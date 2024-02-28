Doodle vs. Zoho Bookings: Který nástroj je pro tvou firmu ten pravý?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
V oblasti online plánování se jako přední konkurenti prosazují Doodle a Zoho Bookings, přičemž každý z nich nabízí jedinečná řešení pro zefektivnění koordinace schůzek.
Co je Doodle?
Společnost Doodle, založená v roce 2007 v Curychu ve Švýcarsku, je přední globální platforma pro plánování, která usnadňuje hledání nejvhodnějších termínů pro schůzky jakékoli velikosti a účelu napříč různými časovými pásmy. Je známá svými skupinové ankety umožňuje Doodle uživatelům hlasovat o jejich preferovaných časech schůzek, čímž výrazně snižuje potíže s koordinací rozvrhů mezi mnoha lidmi.
Doodle obsluhuje 30 milionů uživatelů po celém světě a slouží rozmanité klientele, od jednotlivých profesionálů a freelancerů až po velké týmy. Navzdory svému rozsáhlému růstu zůstává Doodle oddaný jednoduchosti a ve svých placených plánech nabízí možnosti přizpůsobení pro branding a integraci, díky čemuž si uživatelé mohou nástroj přizpůsobit svým potřebám.
Co je Zoho Bookings?
Zoho Bookings je součástí rozsáhlého ekosystému Zoho, určeného pro firmy, které hledají komplexní řešení pro plánování. Nabízí flexibilitu při rezervaci termínů, správě online schůzek a integraci s dalšími aplikacemi Zoho, s cílem poskytnout komplexní nástroj pro plánování firmám všech velikostí.
Zoho Bookings se zaměřuje na automatizaci procesů plánování schůzek, snížení administrativní zátěže a zajištění hladkého průběhu pro poskytovatele služeb i zákazníka.
Klíčové srovnávací faktory
Doodle a Zoho Bookings vyhovují potřebám dnešních firem v oblasti plánování, ale klíčové rozdíly zdůrazňují jejich jedinečné přednosti:
Uživatelská zkušenost
Doodle klade důraz na přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, díky čemuž může kdokoli snadno začít plánovat a automatizovat schůzky bez náročného učení.
Zoho Bookings nabízí prostředí s bohatšími funkcemi, které může vyžadovat určité počáteční seznámení, zejména pro uživatele, kteří chtějí plně využít jeho integrační možnosti se sadou Zoho.
Pokročilé funkce plánování
Mezi vynikající funkce Doodle patří zahrnují automatická připomenutí, díky nimž jsou všichni účastníci informováni, možnosti nastavení soukromí, jako je skrytí seznamu účastníků u skupinových anket, a možnost spravovat neomezený počet rezervací. Tyto funkce a robustní integrace s předními nástroji pro videokonference poskytují komplexní a efektivní řešení pro plánování.
Mezi funkce služby Zoho Bookings patří automatické připomenutí schůzek, synchronizace kalendáře v reálném čase napříč různými platformami a přizpůsobitelné rezervační stránky, které umožňují efektivní a plynulé plánování schůzek.
Integrace
Hladká integrace služby Doodle s oblíbenými kalendáři a nástroji pro videokonference zvyšuje její užitečnost při usnadňování virtuálních schůzek a nabízí zjednodušený proces od plánování po samotnou schůzku, který je v dnešní hybridní pracovní kultuře neocenitelný. Mezi integrované partnery služby Doodle patří například Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft 365.
Zoho Bookings se také integruje s oblíbenými kalendáři a umožňuje provádění vlastních funkcí pracovního postupu. Nabízí také API pro integraci plánování přímo do tvého produktu. Zoho Bookings zahrnuje také integraci CRM s jejich další aplikací, Zoho CRM.
Ceny
Doodle nabízí transparentní a konkurenceschopnou cenovou strukturu, počínaje verzí zdarma pro základní potřeby plánování až po plány Premium, které odemykají pokročilé funkce.
Cenová politika Doodle je navržena tak, aby poskytovala hodnotu na všech úrovních, od bezplatného plánu vhodného pro základní plánování až po cenově dostupné plány Premium, které nabízejí vylepšené funkce, jako je vlastní branding, pokročilé integrace a nyní i klíčové funkce pro plánování, jako jsou automatická připomenutí, ochrana soukromí účastníků a neomezený počet rezervací. Plány Premium Doodle začínají na 14,95 $ měsíčně nebo 6,95 $ měsíčně při roční fakturaci.
Zoho Bookings také nabízí flexibilní cenové možnosti, čímž zvyšuje svou hodnotu pro firmy, které mohou využít jeho integraci do ekosystému Zoho.
Ačkoli Zoho Bookings nenabízí bezplatnou verzi, funguje na podobném principu s cenovými úrovněmi přizpůsobenými různým velikostem a potřebám firem, včetně hlubší integrace pro uživatele balíku Zoho. Zoho Basic začíná na 8,00 $ měsíčně nebo 6,00 $ měsíčně při roční platbě.
Který nástroj je pro tebe ten pravý?
Výběr správného nástroje pro plánování mezi Doodle a Zoho Bookings závisí na tvých konkrétních potřebách, složitosti tvých úkolů v oblasti plánování a tvém stávajícím softwarovém ekosystému.
Pro firmy, které již jsou součástí ekosystému Zoho, nabízí Zoho Bookings možnosti hluboké integrace, které mohou přinést přidanou hodnotu. Cílem obou nástrojů je v konečném důsledku zefektivnit proces plánování.
Díky svému zaměření na jednoduchost, efektivitu a hladkou integraci s klíčovými digitálními nástroji se však Doodle řadí mezi přední volby pro profesionály a firmy, které chtějí optimalizovat své postupy v oblasti time managementu.
Díky snadnému ovládání a výkonným funkcím, jako jsou automatické připomínky, nastavení ochrany soukromí, neomezený počet rezervací a rozsáhlá integrace s videokonferenčními službami, je Doodle přesvědčivou volbou pro ty, kteří hledají jednoduché, ale komplexní řešení pro plánování.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021