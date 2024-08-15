Naplánuj si svůj online rozvrh během několika minut s Doodle
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Efektivně si organizuj čas s Doodle
Ať už jde o práci, školu nebo soukromý život, dobře zorganizovaný kalendář všechno usnadňuje. S Doodle můžeš snadno spravovat svůj rozvrh, koordinovat schůzky a plánovat termíny – vše na jednom místě. Díky intuitivnímu rozhraní ti organizace událostí zabere jen pár minut.
Jaké nástroje Doodle nabízí?
Doodle nabízí čtyři klíčové funkce, které ti pomohou optimalizovat plánování:
Schůzky 1:1 Snadno si domluv individuální schůzky. Sdílej své volné termíny a druhá osoba si vybere, co jí nejlépe vyhovuje.
Rezervační stránka Propoj svůj kalendář s Doodle a umožněte ostatním rezervovat si termíny přímo ve tvých volných časových úsecích.
Skupinové ankety Plánuj skupinová setkání tím, že vytvoříš ankety, abys našel čas, který vyhovuje všem. Ideální pro týmová setkání nebo akce s mnoha účastníky.
Přihlašovací listiny Organizuj akce nebo sezení s omezeným počtem účastníků. Hosté se mohou registrovat na konkrétní termíny a ty budeš mít přehled o volných místech.
Proč používat Doodle?
Jednoduché: Už žádné nekonečné e-mailové řetězce při hledání termínu schůzky.
Flexibilní: Ideální pro individuální schůzky, týmové akce nebo velká setkání.
Automatizováno: Synchronizuj Doodle se svým kalendářem Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar.
Jak začít s Doodle
Vytvoř si účet: Zaregistruj se pomocí účtu Google, Facebooku nebo e-mailu.
Propoj svůj kalendář: Synchronizuj svůj kalendář, aby Doodle mohl automaticky zjistit, kdy máš čas.
Začni plánovat: Vyber si mezi 1:1, rezervační stránkou, skupinovými anketami nebo přihlašovacími listinami a vytvoř svou první akci.
S Doodle ušetříš čas a zefektivníš svůj den. Vyzkoušej to hned!
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