Co je to výroční schůze?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Výroční valná hromada je setkání akcionářů společnosti, které se koná jednou ročně za účelem projednání finančních výsledků, volby členů představenstva a schválení důležitých rozhodnutí společnosti.
Často se stává, že určité věci je třeba udělat ze zákona; mezi ně mohou patřit:
Zvol představenstvo.
Schválit účetní závěrku společnosti.
Přijímej zprávy od představenstva a vedení.
Schvaluj důležitá firemní rozhodnutí, jako jsou fúze a akvizice.
Odpovídej na dotazy akcionářů.
Pokud máme věřit filmům, představujeme si tato zasedání jako obrovská shromáždění stovek, ne-li tisíců lidí. To někdy může být pravda, ale i malé společnosti s akcionáři musí tato zasedání pořádat jednou ročně.
Ačkoli se tato setkání často konají na fyzickém místě, v dnešní době není výjimkou, že mají hybridní formu – akcionáři, kteří se nemohou zúčastnit osobně, se „připojují“ prostřednictvím videokonference.
Co se děje na výročním zasedání?
Výroční valná hromada obvykle začíná tím, že předseda představenstva zahájí zasedání. Předseda poté představí členy vedení společnosti a představenstva.
Dalším bodem je volba představenstva. Akcionáři hlasují pro seznam kandidátů, kteří budou v představenstvu působit. Někdy se volba může konat ještě před valnou hromadou; v takovém případě budou výsledky oznámeny.
Poté předseda představenstva předloží účetní závěrku společnosti. Tu nejprve prověří auditoři a poté ji schválí představenstvo.
Dalším bodem je přijetí zpráv od členů představenstva a vedení. Představenstvo podává zprávu o své činnosti za uplynulý rok. Vedení podává zprávu o provozu společnosti a finančních výsledcích.
Během těchto kroků není neobvyklé, že se objeví dotazy od akcionářů. Mohou chtít vědět více podrobností o konkrétním tématu. Členové představenstva a vedení musí být připraveni na tyto dotazy odpovědět. Je dobré, aby si předem domluvili přípravný hovor .
Posledním bodem programu je schválení důležitých firemních rozhodnutí, například schválení fúze nebo prodeje části podniku. O těchto rozhodnutích hlasují akcionáři.
Plánování výročních schůzek
Organizovat výroční schůze není snadné. Právě tady přichází na řadu Doodle .
Ať už se snažíš oslovit několik desítek akcionářů nebo tisíce, skupinová anketa ti to usnadní. Stačí vybrat několik různých časových možností a poslat je účastníkům. Ti si vyberou ty, které jim nejlépe vyhovují, a čas schůzky je jasný.
Doodle Professional ti navíc umožňuje přidat tvůj oblíbený nástroj pro videokonference, abys mohl přizvat virtuální účastníky, odstranit reklamy a přidat branding, aby výsledek působil elegantně a reprezentoval tvou společnost. A pokud tvoji akcionáři propojí své kalendáře, událost se do nich přidá automaticky, takže nehrozí, že by si naplánovali něco jiného ve stejný čas.
Doodle ti usnadní zorganizovat výroční schůzi během několika minut bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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