý měsíc ušetříte spoustu času.
Výzva, před kterou stojí profesionální lektoři skupinových kurzů
Plánování ve zdravotnictví není jednoduché. Pacienti mají práci nebo se starají o děti. Mnohé kliniky sdílejí ordinace. Některé kurzy mají přísná bezpečnostní omezení. Nesmíš zveřejňovat jména účastníků ani podrobnosti o jejich zdravotním stavu.
Mezi běžné problémy patří:
ztrácet čas tím, že se ptáš velkého počtu pacientů, aby si vybrali den
schránky plné „možná“ a žádostí o přeplánování
přeplnění místnosti nebo nedostatečná účast na sezení
zmeškané připomínky a neúčast
virtuální odkazy, které matou nebo se ztrácejí
Potřebuješ přehledný proces, který chrání soukromí, respektuje kapacitu a vyhovuje tvému kalendáři.
Proč je to důležité pro lektory skupinových kurzů
Dobré plánování podporuje péči i tržby. Když si pacienti mohou vybrat termín, který jim vyhovuje, zvyšuje se účast. Když jsou seznamy účastníků kurzů přehledné, zlepšuje se příprava tvého personálu. Když je tvůj kalendář aktuální, vyhnete se dvojím rezervacím a chaosu na poslední chvíli.
Ve zdravotnictví se i malé úspěchy sčítají:
méně neúčasti znamená lepší výsledky
plně obsazené třídy umožňují lepší využití personálu a prostoru
méně času stráveného administrativou znamená více času na péči
vyčištění záznamů snižuje stres a počet chyb
Doodle ti k tomu pomůže díky skupinovým anketám, přihlašovacím listinám, rezervačním stránkám a individuálním schůzkám, které se propojí s tvým kalendářem a nástroji pro videohovory.
Skupinové ankety vs. Přihlašovací listiny: stručné pravidlo
Využij tento nástroj...
Když potřebuješ...
Skupinové ankety
vyber si nejlepší termín pro novou nebo přeplánovanou hodinu
Přihlašovací listiny
vyplň pevně stanovené termíny a sleduj počet obsazených míst
V čem vyniká každý nástroj
Nástroj
Nejvhodnější pro...
Skupinové ankety
stanovení nového času výuky s ohledem na názory pacientů
Skupinové ankety
průzkum velkých skupin za účelem zjištění dostupnosti
Skupinové ankety
nabídka více možností a výběr nejoblíbenější varianty
Přihlašovací listiny
přidělování míst, když jsou časy výuky již pevně stanoveny
Přihlašovací listiny
řízení kapacity a bezpečnostních limitů
Přihlašovací listiny
vytváření kompletních sérií a umožnění lidem vybrat si termíny
Oba nástroje:
propoj s kalendářem
podporuje až 1 000 účastníků
posílat automatické připomínky
nabízí nastavení ochrany soukromí s Doodle Pro
Jak používat skupinové ankety ve výuce zdravotnických oborů
Při výběru nového termínu kurzu je anketa rychlým a inkluzivním řešením.
Postup:
vyber 4–8 časových možností rozložených do několika dnů
propojte svůj kalendář, abyste se vyhnuli dvojím rezervacím
napiš krátké a srozumitelné shrnutí kurzu (vyhni se lékařským detailům)
Zapni možnost „Skrýt údaje o účastnících“ z důvodu ochrany soukromí
nastav termín (2–3 dny) a automatická připomínky
rozesílej pozvánky nebo sdílej odkaz na svou anketu
potvrď nejoblíbenější volbu a přidej odkazy na videa
Tipy:
zahrni brzké ráno nebo večer pro pracující pacienty
zpráva by měla být krátká a srozumitelná
použij „Ano, pokud je to potřeba“, abys dal hlas flexibilním voličům
Jak používat přihlašovací listiny pro kurzy v oblasti zdravotnictví
Až budeš mít stanovené termíny, využij přihlašovací listinu, abys obsadil volná místa a měl vše přehledně zorganizované.
Postup:
Pojmenuj svou lekci jasně (např. „Prenatální série – 1. týden“)
přidej všechna data a časy relací
nastavit limit míst pro každý termín
přidat podrobnosti o místnosti nebo videokonferenci
zapni připomenutí na 24 hodin a na stejný den
sdílej svůj registrační odkaz
sleduj registrace a v případě potřeby spravuj čekací listinu
Tipy:
Využij neomezený počet registračních relací v Doodle Pro k naplánování celého čtvrtletí
skrýt jména účastníků z důvodu ochrany soukromí
v případě vysoké poptávky označte další volná místa jako „Waitlist“
v případě potřeby propoj s rezervační stránkou pro přijímání plateb
Praktické tipy, jak zvýšit účast a snížit administrativní zátěž
Uveď v názvech počet míst, abys nastavil očekávání
napiš připomenutí do 500 znaků s nejdůležitějšími informacemi
do každé pozvánky uveď časové pásmo
potvrď konečné časy do 24 hodin od skupinové ankety
nabízíme 15minutové konzultace přes rezervační stránky před skupinovou lekcí
využij 1:1 pro promítání před začátkem hodiny s automatickou synchronizací kalendáře
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
pomocí přihlašovací listiny požádej lidi, aby si vybrali čas
shromažďování chráněných zdravotních údajů v otevřených polích
vynechání limitů kapacity u kurzů s bezpečnostním zaměřením
zapomenutí zapnout připomenutí
nabízí pouze termíny v poledne (přidat dopoledne/večer)
nesynchronizuje se tvůj kalendář
nechávání anket otevřených příliš dlouho (uzavři je do 72 hodin)
Nástroje a řešení, která podporují lektory ve zdravotnictví
Nástroj
Co to umí
Skupinové ankety
vyber si termín s až 1 000 účastníky, vyhni se kolizím, posílej připomenutí
skrýt jména účastníků, připojit odkazy na videa
Přihlašovací listiny
nastav limit počtu míst, naplánuj více relací, sleduj přihlášky, posílej připomínky
skrýt jména, přidat branding s Doodle Pro
Rezervační stránka
nabízej konzultace nebo otevřené hodiny, přijímej platby přes Stripe
1:1s
nech pacienty vybrat si z předem stanovených termínů vyšetření nebo náhradních sezení
Popisy AI
rychle vytvoř popisy kurzů ve svém stylu
Integrace se Zapierem
odesílej rezervace do CRM, EHR, SMS platformy nebo do seznamu pro zasílání newsletterů
Integrace videa
propojiť Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco
Nástroje pro ochranu soukromí
skrýt jména, chránit osobní zdravotní údaje, zabezpečit propojení s kalendářem
Příklady z praxe pro skupinové kurzy v oblasti zdravotnictví
Zahájení osvětové kampaně o cukrovce pomocí skupinových anket
Pozveš 60 pacientů, aby hlasovali o novém termínu kurzu. Vyhraje úterý v 17:00. Anketu uzavřeš, přidáš odkaz na Zoom a hned první den dosáhneš 80% účasti.
Série předporodních kurzů s přihlašovacími listinami
Vytvoříš čtyřtýdenní kurz s maximálním počtem 12 míst. Pacienti se přihlašují online. Díky připomínkám se sníží počet neúčasti a tvůj telefon zůstane v klidu.
Cvičení na posílení PT s čekací listinou
Nastavíš 6 míst a přidáš místo na „čekací listinu“. Když pacient zruší termín, přesuneš na jeho místo osobu z čekací listiny. Žádný papír, žádné zmatky.
Virtuální skupina pro mindfulness s oběma nástroji
Pomocí skupinové ankety vybereš termín a poté pomocí přihlašovací listiny spravuješ osm týdenních sezení. Odkazy na Zoom a připomenutí udržují skupinu v aktivním zapojení.
Osvědčené postupy pro ochranu soukromí a srozumitelnost
v Doodle nikdy neshromažďuj údaje o diagnózách ani o pojištění
použít Skrýt podrobnosti o účastnících jako výchozí nastavení
odesílej odkazy prostřednictvím schválených kanálů, jako jsou zprávy na portálu nebo SMS
pokyny by měly být stručné, přátelské a snadno srozumitelné
Průvodce výběrem: který nástroj je vhodný pro tvůj typ výuky
Scénář
Nejlepší nástroj
najít nejlepší čas pro novou skupinu
Skupinové ankety
změna termínu jednorázové relace
Skupinové ankety
vyplňování pevně stanovených termínů s omezeným počtem míst
Přihlašovací listiny
akce s omezenou kapacitou, jako je kurz první pomoci nebo jóga
Přihlašovací listiny
placené wellness sezení bez předchozí rezervace
Rezervační stránka
Individuální konzultace nebo screeningy
1:1
Hlavní body
využij skupinové ankety k domluvě termínu se svou skupinou
Použij přihlašovací listiny k obsazení pevných míst a správě docházky
propojte svůj kalendář, abyste se vyhnuli dvojím rezervacím
přidej připomenutí a nastavení ochrany soukromí do každého registračního procesu
v případě potřeby vybírej platby pomocí rezervační stránky nebo při individuálních schůzkách
Začni s lepším plánováním
Výběr mezi skupinovými anketami a přihlašovacími listinami je snadný, stačí jen zvolit nástroj vhodný pro daný účel. Anketou se dohodni na termínu. Přihlašovací listinu využij k obsazení místnosti. S Doodle můžeš posílat připomenutí, vyhnout se kolizím a chránit soukromí – to vše prostřednictvím jediného odkazu.
Vytvoř si Doodle a podívej se, jak lektoři ve zdravotnictví každý týden ušetří hodiny času a zaplní více míst.
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